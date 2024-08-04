雄二家蛋黃酥 | 中秋節蛋黃酥預購，彰化蛋黃酥首選！

雄二家蛋黃酥 | 中秋節蛋黃酥送禮首選，將傳統風味做出極致享受，一推出就受到歡迎的雄二家蛋黃酥，提供了全台宅配服務，中秋節禮盒開放預約訂購，蛋黃酥外皮奶香酥鬆搭配不甜膩紅豆餡、秘方去腥讓蛋黃吃起來濃郁無腥味，讓人一吃就愛上，精緻的手提紙盒送禮大方有面子。

中秋節蛋黃酥推薦

彰化市南瑤宮附近雄二家蛋黃酥品牌成立將近一年，蛋黃酥口感酥脆奶香十足，累績不少熟客，隨時買都能買的到，送禮也很方便，目前開放中秋節蛋黃酥禮盒預定，蛋黃酥一顆45元，6入盒270元/12入盒540元。

雄二家蛋黃酥訂購資訊

雄二家蛋黃酥店面就在彰化市南瑤宮附近，有著可愛的兩隻熊燈箱，遠遠看很顯眼。雄二家蛋黃酥是由待過名店的兩位師傅一起研發，使用秘方讓蛋黃吃起來濃郁無腥味，堅持使用進口奶油、精選材料，製作出酥香不甜膩的蛋黃酥，入口奶香味十足，且不甜膩。

雄二家蛋黃酥蛋黃酥菜單

蛋黃酥禮盒後推出綜合麻糬、老婆餅(禮盒)、紅豆酥餅(禮盒)、雞蛋蒸烤布丁。中秋節檔期只販售蛋黃酥禮盒。

出爐後一顆顆蛋黃酥金黃誘人，放置冷卻吃起來口感會更酥脆。

越接近中秋節蛋黃酥禮盒訂單越來越多，建議提早訂購才不會中秋節臨時想買而買不到。

我幾乎每個月都會來買雄二家蛋黃酥，百吃不膩，送禮很好看，朋友收到都很開心。吃起來口感酥香，不會有油膩感，紅豆餡降低甜度，精心處理過的蛋黃則是細緻不會太乾、無腥味。

雞蛋蒸烤布丁(一個)45。新品烤布丁，焦糖也是自家炒製，選用香草莢跟紐西蘭牛乳製作，不添加一滴水，吃起來口感軟硬度剛好，焦糖有點像牛奶糖風味，很滑嫩好吃。(中秋節期間只販售蛋黃酥)

橘色外盒搭上可愛的雄二家LOGO，送禮精緻，且蛋黃酥香酥不甜膩，趁著中秋節前夕先預訂起來，也有提供全台宅配服務。