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新北市永和區新北永和-[謝謝 DOUMO] 近永安市場站5分鐘巷弄老宅，豐盛美味特色雲朵蛋，日系鄉村雜貨風空間，親切老闆夫婦經營的溫馨可愛早午餐

2024-08-03 23:40:00 Elisa 人氣：58
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窩客好文

Elisa

發表篇數：407篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

謝謝 DOUMO
phone02-2926-5505
place新北市永和區水源街25號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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寫文章 回報歇業

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永安市場附近的謝謝DOUMO是我朋友大推的早午餐

多謝他的大力推廣讓我吃到有特色的美味早餐盤

店家位在永安市場附近巷弄裡交通蠻方便

這個住宅區真的臥虎藏龍有很多我自己覺得很棒的小店

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店內布置很有歐洲鄉村風與日式雜貨風融合的氛圍

櫃檯的小黑板常常會有各種推薦隱藏菜單

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店裡座位不論獨自用餐或是多人聚餐都很適合

部分有提供插座可以使用

隨處角落空間都有各種小裝飾精心布置

特別是有各種動物造型玩偶讓人彷彿來到童話森林的感覺

PXL_20220320_072008896_结果

老闆夫婦非常親切友善讓人非常有家的溫馨好感

不僅櫃台連店內空間也有許多黑板板書與插畫介紹特色早午餐

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別緻漂亮的燈具散發著柔和黃光很舒服

不過內部深處的光線不算很明亮

我自己不會特別建議在店內長時間使用電腦工作

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持續開發新品讓大家每次來都很有新鮮感

除了早午餐盤也有豐盛的米飯料理跟健康沙拉

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經典的早午餐光看圖片就令人食指大動

大約在200到300之間的價位不算太貴

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一開始打定主意想吃早午餐的決心差點被咖哩飯變心

菜單除了中文也有英日文多語對應

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飲品有很豐富的咖啡、茶款跟奶類

茶葉使用Twinings與法國瑪黑兄弟等都是我的愛牌

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手沖咖啡的豆單單獨一張提供均一價位

外帶價格有額外優惠

如果搭配餐點也有折價

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想吃簡單少一點的話也可以單點

最新的完整菜單可以參考店家FB

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雲朵上的太陽 285元

第一次跟朋友來吃的時候選了招牌特色的雲朵上的太陽

那顆可愛到爆炸的雲朵蛋三明治實在太誘惑人

整盤早餐包含生菜沙拉、新鮮水果、帶骨香腸以及地瓜泥

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生菜沙拉選用水耕蔬菜非常清脆

地瓜泥本身沒有太多調味單純食材的甜味就很令人滿足

隨餐附的一杯小杯無糖紅茶自然回甘不澀

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雲朵蛋吃起來極度蓬鬆輕盈就像棉花糖一般

也有點像鹹口味的蛋白霜餅

蛋黃半熟戳破後金黃蛋汁更添蛋香

下層其實是結合吐司的火腿三明治

搭配火腿的鹹感與吐司的Q彈口感令人留下深刻印象的美味

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布爾岡旅人 275元

看到店家FB的新品讓我在不到一個月的時間內迅速回訪

布爾岡旅人同樣也有清爽酸甜和風醋醬搭配的沙拉佐餐

水果除了柳橙、鳳梨之外還有難得吃到的紅心芭樂

現烤酥脆的蒜味長棍麵包帶點胡椒香不會太油

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德國帶骨火腿視覺效果一流

直接拿起來咬可以感受到肉汁在口中噴發的大口吃肉爽快度

肉質紮實非常有嚼勁

主餐的紅酒燉牛肉除了燉煮入味非常軟嫩的牛肉之外

更有各種蔬菜同樣多汁鮮美

濃郁帶點稠感的醬汁還可以搭配麵包沾取品嘗更有不同滋味

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DOUMO鍋煮奶茶 150元

鍋煮奶茶的香氣自帶甜感迷人

融合兩種不同茶葉的茶感很纖細不苦

茶底加入自家製的法式焦糖慢慢品味不同甜感的濃度變化

不會過甜茶味濃而帶著清爽的牛奶香

 

從食材選用到料理接客處處感受得到老闆夫婦的用心細膩

是頓讓人大快朵頤的健康美味的早午餐

非常有人情味溫度的優秀店家實在讓人不能不推

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/04/26

花費: TWD425(早午餐+鍋煮奶茶各1)

謝謝 DOUMO

FB粉絲團

10:00-18:00

公休日: 週四、六

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (有候位2小時)

低消限制: Yes (每人100元)

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址: 〒234 新北市永和區水源街25號

電話: 02-2926-5505


檢視較大的地圖

 

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