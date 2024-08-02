位於象山站附近

路易莎旗下的泰式料理品牌

整體用餐環境非常舒適

挑高的空間 桌距間也有寬敞的距離

店內擺設簡約宜人

今日用餐4人 索性就點套餐嚐嚐

餐點有以下:

-青木瓜海鮮拌沙拉

-黑金蝦餅

-椰香綠咖哩豬

-冬粉蝦煲

-泰式打拋豬

-泰式檸檬魚

-冬蔭功海鮮湯

額外加點了芒果糯米

基本上原本有辣的菜色

都從中辣調整為微辣(畢竟泰式料理的辣度也是不容小覷的)

每一道料理雖精緻，但份量卻十分足夠

就連今日同行的男性友人們也是吃得相當飽

在調整完辣度的部份菜色上，雖然辣度下修

但卻不影響整體風味的平衡度

且口味上算是蠻接近台灣人的喜好(不至於過鹹過甜過油)

就平日中午用餐的繁忙度來看

有幸能訂到位品嚐真是件開心的事呢!

《初泰Pikul 信義象山門市》

地址：110台北市信義區信義路五段122號



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電話:02-27221369

營業時間：週一至週日:11:30-15:00；17:30-22:00

官網:https://reurl.cc/VMX6Nb

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