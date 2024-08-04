#是旅遊呦 (●’◡’●)ﾉ•臺南永康

還在煩惱暑假期間去哪玩?

「暑假期間每天都在家快悶壞」、「每天都要應付小朋友的哭鬧跑跳快瘋了」「好想讓小孩子放下手機去戶外放放電，最好是玩到一回家就睡翻的那種」、「天氣實在太熱真的走不出戶外...」「去哪都人擠人，若排行程跑太多地點又好花錢」、「好怕現在出遊到哪都要找停車位...有的觀光地段停車費還超貴」

「有沒有什麼地方最好是可以....

1.帶孩子逛上一整天，停車費最好以日計算、機車停車不用錢

2.孩子們可以邊玩邊學習趣味知識，不要只會看手機看電視

3.一定是要有大量休息區阿...孩子滿電但我只想好好坐著

4.大熱天一定要有冷氣....最好還有飲水機跟衛生間更圓滿

5.門票花費不要太貴大概$100/人就好...小孩子可以有優惠更棒

「唉...這樣的完美景點應該很難找吧...

修但幾勒！揪斗媽爹！STOP！

各位深陷在暑假地獄的爸爸媽媽們請停止煩惱！在此聽珊米我一言

有一個室內冷氣景點必須推薦給你們 - 【臺灣歷史博物館】

位於臺南安南區的臺灣歷史博物館（簡稱 臺史博 ），大家可能對博物館的既定印象是：各種冷冰冰的封鎖線展場、看不懂的文獻、只可遠觀不可接觸玩樂的古文物，但臺史博完全顛覆我的想像！

這裡不僅完全滿足上述提及的五大條件，展覽很多都是互動式趣味導覽，更能深入在其中，還有規劃輕食區讓你們不用再花時間找餐廳、20公頃超大生態公園讓小孩可以跑到懷疑人生，甚至有些限定期間跟身份還免門票入場，能讓小朋友在玩樂之餘一起了解臺灣的過去。

除了為孩子操碎了心的爸爸媽媽們，其他的年輕朋友、學生們也真心推薦給你們，先總結珊米個人當天體驗心得：「雖然逛的很累但真的超好玩超充實，可惜的是一天有點玩不夠，很多東西都沒辦法細看，找時間我還要再去逛逛！」

至於臺史博內部展覽什麼？孩子們可以玩什麼？要怎麼去？在此幫大家整理一連串的臺史博館內資訊，包含樓層介紹、特色展場、打卡景點、還有門票＆交通資訊等～～

事先說明： 因為館內有上千件展覽跟文物，時間有限我沒辦法一一細看，接下來每一個展區我都抓幾個比較吸引到我的特色跟大家分享，例外我不是歷史學者也不是考古學家，所以主要就針對體驗的心得、展覽各角落片段做分享，參考當日閱讀到的介紹＆上網查的資訊做個淺顯易懂的小介紹，畢竟是推薦大家來走走逛逛玩樂，不是來學術研討XD

歷史資訊如果有誤或是不夠深入的也請大家見諒，歡迎更專業的人在留言區分享看法～～我想這也是臺史博能館藏許多歷史文物、完整探討數百年臺灣歷史足跡的原因，透過大家到館參觀對歷史資訊提出補充或是建議，由各民間人士捐贈不少文物資訊，透過大家無私奉獻才能一起編織出非常茁壯、精細且完整的臺灣數百年過往歷史風貌。

