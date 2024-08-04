爸媽這次換沙發，強調一定要找實木家具的沙發，因為上次的買得不到3年就塌陷了...... 他們覺得還是買實木沙發比較耐用，而且保值！加上上次他們自己倉促在家裡附近購買，這次帶他們到 東京城 來看看！這家在地數十年，東西比較實在，而且他們的開價已經是別家的底價了！上次我自己買沙發比了一輪，還是來這裡買比較快！

▲ 這組是桃花心木，從顏色到款式都很霸氣！很適合放在辦公室，或是有招待客人的區域。整組的實木厚實度都看得見，真材實料！彈性規劃123座，儲物空間也不少，打造靈活居家空間。

▲ 扶手面積很大，邊角還有做圓弧設計，兩旁也都有放置書報的位置。

▲ 可以搭配訂製坐墊使用，不需擔心坐感太硬，也都能換洗。

▲坐姿也都有兼顧人體工學設計，美背線條支撐，下方還有抽屜收納。

▲ 小餐桌樣式，簡單素雅好整理，越看越好看！

▲ 椿木實木沙發，屬於實木裡比較平價的選擇！椿木家具質地堅硬，比一般的實木家具更耐用，家具的色澤感較強，紋理較細有光澤，大氣時尚，手感特別好。

▲實木表面有著好看的紋理，顏色也比較沈穩！作為一般家裡擺放很適合，自己蠻喜歡這套的！

▲ 有著更明顯的腰靠設計，坐姿端正。有別於一般沙發，很容易腰痠背痛！



▲ 色澤溫潤，紋理分明！非常有特色，手可以碰到之處都有圓滑處理，完全不怕碰傷！

▲這款為柚木實木沙發，柚木屬於生長緩慢從生長到成材最少要50年，並且年輪緊密，有強韌耐久的特性，是市場上大眾比較偏好的實木家具選擇。近年許多東南亞國家都已禁止砍伐，取得不易，所以價格屬於中上價位。柚木家具表面油脂豐富，手感滑潤，款式更符合家居生活。

▲ 兼具收納功能，也符合美式鄉村風格的需求。

▲ 單座與三人座的紋理也不同，兼具變化度不死板。

▲用料大氣，觸感滑順。

▲ 其實實木家具屬於熱賣家具，有些人覺得老氣，會搭配的人自然能呈現鄉村大自然風格的感覺！

▲ 坐墊也可以有多樣選擇，這種有厚度的做起來也舒服！

▲ 放在家裡實景，大氣有好坐！

最後爸媽也很快選到他們喜愛的款式，客製好坐墊！實木沙發家具款式其實變化度不大，主要是品質與價格。現場也剛好擺出最受歡迎的三種實木材質，三種不同價位，若你也鎖定實木家具，記得這裡開架式別人的底價，第一站建議到這裡看看，反正看看不吃虧！推薦給大家！

東京城家具

地址：台南市仁德區中山路45號

營業時間：9:00-21:00（無公休）

電話：06 279 1668

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