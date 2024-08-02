位於象山站附近
路易莎旗下的泰式料理品牌
整體用餐環境非常舒適
挑高的空間 桌距間也有寬敞的距離
店內擺設簡約宜人
今日用餐4人 索性就點套餐嚐嚐
餐點有以下:
-青木瓜海鮮拌沙拉
-黑金蝦餅
-椰香綠咖哩豬
-冬粉蝦煲
-泰式打拋豬
-泰式檸檬魚
-冬蔭功海鮮湯
額外加點了芒果糯米
基本上原本有辣的菜色
都從中辣調整為微辣(畢竟泰式料理的辣度也是不容小覷的)
每一道料理雖精緻，但份量卻十分足夠
就連今日同行的男性友人們也是吃得相當飽
在調整完辣度的部份菜色上，雖然辣度下修
但卻不影響整體風味的平衡度
且口味上算是蠻接近台灣人的喜好(不至於過鹹過甜過油)
就平日中午用餐的繁忙度來看
有幸能訂到位品嚐真是件開心的事呢!
《初泰Pikul 信義象山門市》
地址：110台北市信義區信義路五段122號
檢視較大的地圖
電話:02-27221369
營業時間：週一至週日:11:30-15:00；17:30-22:00
官網:https://reurl.cc/VMX6Nb
喜歡我的文章也請追蹤我的IG:bigwordanan (安安的Wonderland)
文章標籤
此文同步發表於：台北市信義區初泰Pikul-信義象山店