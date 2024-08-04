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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 蘆洲炭火燒烤推薦/捷運徐匯中學站美食【燒肉屋蘆洲店】情人節大餐(2人燒烤套餐扇貝超大顆)父親節/中秋烤肉~多人聚餐有包廂(燒肉屋menu)

蘆洲炭火燒烤推薦/捷運徐匯中學站美食【燒肉屋蘆洲店】情人節大餐(2人燒烤套餐扇貝超大顆)父親節/中秋烤肉~多人聚餐有包廂(燒肉屋menu)

2024-08-04 18:58:00 小紫吃喝玩樂~ 人氣：40
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：492篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

燒肉屋蘆洲店-感受日式炭火魅力
phone02-82855521
place新北市蘆洲區永安北路二段8巷14號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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蘆洲炭火燒烤推薦/捷運徐匯中學站美食【燒肉屋蘆洲店】情人節(2人海陸燒肉套餐~扇貝超巨)父親節/中秋烤肉~多人聚餐有包廂(燒肉屋menu)

燒肉屋蘆洲店聚餐-首圖.jpg

朋友群約聚『燒肉屋蘆洲店』吃燒烤提前慶祝即將到來88節七夕情人節

除了品味單點燒烤美食! 這次多桌朋友懶得自選MENU內單點海陸烤物直接『點選』2人套餐or2人~4人套餐烤肉趣!

(下圖) 朋友點的兩人豪華套餐海大蝦已貼心去除腸泥~烤好後享食不會吃到蝦肉含蝦腸之沙感!

套餐菜色挺澎湃der

2人豪華套餐餐食合照-燒肉屋蘆洲店聚餐.jpg

燒肉屋蘆洲店

電話: 02-8285-5521 

營業時間:(一~五)17:30~23:30(六日)17:00~23:30

地址:新北市蘆洲區安北路二段8巷14號

粉絲頁: 燒肉屋蘆洲店-感受日式炭火燒肉的魅力

7月-燒肉屋蘆洲店聚餐店外觀.jpg

內用禁帶寵物導盲犬導盲幼犬除外~

燒肉屋蘆洲店-用餐環境 (2).jpg

燒肉屋店址位在捷運『徐匯中學站徐匯廣場商圈後方巷弄內

開車』餐廳後方與附近均有(付費停車場)可停車

搭乘捷運享食~從新蘆線!徐匯中學站走出2號出口步行約2分鐘即可抵達。如何抵店？開車(停車場位置)詳細路線圖文指引(點我)查看上次『食記』詳說明!

捷運徐匯中學站2號出口到燒肉屋捷徑1.jpg

蘆洲在地隱身巷弄內營業至今超過23年炭火燒烤老店(燒肉屋)

經常推出不同好康活動~回饋老饕~迎接新客群!

8月最新活動蘆洲炭火燒烤推薦/捷運徐匯中學站美食【燒肉屋蘆洲店】情人節大用餐拍照FB、IG打卡或Google地圖評論(享)店家招待乙杯(可樂/果汁/蘋果西打/烏龍茶/紅茶)5選1

 

父親節與七夕情人節

是咱們台灣人非常重視的『重要節日』請88吃大餐、約阿那答吃情人節大餐

好康報報8/5~8/11(止) 結帳消費滿1500元 送一個(下圖)手工編織可愛貓咪造型髮夾

手工編織貓咪造型夾-燒肉屋蘆洲店聚餐.jpg

貓咪髮夾顏色(店家隨機贈送)無法自選想要的顏色喔! 

很卡娃伊! 

可惜我們聚餐這天(活動)還沒開始! 結帳時~櫃檯看到老闆在整理小禮物(借拍一下)蘆洲炭火燒烤推薦/捷運徐匯中學站美食【燒肉屋蘆洲店】情人節大

殘念捏!今日我們與貓咪髮夾無緣!蘆洲炭火燒烤推薦/捷運徐匯中學站美食【燒肉屋蘆洲店】情人節大

so 8/11前~若您們消費『滿1500元』別忘了兌換可愛『手作貓咪髮夾』喔! 

金額無累加(若結帳金額3100元)也是只送1個唷! 

手工編織貓咪造型夾-燒肉屋蘆洲店聚餐1.jpg

距上次吃燒肉屋至今才隔兩個月! 

