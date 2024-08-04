★住宿日期:2024/4

★住宿房型:雙人房超能客房/升等面向賽道主題房

★住宿房價:$5888，

★內容:餐食 : 早餐 / 每人乙客

遊樂 : 探索世界 (雙日券) / 每人乙張、摩天輪搭乘券 / 每人乙張

豐瑜家本次入住麗寶賽車主題旅店清明連假專案，清明連假四天假，待在家太無聊，豐決定要去外面住個兩天一夜，順便慶祝瑜的生日，

開放國外旅遊後 國旅真的很慘，前一週訂房都還有房間，國人都還是想往國外走，

但國內旅遊就是可以說走就走，馬上出發，國外旅遊提早很久就要規劃了，

這次只待在麗寶園區，吃喝玩樂全在這裡，對於帶小小孩的親子客超級適合的，

賽車主題旅店，分為T11、T12棟，豐瑜本次入住T11棟，

本次專案有含探索樂園及摩天輪門票，因豐瑜是購買雙人房，所以票券只會有兩張

豆少的部份就自行購買，兒童節很多的優會，豆少的票券優會許多 ，

一大早十點抵達賽道主題旅店，索取票券，前往探索樂園遊玩了

★環境篇★

進入大廳 T12賽車主題旅店

賽車主題旅店不跟麗寶購物中心同一區，在賽車場這一區，離購物中心較遠，

但有接駁車可以坐，如自行開車者可直接開車至購物中心

接駁車班次，可多加利用，豐瑜家是自行開車，

汽油裝置藝術，符合賽車旅店的風格

販賣機，晚上想吃宵夜時可購買

早餐區，

早餐規畫的不是很好，因遊客很多，飯店沒有做分流，

豐瑜下來用餐時都還要等待，

豐瑜住過許多飯店，都會告知明天早餐人數眾多，詢問我們想要用餐的時間，

幫我們預約

早餐區有大露台，可以看見賽道，可惜當天沒人賽車 ，

小朋友可在露台這玩車車，

樓層簡介，總共七層樓，

飯店沒什麼設施，有建身房跟撞球台，

游泳池可加價至福隆本館使用，兒童遊戲室可直接至本館使用

停車可以至櫃台拿取停車折抵券，就不用停車費用了

★房間篇★

原本訂雙人房，豐瑜加價600元變兩大床，睡起來很舒服

豆少可以跳跳，很喜歡大房子

衣櫥，水龍頭造型，很可愛，

浴室，賽車主題房未提供 澡盆、消毒鍋等小孩用品，

廁所與洗澡地方分開，

冰箱飲料、水，

茶包、咖啡包

面向賽道主題房，當天沒人賽車，但有許多遊客在開卡丁車，

探索樂園旁有氣墊床跟車車可以玩，

影片介紹

◎住宿心得◎

想住在麗寶渡假園區又不想花這麼多住宿費用者，推薦住賽車主題旅店，

不用享用飯店設施者，此旅店也很適合，

如想要玩飯店者就還是適合福隆本館了，

賽車旅店住起來很舒適，很安靜，除了早餐分流沒做好以外，其他都還不錯，

如要享用本館設施，請加入福隆會員喔，才會有優會喔。

★麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel

地址： 42145台中市后里區月眉南路197號

電話號碼： 04 2369 6888

飯店網址:



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