{台中景點}《蟬說：夕陽漫漫》 / 滾出你的小ㄏㄨㄣˊ球：高美螃蟹藝術季/今年夏天最棒的生態藝術美學饗宴

上一次來《蟬說：夕陽漫漫》（https://0rz.tw/fIaEp）小孩們一直念念不忘，所以我們又來了！

而且這一次《蟬說：夕陽漫漫》在今年夏天推出了跨界時尚結合親子的旅遊行程：「滾出你的小ㄏㄨㄣˊ球：高美螃蟹藝術季」，

有專業生態導師深入濕地進行導覽，讓孩子認識與了解潮間帶各種生物與生態，

接著就可以使用「高美螃蟹DIY美學包」，將導覽所學的知識，一起親子做出一隻屬於自己獨一無二的高美螃蟹帶回家，

最後最後，當然要來到微醺小夕陽享受冰涼的「高美小ㄏㄨㄣˊ球」，絕對讓今年夏天留下最美好的回憶！

非常建議直接搭配入住《蟬說：夕陽漫漫》，不僅價格更加優惠，還可以直接入住高美濕地園區，享受美好自然風光。

《蟬說：夕陽漫漫》：滾出你的小ㄏㄨㄣˊ球：高美螃蟹藝術季

地點：夕陽漫漫櫃檯報到（台中市清水區美提街8號，高美濕地旅客服務中心）

電話：04-37022557

活動時間：週日～週五，16:00~18:00[16:00~17:00生態導覽，17:00~18:00螃蟹美學包DIY＋兌換冰品]

週六時間表（場次以主辦單位安排通知為主）：第一梯次：15:30~17:30；第二梯次：16:30~18:30

費用：一日遊活動方案：雙人票價平日1,500元，假日1,800元。《蟬說：夕陽漫漫》住客優惠方案：雙人票價平日1,400元，假日1,600元。

活動連結：

偷偷說：現在只要輸入專屬折扣碼！：ss7vja就有額外的95折優惠呦！

這次我們是直接入住《蟬說：夕陽漫漫》搭配「滾出你的小ㄏㄨㄣˊ球」的活動，幫大家安排了一下行程給大家參考

第一日：

14:30抵達《蟬說：夕陽漫漫》 14:30~15:45享用贈送迎賓小點 16:00～18:00參加「滾出你的小ㄏㄨㄣˊ球」 18:00～19:30享用高美在地食材創意文化晚餐 19:30~20:30夜間生態導覽（另外付費） 盥洗就寢

第二日：

8:00~9:30中西式早餐吃到飽 9:30~12:00高美濕地之旅 清水美食：擀麵＋米糕

《蟬說：夕陽漫漫》有專屬的停車場，如果有大型行李的朋友，也可以沿著指標開到遊客中心後，在返回停車場停車。

搭乘大眾運輸交通工具的朋友也很方便，在露營區前方就有公車站（站牌名稱：高美濕地體驗館）

詳細的交通方式可以參考《蟬說：夕陽漫漫》官網：https://www.chanshuo.tw/slowlysunset/

滾出你的小ㄏㄨㄣˊ球：高美螃蟹藝術季

抵達《蟬說：夕陽漫漫》之後，可以先到櫃檯進行報到，領取活動相關的資料。

在櫃台旁就是「微醺小夕陽」，等一下活動結束後就可以來享受小ㄏㄨㄣˊ球啦！

會先拿到「滾出你的小ㄏㄨㄣˊ球」活動的資料袋，會有給旅人玩家的一封信、高美螃蟹DIY美學包，以及小ㄏㄨㄣˊ球的兌換卡。

接著就可以拿起手機掃描 QR Code進行登入報到。

第一站：濕地生態導覽，帶你遊高美

導覽活動是與相當知名的「Jungle Fun 趣叢林」合作，每一位導覽老師都具有國家認證的採集員證照，解說起來都相當專業。

在出發到濕地前，會先進行簡單的解說，先讓每一位參加者都對於高美濕地、螃蟹有基本的認識，

再實際到高美濕地踏查尋找傳說中的螃蟹。

一路上老師講解著高美濕地的形成、什麼是潮間帶，以及對每一種螃蟹都如數家珍，

還不時拿出寶箱，帶著各種螃蟹進行互動，小孩子們都聽得如癡如醉超認真。

老師也介紹了許多螃蟹的小知識，像是螃蟹男生腹部是三角形，女生是四角形；

招潮蟹只有男生有大螯，而且大螯是用來佔地盤不是用來獵食的......