接下來會依序幾點做延伸分享：

壹、親子互動遊樂區

貳、歷史縮影常設展

參、期間限定歷史展

肆、臺史博特色公園

壹、親子互動遊樂區

一、時光車站

一進臺史博我個人建議先去入口處正後方的時光車站排隊體驗，為這趟奇幻歷史旅程做一個完美序幕。

一進去就會看到等候廳跟車廂入口，每天都有固定場次跟座位數，時光列車為可是史博熱門遊玩點之一，基本上都要提早排隊。

時光列車相關資訊

．放映時間：首場9:00/末場16:00，每30鐘1場，每場體驗約10分鐘

．體驗方式：請至時光車站現場排隊等候。

．體驗人數：每場體驗開放32個座位+1個無障礙專用座

1.搭上時光列車

時光列車的主題 【小鯨魚的臺灣冒險號】 ，帶你用趣味塗鴉與特色圖樣走訪臺灣地底、深海、海上、陸地、山林最後飛上空中與夢幻雲層。

車廂內部還原並模擬真實火車行駛的震動聲響，在海上、空中時火車會平緩搖動；往山上爬坡或是下降回地底時也會運用更高頻率的震動或聲響來產生不同情境的轉換；搭配窗外兩邊播放的臺灣趣味街景真的非常身歷其境，其中我好喜歡颱風洗衣店、臺灣甜食之旅，超多關於臺灣的特色小細節，精彩到眼睛來不及捕捉阿～

2.五感體驗區

在時光列車的放映空檔可以到右手邊的感官體驗區參觀，牆面的插畫非常多細節且很有童趣感，運用不同材質的物品或是燈光效果可以讓你在視覺、嗅覺與觸覺賞感受奇特體驗。

桌上擺了兩個氣味瓶﹐分別是臺灣在地烏龍茶跟水晶肥皂，運用血壓球的氣壓帶出瓶中氣味；後面的牆上還有裝置運用三原色燈光的顏色對比來照耀出不同的台灣特色小物，例如燈籠、郵筒、蒸籠盤等等。

二、兒童廳

車站結束往左邊走就到了小朋友可以盡情發瘋玩耍的據點－兒童廳，臺史博很用心的將每個遊樂區都結合歷史中的生活情境，並規劃了室內與室外的兩種體驗區。

入場前會提供一本兒童廳指南手冊，內容物超豐富，除了基本的兒童廳說明事項、遊戲活動規則等，更是將大量頁面設計給小朋友可以繪圖、貼貼紙等自由發揮的區域；還有附贈很可愛的明信片都能帶回家紀念，背面的兒童廳地圖使用大量可愛趣味的插圖取代冰冷生硬的路線或指標文字，上面提到的動物很多都是臺灣特有種，像是石虎、山羌、飛魚等，可以讓小朋友邊玩邊認識。

兒童廳相關資訊

．放映時間：上午首場9:30/下午首場14:00，中場休息12:00-14:00

．體驗方式：請至兒童廳現場排隊等候。

1.室內沉浸玩｜我創造未來

兒童廳擺了非常多創作座位區，空間很寬敞舒適

可以跟工作人員領取 【未來島鯨船】 的繪圖紙與蠟筆，小朋友發揮想像力創造屬於自己的小飛船，最棒的是可以到飛行船下方掃描圖紙讓創作登上投影牆作紀念！

2.室內沉浸玩｜我會做衣服

我個人還蠻喜歡看 【決戰時裝伸展台】 ，看設計師用各種布料創作出很別出心裁的服裝，這裡彷彿兒童版的時裝伸展台！

提供精緻的半成品布料與迷你人模，在根據牆上說明拼接出各式服裝，有懷抱設計夢的小朋友可以來這個區域大展身手！

隔壁還連接一個 魔法試衣間 ，可以透過智能攝像頭來體驗穿原住民族、漢族、越南等各式傳統服裝，認識各個部落族群的服裝特色與文化。

3.室內沉浸玩｜我愛玩聲音

我愛玩聲音這個區域蒐集了非常多臺灣常見的聲響，像是布袋戲的打鬥舞刀聲，結合電視箱與人偶的視覺襯托讓聲音更加寫實立體。

其他的電視箱還有冰淇淋叭噗叫賣聲、石磨磨米聲；還有臺灣夜市或是老街最常見的彈珠台打彈珠的碰撞聲，真的好玩好看又充滿懷舊感。

4.野外探險趣｜一起去種田

臺灣重要的主食稻米是如何生產？又如何從稻穗轉為可食用米粒？來一起去種田的豐收彈珠區域了解稻米生長過程，又可以在田間俱樂部穿梭拍照；我個人很喜歡後方的稻田牆，連圍牆都做了巧思讓整個環境營造更有氛圍。

