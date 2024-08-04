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【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜酥餅X蜜汁柴魚甜酥餅 甜酥餅團購

2024-08-04 02:42:00 shouyadog 人氣：24
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shouyadog

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文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

四月南風
phone04-2358-9887
place台中市西屯區福科路366號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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四月南風

店家地址：台中市西屯區福科路366號

聯絡電話：04-23589887

營業時間：每日 10:00-19:00

官方網站長崎蛋糕、彌月蛋糕、婚宴喜餅的幸福味道盡在四月南風

官方臉書四月南風卡斯提拉

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商品連結中秋禮盒團購區

 

【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

 

前陣子弟弟從台中回來，帶了他們那裡很受歡迎的四月南風甜酥餅跟我們分享。

看到甜酥餅真的好懷念喔，想起以前小時候經常和奶奶一起在家吃下午茶，就是吃甜酥餅，

這吃的不只是兒時回憶，更是與奶奶的午茶食光經典重現，樸實的古早滋味，一家大小都喜歡~

 

【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

 

四月南風的甜酥餅，目前推出了吉利花生甜酥餅、黑糖咖啡甜酥餅和蜜汁柴魚甜酥餅三種口味，

他們的甜酥餅烤的真的好美，每個都像藝術品一樣，讓人忍不住多看幾眼 【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

 

【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

 

裡面餅皮顏色烤的最深的這款是吉利花生甜酥餅，晶亮的光澤，真的好美呀~ 【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

 

【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

 

千層酥脆的奶油餅皮，不同粗細的花生顆粒拌炒砂糖的美味則是隱藏在底部那層，

輕輕咬下，將不同性格的花生都一舉拿下，在口中甜蜜漫舞~

 

【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

 

餅皮上面撒有黑芝麻的是黑糖咖啡甜酥餅 【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

 

【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

 

豐厚的古法手炒黑糖內餡，增加特調咖啡的比例，讓人咬起來不只能有滿滿的黑糖底蘊，

還能留有咖啡濃郁的獨特氣息在口齒間留香，疊加上奶油餅皮的千層酥脆，讓人回味無窮~ 【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

 

【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

 

餅皮上面撒有白芝麻的是蜜汁柴魚甜酥餅 【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

 

【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

 

這是我第一次吃這種鹹的口味，好特別喔~ 【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

內含滿滿的以麥芽、芝麻拌炒出香甜風味的台南鮮香柴魚片，一咬開就香味四溢，

與奶油餅皮的千層酥脆，纏綿起不同國度的甜蜜滋味，滿足嘴饞想吃鹹食的渴望。

 

【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

 

我自己私心是偏愛蜜汁柴魚甜酥餅，如果你喜歡吃甜食，則是會推薦你選擇黑糖咖啡甜酥餅，

喜歡豐富的口感在舌尖上產生多變的火花，那選擇吉利花生甜酥餅就對了 【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

 

【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

 

下午茶吃點心來一塊剛剛好，是款非常好的茶點 【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

 

【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

 

如果你也喜歡甜酥餅的樸實滋味，很推薦有到台中玩的朋友可以到四月南風帶點伴手禮回來，

太遠的朋友也可以選擇宅配在家輕鬆享用美食喔~ 【台中糕點】四月南風 台中甜酥餅 吉利花生甜酥餅X黑糖咖啡甜

 

文章標籤
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