DESENO笛森諾行李箱｜可愛旅物，金黃一夏托著走｜台灣設計｜尊爵傳奇V 20吋登機箱推

DESENO笛森諾｜可愛旅物登機箱，金黃一夏托著走🧳

➤ 可愛旅物登機箱這裡看：尊爵傳奇V

DESENO笛森諾 ｜品牌介紹

夏日就是要繽紛多彩，連出國的登機箱都要熱力四射、可愛爆擊～

DESENO笛森諾新推出的2.0前開式拉鍊行李箱尊爵傳奇V ，將前一代行李箱用心升級，無段式拉桿配上好推靜音輪，還有前開設計與3D拆卸式收納等給力輔助，

重點是每個顏色都超可愛好圈粉啊！這次日本大阪行，好愛推著這咖元氣南瓜黃趴趴走，整個旅程補給與採購有他神救援，心情五告讚！

可愛旅物、行李箱登機箱推薦

DESENO笛森諾 ｜行李箱介紹

◍━━ 尊爵傳奇V 前開式拉鍊行李箱-20吋 南瓜黃｜＄5780 ​━━◍

▎這裡買： 尊爵傳奇V 20吋 前開式可擴充拉鍊行李箱-南瓜黃

▎20吋｜南瓜黃

▎3D拆卸式收納

▎無段式拉桿

▎杜邦抗菌內裡

▎靜音軸承輪

▎前開設計

基本配置國際通用TSA海關鎖，行李箱以吋為單位，小米推出國的是每個家庭都必備一咖的尺寸，實用度非常高的20吋小型行李箱，顏色是超可愛超夏天的南瓜黃，這次出國真的很慶幸自己有推這咖，血拼採購行程或是當日跨線市旅行，還突然遇到下雨天，有這咖行李箱在，完全是神助攻

採用無段式拉桿，可以找到適合自己的推行高度，穩定度也不錯，控制起來穩固省力，靜音輪也算大顆，去神戶推了一天都蠻好推的！

另外的特色是前開式設計與3D拆卸式收納，前開收納可以垂直打開，收拿筆電很方便，也有口袋隔層，可妥善放置周邊配件與隨身物品

開合方式為對開，兩邊都可以放置行李，內層是基本的兩側收納網袋，面料採用抗菌材質，抗異味這點蠻加分的；

另有3D拆卸式收納，可以很輕鬆撕拉便利盥洗，箱子輕便小巧，收納設計也五臟俱全。

最後是一點小反饋，這個尺寸大小，廉航去程登機沒有問題，但回程如果遇到規定比較嚴格的航空公司可能會有點危險，建議確認好各家航空公司的規定，如果會擔心的話，像米一樣回程以托運方式，是最安心的選擇～另外如果提把位子在拉桿那一側，應該會更好提箱

DESENO笛森諾 ｜我想買買

◍━━ 尊爵傳奇V 前開式拉鍊行李箱 ​━━◍

▎這裡買： 尊爵傳奇V 20吋 前開式可擴充拉鍊行李箱-南瓜黃

▸ 材質：PC + ABS塑膠

▸ 尺寸：20吋” –約長34ｘ寬27.5ｘ高52(cm)

▸ 重量：約 3.80 kg

▎更多款式：請點我

DESENO笛森諾 ｜品牌資訊

▎官網：DESENO笛森諾

▎Facebook｜Instagram

▎客服專線｜02-82269518

▎客服時間｜9:00-12:00 13:30-18:00

▎想看實體的客人，請參考經銷據點

▎全國經銷據點｜請點我

▎台中逢甲經銷據點

BagJoy/快樂探索有限公司(旅行箱新品販售/現場維修行李箱輪子/兒童書包/各式包包皮夾)

評分： / 4.3

地址：407台灣台中市西屯區青海路一段192號( 地圖 )

電話：04 2317 0882

營業時間

星期一: 11:00 – 21:00,



星期二: 11:00 – 21:00,



星期三: 11:00 – 21:00,



星期四: 11:00 – 21:00,



星期五: 11:00 – 21:00,



星期六: 11:00 – 21:00,



星期日: 休息

星期一: 11:00 – 21:00, 星期二: 11:00 – 21:00, 星期三: 11:00 – 21:00, 星期四: 11:00 – 21:00, 星期五: 11:00 – 21:00, 星期六: 11:00 – 21:00, 星期日: 休息 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

┺ 🅿️ 鄰近收費停車場｜Times 台中文心路停車場、Times 台中四川一街

┺ 🚇 台中文心櫻花站步行5分鐘

DESENO笛森諾 ｜店家地圖