種田區的小鴨子設計成提線木偶，可以運用上方的牽線讓鴨子彷彿活過來～

5.野外探險趣｜乘船追飛魚

四面環海的臺灣必不可錯過的就是海洋文化，其中飛魚肯定會想到臺灣外島－蘭嶼，蘭嶼的達悟族人會乘著傳統拼板舟前往海中追逐飛魚，在臺史博也可以用童玩的方式體驗划船捕魚、認識飛魚＆鬼頭刀等海洋物種。

不僅可以體驗滑船，還可以轉動機關讓飛魚彷彿在海上旋轉跳躍～

6.野外探險趣｜山林找腳印

臺灣真的是個風水寶地，不僅靠海也有高海拔山區，不同海拔JO3造就各種樹種與生物，快跟著腳印一起去山林探險找找林中寶藏！

山林區中有一個樹根非常可愛，上面有一隻石虎，對面則是可以拉動的穿山甲，樹根小洞中也隱藏著很有趣的小插圖，可以讓小朋友自己去探索玩樂。(爸媽們就默默到下一個區域...)

7.野外探險趣｜洞穴區

離兒童廳最遠處有一個小洞穴，看似黑暗神秘，但其實洞穴裡充滿驚喜！

運用投影來認識臺灣常見的夜行性動物，地板還會有鯨魚跟飛魚穿梭的投影，最棒的是...這裡面有超強冷氣啊！！！爸媽們來這準沒錯，既能納涼又可以遠觀孩子們玩樂狀況。

貳、歷史縮影常設展

一樓主要以玩樂方式來了解歷史、生態風貌，環境設計會以童趣可愛做靈感。

上了二樓歷史常設展－【斯土斯民-臺灣數百年的故事】整個大轉變！

上千坪擬真建築與人群、上千件的文獻文物，再搭配各種互動式智能媒體，彷彿搭上哆啦A夢的時光機，帶你穿梭臺灣石器～近代數百年風貌

一、史前石器~航海時代：一段不同人群開始碰撞、摸索的交會。

1.臺灣最初期：交會之島

手扶梯上二樓會先看見右側有一個超大投影螢幕播放著【交會之島 Island on the Crossroads】(可點擊線上觀看)，欣賞臺灣島上各族群從交會相識、碰撞爭執到相互理解與尊重團結等過程。

不僅可以欣賞投影上的臺灣交會故事，前台也設置了很多台的多媒體觸控面板，將館內收藏物件例如早期文物、紀念信件以及懷舊童玩等轉化成線上數位記憶網，每個展示的物件都真實存在過。

2.臺灣人影像

往左手邊走可以看到 【臺灣人影像】 智能互動攝影機台。

臺史博設置獨特的馬賽克特效，讓大家可以拍一段互動小短片，隨後就投放到正上方超大互動看板，下方會分享「歷史上的今天」很像臉書的歷年回顧，可以讓你知道參館當日的多年以前發生過什麼大事。

3.史前時代：最初的抵岸

阿美族藝術家所創作的【生命的脈動】，創作靈感源自於阿美族神話故事-發光的女孩，由原住民來展示臺灣最初始創生的樣貌；大家如果注意看會發現創作裡真的藏著一位發光的女孩喲！

喜歡袖珍小物的人一定會超喜歡這個石器時代展區，之前去臺北的戰鬥之城就很心動，臺史博展示的石器時代袖珍比例更小更精細，也可以發現隨著時代變化、智力科技進展，臺灣原住民從原始的山洞居住轉移到靠海地段、群居建屋甚至知道運用高腳屋來看守敵人，都是時代進步的表現。

3.16世紀中期：倚海而生的島與人

臺灣逐漸成為東亞貿易的集合轉運點，臺灣的原住民開始面對一波波外來人群衝擊競爭。

中日走私攤商＆海盜、歐洲的荷蘭人與西班牙人也隨之加入戰局。東西方文化在臺灣島上發生非常華麗的碰撞。

二、清朝：17世紀貿易開放環境中的臺灣，山海之間的共存與競逐

清朝併入臺灣島後，大量漢人移民持續渡海前來，加上臺灣有平原、丘陵、高山等不同地域，山巒成為天然分界線，發展出各個部落、產業及生活方式。

1.唐山過臺灣

大量漢人移民走私前來臺灣島生活居住，造就一句大家耳熟能詳的【唐山過臺灣】甚至還有電影、歌曲以此句為主題。

2.原住民面臨的衝擊

清朝大量移民讓臺灣逐漸以漢人為主體的傳統地域社會，人數族群變多可臺灣空間有限，漢人開始向原住民爭奪土地、經濟地段與生活空間，原住民被驅逐、掠奪，產生非常大的文化生活衝擊。