每一個小知識常識都讓我們發出：喔～～真的啊！原來如此啊！

導覽老師介紹的相當詳細，也讓孩子可以近距離的接觸螃蟹以及各種生物，也從中學到好多螃蟹的知識，

也認識了好多不同種螃蟹，

兇狠圓軸蟹、紅螯螳臂蟹、隆背張口蟹？還也舉著大螯來回揮舞的清白招潮蟹，每一種螃蟹都好可愛啊！

除此之外，導覽老師也會介紹潮間帶的生態環境，像是水筆仔、黃瑾等等，

如果導覽的過程中有發現不同的生物、還是有疑問，導覽老師也都會很有耐性地講解，而且都問不倒，回答的超級專業！！

第二站：高美螃蟹DIY美學包-黏土手作DIY

到高美濕地探索一番之後，看到了好多種不同品種的螃蟹還有螃蟹的型態樣貌，接著就要動手製作屬於自己獨一無二的螃蟹啦！

夕陽漫漫這次與知名的「OTTO2藝術美學」合作推出了「高美螃蟹DIY美學包」，使用安全無毒的黏土，小朋友可以安心的揉捏。

透過手機教學影片，讓孩子可以自己動手DIY捏出屬於自己的小螃蟹，

做好基礎造型之後，孩子們還可以發揮創意與想像力，幫自己的小螃蟹進行裝飾，做出孩子專屬的可愛螃蟹，

製作完後可以直接放回盒子裏帶回家，大約放置兩到三天讓黏土硬化之後就完成囉！

第三站：微醺小夕陽：「高美小ㄏㄨㄣˊ球」

夏天在戶外導覽真的是有些熱，不過在完成導覽以及手作之後，馬上就可以吃到冰冰涼涼解暑的冰品，真的是超級幸福，

這次活動與微醺小夕陽合作加碼贈送了「高美小ㄏㄨㄣˊ球」，使以高美濕地螃蟹裡滾出來的小泥球為出發點設計的，

圓滾滾的的剉冰真的超級討喜，而且上面還放了小螃蟹餅乾，真的是可愛到捨不得吃啊！

兌換地點在《蟬說：夕陽漫漫》櫃檯旁邊的「微醺小夕陽」，

店內設計成在海邊的樣子，踏入店內彷彿置身在熱帶島嶼的海灘上度假，真的是太有趣了。

進到店內，直接拿著「高美小ㄏㄨㄣˊ球」的兌換單，選好口味交給工作人員就可以，

一旁也有線上點單，也可以自行加點各種冰品。

「高美小ㄏㄨㄣˊ球」一上桌，小孩馬上陷入瘋狂，冰品上設計成濕地的意象，

還有可愛的小島嶼跟螃蟹，真的是可愛到不行，吃起來甜而不膩的口感，不管大人小孩都超級喜歡。

第四站：打卡享周邊活動加購優惠

高美濕地是世界數一數二的濕地，不僅生態相當豐富，人文景觀也是一大特色，清水的在地人文書店-清水散步也有獨立製作的許多高美濕地相關的周邊商品，

只要參加活動結束後，進行打卡就可以享有加購優惠的活動，歡迎大家一起加入重視生態保育議題，讓自然生態環境可以生生不息。

《蟬說：夕陽漫漫》 住宿

這次除了參加「滾出你的小ㄏㄨㄣˊ球：高美螃蟹藝術季」之外，我們也直接入住在《蟬說：夕陽漫漫》，

住宿區就在高美濕地旅客活動中心前方，每一個帳篷都是獨立，而且位置間隔也很寬敞。

打開帳篷，工作人員很貼心的事先開好冷氣，在炎炎夏日一進房就能感受到沁涼的氣息，真的是讓人心曠神怡，

帳篷裡的空間相當寬敞，兩張雙人床、沙發椅以及床頭櫃應有盡有，根本就是移動式的飯店啊！

目前《蟬說：夕陽漫漫》也提倡環保政策，不再提供一次性的盥洗用具，要來住宿的朋友記得要自備喔！

帳篷內會有提供大小浴巾，以及方便更衣換洗的手提袋，

另外最貼心的應該就是提供了「耳塞」服務，讓對於聲音比較敏感的朋友，也可以一覺到天明。

《蟬說：夕陽漫漫》盥洗沐浴區

《蟬說：夕陽漫漫》的浴室以及沐浴區在高美濕地旅客活動中心旁邊，

