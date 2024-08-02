為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市信義區初泰Pikul-信義象山店

台北市信義區初泰Pikul-信義象山店

2024-08-02 22:00:00 And小姐 人氣：38
share
窩客好文

And小姐

發表篇數：2篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

初泰Pikul-信義象山店
phone-0227221369
place台北市信義區信義路五段122號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

位於象山站附近
路易莎旗下的泰式料理品牌
整體用餐環境非常舒適
挑高的空間 桌距間也有寬敞的距離
店內擺設簡約宜人

初泰Pikul-信義象山門市

今日用餐4人 索性就點套餐嚐嚐
餐點有以下:
-青木瓜海鮮拌沙拉
-黑金蝦餅
-椰香綠咖哩豬
-冬粉蝦煲
-泰式打拋豬
-泰式檸檬魚
-冬蔭功海鮮湯
額外加點了芒果糯米

初泰Pikul-信義象山門市初泰Pikul-信義象山門市初泰Pikul-信義象山門市

初泰Pikul-信義象山門市初泰Pikul-信義象山門市初泰Pikul-信義象山門市

初泰Pikul-信義象山門市初泰Pikul-信義象山門市

基本上原本有辣的菜色
都從中辣調整為微辣(畢竟泰式料理的辣度也是不容小覷的)
每一道料理雖精緻，但份量卻十分足夠
就連今日同行的男性友人們也是吃得相當飽

在調整完辣度的部份菜色上，雖然辣度下修
但卻不影響整體風味的平衡度
且口味上算是蠻接近台灣人的喜好(不至於過鹹過甜過油)

就平日中午用餐的繁忙度來看
有幸能訂到位品嚐真是件開心的事呢!

 

《初泰Pikul 信義象山門市》
地址：110台北市信義區信義路五段122號

檢視較大的地圖
電話:02-27221369
營業時間：週一至週日:11:30-15:00；17:30-22:00
官網:https://reurl.cc/VMX6Nb

喜歡我的文章也請追蹤我的IG:bigwordanan (安安的Wonderland)

 
文章標籤
初泰信義象山門市 泰式料理 信義區美食 路易莎 打拋豬 黑金蝦餅 泰式檸檬魚 冬蔭公湯 綠咖哩豬 泰國菜台北 象山站 芒果糯米飯
創作者介紹
創作者 安安的Wonderland 的頭像
安安的Wonderland

安安的Wonderland




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#泰式
morechevron_right
文章關鍵字
泰式 初泰 泰式料理 信義區美食 more
檢舉
share
chevron_left

台北市信義區紫木槿韓餐酒館-台北大巨蛋店
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up