3.清朝傳統習俗

漢人的移民帶來生活衝擊，也引入許多漢人傳統文化、習俗。

這個陣頭人群真的超逼真...一度感覺被八家將凝視

三月三的瘋媽祖想必是臺灣漢人非常重要的文化祭典之一，這條媽祖逛香陣仗真的有種置身北港朝天宮的臨場感。

三、日治時代：新秩序下的苦悶與夢想

清朝遭到日本政府的侵略，在清日戰爭中落敗退離臺灣，日本帶著強大軍火力，試圖征服統治臺灣，無論土地還是島上人民。

以往的臺灣島上居住不同族群，雖然說不上相互和睦但至少盡量互不打擾，可日本政府所要求的統治視企圖將臺灣島上所有族群都統一管制征服。這對於多元族群的臺灣來說產生相當大的變化，尤其是族群認同且阻擋外人都非常強烈的原住民。

日本當時的統治方式，我個人認為在實際武力制衡下的血淚史是相當壯烈的，但臺史博已經盡可能將其圓潤修飾，爸媽不用擔心會出現打打殺殺的過程讓小朋友心生畏懼。

每一種族群的侵入，都會帶入不一樣的傳統文化或習俗

在當時日本為了統一管制，自然也將國內文化宣揚到臺灣島上，不僅是語言、服裝、建築甚至思想，現在臺灣也保留非常多的日式建築群，也非常盛行日是昭和的時代風潮。

其實這面日本投降的戰後牆讓我很有感觸，每一句話都是當時被日本統治下的台灣人終解脫後所表現出的釋懷，其中很多人都寫道「我終於可以說我不是日本人」，也能看出臺灣島上各族群對於自我身份認同的堅定。

四、邁向民主這條路

二次世界大戰後日本撤離臺灣由中華民國，臺灣島上的漢人看似獲得救贖解脫，隨後的228事件延伸到長達38年戒嚴，臺灣一樣壟罩在限縮人民自由權的統治下。

直到現今臺灣已回歸自由、獨立，民主的路上因不同族群產生的衝突摩擦、抗爭壓制，雖然非常曲折、煎熬，但也造就出臺灣非常多元的文化、習俗與風情。

1.清朝移民所帶入的傳統廟宇建築

2.日式時期所建設的復古騎樓

騎樓是我最驚豔最喜歡區域，一樓店面是真的可以走進去參觀。像是和服店、寫真館、牙醫診所還有唱片店等，非常精彩。

非常傳統的柑仔店(雜貨店)，老闆感覺正在跟進口商對帳。

以前要拍一張照片並洗出來成實體相片是相當麻煩，不像現在拿出手機一按就捕捉到彩色圖檔；寫真館裡面除了展示模擬攝影棚與機台，還提供早期拍攝的黑白照片。

五、大家的博物館

走入民主現代，這個區域的展示品我也開始有了共鳴。

媽媽阿姨們以前都有跟我們分享，在她們小時後都要幫外婆做手工，像是聖誕燈館、小零件組裝等，家庭代工是媽媽兒時重要經濟產業。

開始推廣各文化的音樂、玩物，大富翁應該是從我小時候就熱門到現在的桌遊(想起以前跟家人玩大富翁可是玩到走心，甚至必須把地買光讓其他人破產才滿意哈哈哈)

wii更是我們家小時候的熱門遊戲，以前阿姨家買了一台，我們家跟阿姨家的小朋友都會集合一起玩樂而且還要輪流體驗，雖然不像現在的人手一台手機可以各自玩社群平台或線上遊戲，但少了一種與人互動的真實溫度感。

