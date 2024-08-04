拾個月中秋禮盒詠月｜以鑰匙打開月亮，呆萌玉兔迎中秋｜2024年節送禮、彌月禮盒｜台中伴手禮｜沙鹿咖啡廳｜下午茶景點推薦

拾個月｜以鑰匙打開月亮，呆萌玉兔迎中秋

➤ 中秋禮盒請點我： 詠月

拾個月，取自十個月，寓意這段漫長歷程，你的存在讓生命更豐盛美好，讓我們將這份幸福感，化為手中這口美味的甜心烘焙，分享給身邊的至親與摯友吧～呆萌玉兔迎中秋，中秋禮盒詠月熱映推出中，相信收到這盒萌萌插畫鐵盒的手工餅乾的朋友，內心會旋轉跳躍3圈～

拾個月 ｜品牌介紹

由沙鹿起家的拾個月，專注於蛋糕塔派與手工餅乾，是海線好評的烘焙名家。

店址位在北勢東路上的角間處，有著獨樹一格生活品味，空間寬敞舒適，建築有著兩面開窗的優勢，除了烘焙伴手禮之外，

也有提供內用下午茶空間，如對喜餅與彌月禮盒有需求者，建議提前預約試吃體驗

以鑰匙打開月亮，呆萌玉兔迎中秋，2024的中秋禮盒形象，是與插畫家-川貝母攜手合作，使用充滿活力的藍黃配色，搭配上兩隻白兔嬉遊與散發尋寶氣息的鑰匙，撞擊出繽紛童趣的奇幻世界！

並和入選為全台25間最佳咖啡廳的Mojocoffee、Coffee Stopover 聯名推出濾掛禮盒，今年中秋，除了月餅傳情，還可以再配上一盒幸福感餅乾添添趣～中秋禮盒推薦、超好吃手工餅乾、讚的彌月禮盒底加

拾個月｜內用菜單MENU

▎MENU：請點我

(取自 拾個月 官方)

◍━━ 拾個月｜店內下午茶 ​━━◍

▎拿鐵咖啡｜＄80

▎柚香氣泡咖啡｜＄130

▎星願泡芙｜＄80

▎雷萌唱片機｜＄125

拿鐵有的迷人堅果香，與絲滑牛乳交融出極好的醇厚感，帶有爽朗香氣的柚香氣泡咖啡也不錯，冰心順喉好解暑

檸檬塔直接翻譯成雷萌也是蠻可愛的，酸不溜丟的內餡與微酥塔皮結合自然，夏日配上這股酸勁，好舒爽啊，內用的咖啡甜點都表現蠻出色的！

◍━━ 拾個月｜中秋禮盒-詠月​━━◍

▎原價＄589｜8/18前優惠＄559

▎Coffee Stopover聯名贈禮

▎8款風味｜蛋奶素

▎賞味期30天｜開封請盡快食用，讓愛保持在最佳狀態

烘焙更是恰如其分地展現店家手藝，共有八種口味包含檸檬柚子、泰奶酥餅、焙茶馬庫倫、兔咖咖造型餅乾(馥列白咖啡)、鐵觀音蔓越莓、焦糖可可燕麥、草莓草莓與鳳梨金沙。

其中最愛帶有明亮酸v感的檸檬柚子，還有焦糖可可燕麥也很討喜，酥脆餅乾裡，有著略苦微甜的巧克力香，身為可可人也很尬意這一枚，還有超可愛的兔咖咖，肯定要給他一張特寫，以淡雅咖啡香為基底，結合脆口餅乾，樸實又耐吃。

拾個月｜我想買買

◍━━ 拾個月｜中秋禮盒-詠月​━━◍

▎這裡買：中秋禮盒詠月

▎更多禮盒：請點我

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拾個月｜品牌資訊

拾個月蛋糕餅乾禮物專門店Dear Crème

評分： / 4.5

/ 4.5 地址：433台灣台中市沙鹿區北勢東路476號( 地圖 )

電話：04 2633 1929

營業時間

星期一: 11:30 – 20:00,



星期二: 11:30 – 20:00,



星期三: 11:30 – 20:00,



星期四: 11:30 – 20:00,



星期五: 11:30 – 20:00,



星期六: 11:30 – 20:00,



星期日: 11:30 – 20:00

星期一: 11:30 – 20:00, 星期二: 11:30 – 20:00, 星期三: 11:30 – 20:00, 星期四: 11:30 – 20:00, 星期五: 11:30 – 20:00, 星期六: 11:30 – 20:00, 星期日: 11:30 – 20:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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▎官網：拾個月

┺ 鄰近收費停車場｜門口可臨停、路邊停車格

拾個月｜店家地圖