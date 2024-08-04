新竹美食吃什麼? 新竹泰式火鍋開箱 藍象廷 – 吃到飽的天堂 I 2024 最新 I 理智派的生活手札
說到新竹美食，除了老店之外，許多連鎖品牌在新竹也是可以看得到他們的蹤跡。今天理智派要來開箱的，就是位於新竹一級戰區巨城裏面的泰式連鎖火鍋「藍象廷」。
理智派製作，可愛男孩貼圖上架囉！
懶得往下看的話，直接看影片就可以了XD。
。餐廳介紹。
藍象廷以其多樣化的鍋底和豐富的食材選擇而聞名。基本的昆布鍋和香茅鍋是免費提供的，如果你想要更具風味的體驗，還可以選擇其他五種需要加價的鍋底。無論你是喜歡清淡的湯頭，還是重口味的酸辣，只要花錢都吃到(?，XD。
。經典套餐。
每人平日午餐價格只要439元，包含四種肉品以及多樣的蔬菜和火鍋料。肉品新鮮、切片厚實，讓人吃得過癮；蔬菜和火鍋料種類豐富，從常見的高麗菜、金針菇到不常見的泰式特色食材，應有盡有。
P.S. 但要理智派說的話，他們家的熟食表現遠勝過其他原料XD。那個打拋豬肉，真的是世界必吃XD。
。用餐環境與服務。
藍象廷的用餐環境明亮舒適，一進門就感受到濃濃的泰式風情。店內裝潢精緻，桌椅排列寬敞，不會感覺擁擠。服務人員親切熱情，時刻關心你的需求，實在是五星級酒店式服務XD。
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