現在也有了新住民加入臺灣這個大家庭、西洋電影產業也滲透到臺灣，國際間相互流動使臺灣文化更加豐富多樣。

參、期間限定歷史展

一、照護的溫度

大家有去診所填過紙本病歷表嗎？很多早期的診所都用紙本記錄各種病例狀況，一般人只想到是用來記錄過往病狀，卻沒想到累積了八萬多份病歷可以探討出地區性的歷史風貌！

府城近百年的韓內科醫院，創辦人韓石泉醫師從昭和3年開始從業至二戰結束逝世，目前已經到第三代接手看診，目前還是可以在臺南市掛號看診！

本次特展紀錄了創辦人韓石泉醫師從昭和3年保留至今的病歷戰爭故事，透過韓醫師的在病歷上的紀錄，可以分析出各時期的戰爭狀況、民生日常病狀、病歷寫法規律等。

特展中的病歷紀錄很多戰爭過程發生的死傷、流行病，看完多少會有些沉重，但令人動容的就是在動盪不安的二戰期間，很多人事物變化多端，但韓醫師的華陀慈心與照護溫度如同恆星一般從不改變。

二、西仔反印象記

一場法國與越南的軍事衝突，臺灣彷彿掃到颱風尾的莫名戰局，當時法國為了讓越南失去支援、戰力退敗，發動對臺灣基隆、淡水等地的攻擊，企圖挾制臺灣作為休戰的籌碼。

本次特展非常榮幸可以聽到策展人現身分享導覽，由策展人的說明之下可以讓我們用更精簡的方式理解清法戰爭的完整狀況。

【西仔反印象記-清法戰爭特展】與其他展覽相當不同，展覽彷彿作為一個中立腳掃不偏袒任何一方，讓清朝與法國個自描述對於此次戰爭的看法與狀況，包含兩方軍隊的傷亡狀況、軍事計畫、戰爭過程紀錄等。

面對「西仔反」(法國)的挑戰，清朝戰場除了跨海調派湘軍和淮軍來臺協助，臺灣各地也有不少起義勇軍也助一臂之力。在清朝方面的介紹，我看到人群凝聚團結的力量，各地武裝動員到戰場支援也會互相協助糧食住宿等民生問題。

展覽中也展示不少與清法戰爭相關的傳統工藝，例如上右圖所提及的交趾陶作品就是由名師林洸沂所創作的土地公助戰傳說(策展人說他們是去現場找名師訪談請教並在請求下獲得的真跡，每一項歷史文物都是如此得來不易)

法國的角度則是由一位法軍安德烈・薩勒（Firmin André Salles）所保留下來的真實記錄，策展人分享說這是臺灣首次有記錄下來的影像，且當天看到保留展示的圖像，以當年的技術來說能還原到如此清晰是真的讚嘆。

除了影像，也有展示在戰爭中保留下來的地圖手繪稿、文字手稿，信件與報章雜誌，可以從文字間看出當時戰況的困頓，包含死傷、飲食、疾病等紀錄。

其中有一個語音紀錄是關於戰爭中某位軍人的爸爸收到兒子死訊後的紀念論述(有翻譯成中文，戴上耳機的那刻真的相當有感觸，周遭雜訊瞬間全無，僅剩那段沉重卻滿滿父愛的語音)

這個餐盤很有趣，可以看見在當時戰爭下法軍是靠那些食材維生，其中策展人分享到當時死傷帶來的感染疾病讓很多人憂心，必須靠檸檬然消毒身體避免被感染。

肆、臺史博特色公園

20公頃的超大生態公園，設有六大裝置紀念藝術，還有超大草原&生態池，不僅讓臺史博與大自然共生，小朋友跟毛孩可以在這裡大放電！

一、感恩樹

2011年是在臺灣建國百年，為感恩外籍人士為這塊土地無私的奉獻犧牲，財團法人臺灣公益組織教育基金會捐贈給現今的文化部，而文化部最終選定設置在臺史博以此紀念。/參考自官網

這天氣拍起來真的非常好看(但真的很曬)，陽光的照射上讓不銹鋼球如此耀眼，每顆球如同生長在臺灣土地上的每一個族群人種，一起閃耀大地、茁壯臺灣這個大樹。

二、光電雲牆

由1350片太陽能板組成偌大的光電設施，在大面積太陽能板的折射下可以看見滿天浮雲，象徵來臺先民看見雲天壯闊的概念；不僅有光電作用，也成為了臺史博熱門打卡參觀景點。/參考自官網

