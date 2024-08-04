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前陣子跟大家分享過 Good Mall 龜毛集品 推出的全台唯一SPF蛋。

SPF英文全名是Specific Pathogen Free，就是沒有特定病原的意思。

SPF雞指的就是沒有攜帶特定病原的健康雞，也就是體內沒有特定的微生物和寄生蟲存在的雞，

它不帶有對人或動物本身致病的微生物，是國內外在做實驗的時候，使用最廣泛的實驗動物喔~

他們家也有出零食呢，除了上次分享過的mini優格雞蛋棒和龜毛原味蛋捲，

這次新推出的龜毛爆米星，更是可愛到讓人想尖叫呀~

易開罐設計，安全衛生有保障~

打開裡面就是滿滿的龜毛爆米星，光看就讓人心情大好

吃過其他牌子類似的餅乾，通常手上會留有油漬，不然就是吃完會很渴，

但是這個餅乾吃起來非常清爽，也完全沒有口渴的問題。

像這樣搭配沙拉、薯條和烤肉串，再來杯自己喜愛的飲料，不管是野餐還是追劇，都很過癮呢

龜毛爆米星超可愛，有點像小時候在玩的摺紙星星，不過他的尺寸比那個更大些，

單論口感有點像嬰兒在吃的餅乾，不過口味上是大人的滋味~

他使用的是產銷履歷香米熱風烘烤而成，不是油炸的那種餅乾，

而且他添加的是SPF無菌蛋，可以滿足嘴饞的渴望又能吃的健康營養

顏色比較淺的這款是蝦的風味，清新的蝦味在口中慢慢滲出，越嚼越香，很耐吃又討喜的一款~

顏色比較明亮的這款是起司鹹蛋，是許多異國零食最愛推出的風味，

吃起來鹹甜鹹甜的，還帶有一點點的微辣刺激，越吃越涮嘴，喜歡~

跟我一樣喜歡吃餅乾零食，又想吃的健康的朋友，很推薦你可以帶幾罐龜毛爆米星回家吃吃

Good Mall 龜毛集品 裡還有更多其他零食，一起帶走更划算。

現在在全省的寶雅也都可以買得到囉~