雖然是公用區域，不過園區都有規劃住戶專用的空間，而且都必須刷房卡才能進出。

對於盥洗設備上，《蟬說：夕陽漫漫》使用知名的「茶籽堂」系列產品，不管是洗髮精、沐浴乳還是乳液都很好用，

沐浴設備上有專屬的親子沐浴間，也有澡盆可以使用，對於親子住宿也非常友善。

《蟬說：夕陽漫漫》迎賓小點，供應時間：14:30~16:00

園區在下午14:30就可以開放入園，而營區帳篷在下午4:00入住，

提早到的朋友可以到《蟬說：夕陽漫漫》專屬餐廳享用迎賓小點，當天有提供咖啡、茶飲也有麵包、蛋糕以及小餅乾。

高美在地食材創意文化晚餐，供應時間：18:00~19:30

《蟬說》系列的餐點總是不會讓人失望，尤其都會將當地的文化、食材設計到餐點當中，

像是在《蟬說：夕陽漫漫》的晚餐中，就融入許多高美濕地意象菜色，使用海鮮類食材作為餐點，

而且餐廳的擺設與餐點的擺盤，根本就是一盤盤的藝術品，相當用心。

享用餐點的餐廳，從外看去就是高美濕地世界級的夕陽美景，可以一邊享受美食一邊欣賞美景，真的很人生一大享受。

夜間生態導覽 ，19:30~20:30（實際導覽時間以現場公告為主）

吃飽飯，晚上還可以報名《蟬說：夕陽漫漫》舉辦的夜間生態導覽，

晚上的高美濕地隱藏著更多新奇有趣的生物與昆蟲，許多夜行性的動物們晚上才會出現，

可以跟著專業的導覽老師，一起拿著手電筒一起探險。

中西式早午餐 ，供應時間：08:00~09:30

隔天的早餐，提供了中西式早餐，有中式的白粥、海鮮粥、以及蘿蔔糕等，

西式餐點上有生鮮沙拉、培根、現烤麵包，還有咖啡飲品等等，可以吃飽吃巧迎接美好的一天。

《蟬說：夕陽漫漫》在櫃台大廳提供了許多桌遊，可以讓住客免費借用，

不管是回到帳篷還是在櫃檯大廳都可以與家人朋友一起同樂。

退房的時候，《蟬說：夕陽漫漫》也提供了打卡評論獎品，可以得到《夕陽漫漫》環保專屬杯套，好喜歡他們家夕陽的意象，超美的！

這次來參加《蟬說：夕陽漫漫》推出了『滾出你的小ㄏㄨㄣˊ球：高美螃蟹藝術季』，

同時與「Jungle Fun趣叢林」、「OTTO2 藝術美學 」一起合作進行生態導覽與手作DIY活動，

真的是今年夏天最棒的生態藝術美學饗宴，不僅可以認識高美濕地獨特的濕地生態，認識各種潮間帶的物種，與螃蟹們近距離的接觸，

還可以自己動手DiY做出屬於自己獨一無二的小螃蟹，最後再來品嚐超可愛的「高美小ㄏㄨㄣˊ球」冰品，真的今年夏天最美好的回憶，

也非常建議直接入住《蟬說：夕陽漫漫》，直接入住在高美濕地旁的高級帳篷，享受世界級的夕陽美景，絕對值得。

在訂房時也千萬不要忘記輸入專屬優惠碼，可以獲得專屬優惠唷！



蟬說：夕陽漫漫

地址：台中市清水區美提街8號（高美濕地旅客服務中心前）

電話：04-37022557

櫃檯服務時間：9:00~21:00

粉絲專頁：蟬說：夕陽漫漫

官網：蟬說

《蟬說》官方Line@好友：https://maac.io/1IwMH

訂房網址：https://www.chanshuo.tw/slowlysunset

專屬折扣碼：現在訂房只要輸入專屬折扣碼！：ss7vja就有95折優惠呦

（折扣碼只能在官網上使用，Funnow及app都無法使用，如果使用手機點開訂房連結，記得點選「Goolge」選項，才能用折扣碼喔！）