拾個月中秋禮盒詠月｜以鑰匙打開月亮，呆萌玉兔迎中秋｜2024年節送禮、彌月禮盒｜台中伴手禮｜沙鹿咖啡廳｜下午茶景點推薦

拾個月｜以鑰匙打開月亮，呆萌玉兔迎中秋
➤ 中秋禮盒請點我： 詠月
拾個月，取自十個月，寓意這段漫長歷程，你的存在讓生命更豐盛美好，讓我們將這份幸福感，化為手中這口美味的甜心烘焙，分享給身邊的至親與摯友吧～呆萌玉兔迎中秋，中秋禮盒詠月熱映推出中，相信收到這盒萌萌插畫鐵盒的手工餅乾的朋友，內心會旋轉跳躍3圈～
拾個月 ｜品牌介紹
由沙鹿起家的拾個月，專注於蛋糕塔派與手工餅乾，是海線好評的烘焙名家。
店址位在北勢東路上的角間處，有著獨樹一格生活品味，空間寬敞舒適，建築有著兩面開窗的優勢，除了烘焙伴手禮之外，
也有提供內用下午茶空間，如對喜餅與彌月禮盒有需求者，建議提前預約試吃體驗
以鑰匙打開月亮，呆萌玉兔迎中秋，2024的中秋禮盒形象，是與插畫家-川貝母攜手合作，使用充滿活力的藍黃配色，搭配上兩隻白兔嬉遊與散發尋寶氣息的鑰匙，撞擊出繽紛童趣的奇幻世界！
並和入選為全台25間最佳咖啡廳的Mojocoffee、Coffee Stopover 聯名推出濾掛禮盒，今年中秋，除了月餅傳情，還可以再配上一盒幸福感餅乾添添趣～中秋禮盒推薦、超好吃手工餅乾、讚的彌月禮盒底加
拾個月｜內用菜單MENU
▎MENU：請點我
(取自 拾個月 官方)
◍━━ 拾個月｜店內下午茶 ━━◍
▎拿鐵咖啡｜＄80
▎柚香氣泡咖啡｜＄130
▎星願泡芙｜＄80
▎雷萌唱片機｜＄125
拿鐵有的迷人堅果香，與絲滑牛乳交融出極好的醇厚感，帶有爽朗香氣的柚香氣泡咖啡也不錯，冰心順喉好解暑
檸檬塔直接翻譯成雷萌也是蠻可愛的，酸不溜丟的內餡與微酥塔皮結合自然，夏日配上這股酸勁，好舒爽啊，內用的咖啡甜點都表現蠻出色的！
◍━━ 拾個月｜中秋禮盒-詠月━━◍
▎原價＄589｜8/18前優惠＄559
▎Coffee Stopover聯名贈禮
▎8款風味｜蛋奶素
▎賞味期30天｜開封請盡快食用，讓愛保持在最佳狀態
烘焙更是恰如其分地展現店家手藝，共有八種口味包含檸檬柚子、泰奶酥餅、焙茶馬庫倫、兔咖咖造型餅乾(馥列白咖啡)、鐵觀音蔓越莓、焦糖可可燕麥、草莓草莓與鳳梨金沙。
其中最愛帶有明亮酸v感的檸檬柚子，還有焦糖可可燕麥也很討喜，酥脆餅乾裡，有著略苦微甜的巧克力香，身為可可人也很尬意這一枚，還有超可愛的兔咖咖，肯定要給他一張特寫，以淡雅咖啡香為基底，結合脆口餅乾，樸實又耐吃。
拾個月｜我想買買
◍━━ 拾個月｜中秋禮盒-詠月━━◍
▎這裡買：中秋禮盒詠月
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拾個月｜品牌資訊
- 拾個月蛋糕餅乾禮物專門店Dear Crème
- 評分： / 4.5
- 地址：433台灣台中市沙鹿區北勢東路476號( 地圖 )
- 電話：04 2633 1929
- 營業時間
星期一: 11:30 – 20:00,
星期二: 11:30 – 20:00,
星期三: 11:30 – 20:00,
星期四: 11:30 – 20:00,
星期五: 11:30 – 20:00,
星期六: 11:30 – 20:00,
星期日: 11:30 – 20:00
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▎官網：拾個月
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拾個月｜店家地圖