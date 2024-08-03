永安市場附近的謝謝DOUMO是我朋友大推的早午餐

多謝他的大力推廣讓我吃到有特色的美味早餐盤

店家位在永安市場附近巷弄裡交通蠻方便

這個住宅區真的臥虎藏龍有很多我自己覺得很棒的小店

店內布置很有歐洲鄉村風與日式雜貨風融合的氛圍

櫃檯的小黑板常常會有各種推薦隱藏菜單

店裡座位不論獨自用餐或是多人聚餐都很適合

部分有提供插座可以使用

隨處角落空間都有各種小裝飾精心布置

特別是有各種動物造型玩偶讓人彷彿來到童話森林的感覺

老闆夫婦非常親切友善讓人非常有家的溫馨好感

不僅櫃台連店內空間也有許多黑板板書與插畫介紹特色早午餐

別緻漂亮的燈具散發著柔和黃光很舒服

不過內部深處的光線不算很明亮

我自己不會特別建議在店內長時間使用電腦工作

持續開發新品讓大家每次來都很有新鮮感

除了早午餐盤也有豐盛的米飯料理跟健康沙拉

經典的早午餐光看圖片就令人食指大動

大約在200到300之間的價位不算太貴

一開始打定主意想吃早午餐的決心差點被咖哩飯變心

菜單除了中文也有英日文多語對應

飲品有很豐富的咖啡、茶款跟奶類

茶葉使用Twinings與法國瑪黑兄弟等都是我的愛牌

手沖咖啡的豆單單獨一張提供均一價位

外帶價格有額外優惠

如果搭配餐點也有折價

想吃簡單少一點的話也可以單點

最新的完整菜單可以參考店家FB

雲朵上的太陽 285元

第一次跟朋友來吃的時候選了招牌特色的雲朵上的太陽

那顆可愛到爆炸的雲朵蛋三明治實在太誘惑人

整盤早餐包含生菜沙拉、新鮮水果、帶骨香腸以及地瓜泥

生菜沙拉選用水耕蔬菜非常清脆

地瓜泥本身沒有太多調味單純食材的甜味就很令人滿足

隨餐附的一杯小杯無糖紅茶自然回甘不澀

雲朵蛋吃起來極度蓬鬆輕盈就像棉花糖一般

也有點像鹹口味的蛋白霜餅

蛋黃半熟戳破後金黃蛋汁更添蛋香

下層其實是結合吐司的火腿三明治

搭配火腿的鹹感與吐司的Q彈口感令人留下深刻印象的美味

布爾岡旅人 275元

看到店家FB的新品讓我在不到一個月的時間內迅速回訪

布爾岡旅人同樣也有清爽酸甜和風醋醬搭配的沙拉佐餐

水果除了柳橙、鳳梨之外還有難得吃到的紅心芭樂

現烤酥脆的蒜味長棍麵包帶點胡椒香不會太油

德國帶骨火腿視覺效果一流

直接拿起來咬可以感受到肉汁在口中噴發的大口吃肉爽快度

肉質紮實非常有嚼勁

主餐的紅酒燉牛肉除了燉煮入味非常軟嫩的牛肉之外

更有各種蔬菜同樣多汁鮮美

濃郁帶點稠感的醬汁還可以搭配麵包沾取品嘗更有不同滋味

DOUMO鍋煮奶茶 150元

鍋煮奶茶的香氣自帶甜感迷人

融合兩種不同茶葉的茶感很纖細不苦

茶底加入自家製的法式焦糖慢慢品味不同甜感的濃度變化

不會過甜茶味濃而帶著清爽的牛奶香

從食材選用到料理接客處處感受得到老闆夫婦的用心細膩

是頓讓人大快朵頤的健康美味的早午餐

非常有人情味溫度的優秀店家實在讓人不能不推

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/04/26

花費: TWD425(早午餐+鍋煮奶茶各1)

謝謝 DOUMO

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10:00-18:00

公休日: 週四、六

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (有候位2小時)

低消限制: Yes (每人100元)

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址: 〒234 新北市永和區水源街25號

電話: 02-2926-5505



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