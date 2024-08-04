早晨就能享有好喝又專業冰滴咖啡，豆子不一定每天相同，如果當天有兩種以上，還有提供免費試喝再決定，店名就叫做來臨冰滴咖啡，有台語諧音來喝的意思，除此之外咖啡也有拿鐵跟美式可以選，餐點有多種口味的吐司、滿福堡、一般蛋餅、酥皮蛋餅、蔥抓餅、蘿蔔糕、鐵板麵、點心跟飲料。
木質的地板擺上幾張桌子，桌子跟櫃台不會太近，就算有外帶客也不覺得擁擠，有看到冷氣但不確定會不會開，我們到的當天是下雨跟偏冷的溫度。
牆上有貼一些餐點的照片，不知道點什麼的也可以參考。
聽說老闆是年輕人，我們當天到的時間比較早，他們還在準備其它的部分，是由一對很親切的夫妻也是老闆的爸媽來做接待跟烹煮。
紅茶&奶茶
有茶香不會太甜膩，喝起來很順口。
冰滴咖啡
本來以為就是一般一杯咖啡的樣子，結果老闆娘端了兩杯上來的時候我還想說不是只有點一杯嗎 ?
老闆娘說: 『當天剛好有滴兩種豆子，可以先喝喝看喜歡哪個』，這讓我有一點點小驚喜感，因為我們進來的就是一般早餐店而已......( 繼續閱讀文章 )
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