1.雲牆走廊

上樓後可以看見如同時空隧道的雲牆走廊，在陽光照射下產生交錯複雜的光影，如同臺灣一路走來遇到各種曲折、黑暗，但最後迎向光明的終點與未來。

看網路很多人都會在這個階梯由下往上拍攝出天空之梯的美照，歡迎各界攝影專業人士或往紅到此打卡。

2.濱海步道

光電雲牆下方的濱海步道在經過的時候彷彿摩西過紅海，在遠處可能會因為角度的錯覺下看似人沉在海中。

當天除了看見水生物種，還看到可愛的小水鴨與白鷺鷥，看得出這裡臺史博為生態復育的用心規劃。

三、逐浪海上風，腳踏鯤鯓地

外型酷似船與船槳，設計概念是象徵先民懷抱希望地乘風破浪來臺的渡海大冒險，地點就在臺史博招牌的左手邊，如果是搭接駁車前往的一下車肯定會看到~/參考自官網

四、原初臺灣，未來之島

以電腦繪圖復刻出臺灣空拍的完整模樣，呈現臺灣最原始的風貌，也讓每位臺灣人可以知道自己身在何處，不忘了自己的根。/參考自官網

五、和樂

紙雕技法結合電刻工藝，創造出一顆結合了臺灣原生物種的不鏽鋼藝術球，夜晚觀看會因為光影投射產生別樣的美感，如果仔細看會發現每一面都是不一樣的紋路，代表不同的原生物種，舉例：寬尾鳳蝶、山櫻花、土肉桂等。/參考自官網

六、希望之丘

相當抱歉，時間關係沒有走道館內後方參觀拍攝

在平原地段的臺南市，一座海拔23公尺的希望之丘可堪稱「安南第一高峰」，在這裡可以一覽無遺整個公園。/參考自官網

臺史博資訊大統整（懶得看介紹直接點這項）

一、館外園區規劃

六大打卡景點｜臺灣歷史公園｜湖畔圖書館

二、館內展區規劃

1F：親子互動遊樂區(兒童廳｜時光車站｜圓形劇場)

2F：歷史縮影常設展(石器時代～近代各式展覽擬真建築)

4F：特展&VR體驗區(定期更換展覽+VR虛擬實境展覽)

圖片來源：臺灣歷史博物館

三、營業時間

．展場/圖書館：週二～週日 9:00-17:00 (週一休館，如遇國定假日則翌日休館

．臺史博公園：週一～週日 5:00-22:00/免費

四、相關費用

1.展場票價-個人

2.展場票價-團體

3.展場票價-近期優惠方案

下方提出幾點限時優惠，更完整票務資訊請點擊此處前往

五、交通資訊

六、館內貼心服務

1.視障友善體驗-觸覺展覽

館中除了提供語音導覽，許多展覽品下方提供可觸摸面板，讓視障朋友可以藉由語音與手感上雙重感官一起沉浸在歷史之旅。

2.展覽高度友善

臺史博在許多設展考量上都會貼心地顧及到各身份族群，像是部分檯面展區都會設置較低的高度與凹槽，小朋友輕鬆體驗多媒體互動面板、輪椅人士也可以更貼近體驗。

3.衛生間｜飲水機｜哺乳室｜垃圾回收桶

喝水上廁所等生理需求非常重要不可忍，館入口左轉後下一個斜坡的左手邊就會看到，另外也有哺乳室(有走過去看環境很好)，以及垃圾分類區。

4.押金置物櫃

如果不想大包小包的扛著行李逛展覽，入口左轉經過衛生間後的再左轉就會看一大面的置物櫃牆，大小櫃都只要押金10元且可以重複寄放物品，可以先在館入口測量行李箱是否在公分數內。

5.再次入館章

玩到中午難免會肚子餓要到館外吃東西，又或是小朋友想到戶外跑跑跳跳再回館內，可以在館出口處蓋上再次入館章再出館。

6.臺史博免費接駁專車