今天聚餐發現! 店外多了美美日式燈籠與超巨beer酒杯裝置(拍照打卡區)

晚上點燈後超有fu~很好拍

燒肉屋蘆洲店聚餐打卡牆.jpg

用餐環境(點我)查看上回食記有分享

燒肉屋蘆洲店包廂  低消$6000元

(包廂僅此一間)超搶手。大約可容納10~12人聚餐、慶生吃燒烤 (入內需脫鞋) 

多人用餐或慶祝節日~記得提前預約訂位!

包廂-燒肉屋蘆洲店聚餐.jpg

假日用餐尖峰時段~生意超好! 

不想現場候位『先預約』就對啦!

用餐環境-燒肉屋蘆洲店聚餐 (4).jpg

消費方式

  1. +10%服務費
  2. 燒烤餐食分成『單點套餐』兩大類選擇

單點~可以點自己想吃、喜歡吃的肉品、海鮮烤物

套餐組合~價格較優惠~比較划算!! 

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掃(下圖)QR Code

加入燒肉屋蘆洲店(Ocard會員)集點換好禮好康!

消費100元可集1點!集點可兌換哪些餐食好禮？請自己掃QR碼查看！

ocard會員-燒肉屋蘆洲店.JPG

新餐食會寫在店內『黑板上

新品寫在黑板上-燒肉屋蘆洲店.jpg

韓式蘿蔔  鹹甜適中微~微微辣!脆口多汁很好吃

韓式辣蘿蔔-燒肉屋蘆洲店.jpg

上次和妹妹(一訪時)我們蘆洲炭火燒烤推薦/捷運徐匯中學站美食【燒肉屋蘆洲店】情人節大沒點套餐

選擇『單點』一些網友推薦的食材炭火燒烤

食記蘆洲炭火燒烤推薦/捷運徐匯中學站美食【燒肉屋蘆洲店】情人節大燒肉屋蘆洲店】每桌招待雞湯/消費集點換美食(燒肉屋菜單）

燒肉屋蘆洲店-餐食合照.jpg

這次一票網友、格友相約聚餐提前慶祝父親節七夕情人節

(每桌自己選擇想吃的烤物)各自點食

我和朋友點了『兩人套餐』應應景!提前感受一下浪漫過節fu

2-3人套餐菜單-燒肉屋蘆洲店聚餐.JPG

2-5人套餐菜單-燒肉屋蘆洲店聚餐.JPG

PS: 套餐MENU標價是已經將『10%服務費』加總算進去後之『總價

若您們有人蘆洲炭火燒烤推薦/捷運徐匯中學站美食【燒肉屋蘆洲店】情人節大不吃牛肉

『兩人套餐』有分『含牛肉』與『無牛』組合!

無牛肉2人套餐一套只要$1800元+10%服務費後2千元有找($1980元)

我們想吃有搭『牛肉』套餐組合

so點了(下圖)兩人套餐$1836元+10%服務費 (總共$2020元)

 

2人套餐內容:(含)4種肉食主餐+2種海鮮+綜合野菜+2碗關山米飯+飲料5選2+日式和風沙拉乙份+甜點2選1

套餐飲料可補20元差額更換(可爾必思)或補100元升級更換水果沙瓦乙杯

有牛肉兩人套餐菜單-燒肉屋蘆洲店聚餐.JPG

(服務生)會依照套餐出餐順序陸續出餐

來囉~ 2人套餐除了餐後甜點尚未出餐外

(全部餐食已出齊) 開烤go

您們可以邊吃邊烤、邊烤邊吃嘿! 我是為了拍一張打卡『餐食合照』刻意等餐出齊拍照後才開烤的嘿蘆洲炭火燒烤推薦/捷運徐匯中學站美食【燒肉屋蘆洲店】情人節大

2人套餐餐食合照-燒肉屋蘆洲店聚餐.jpg

瓦斯烤爐炭火烤爐相比較

炭火燒烤後的肉品、海鮮除了多了炭香，還能將肉品(肉汁)鎖在肉裡，尤其是烤頂級牛肉時(烤到表面出水)立即翻面再烤個2~3秒(5~6分熟)口感超揪c

炭火燒烤-燒肉屋蘆洲店聚餐.jpg

燒肉屋  無論是『單點』或點『燒烤套餐』

服務生帶位入座後會立馬送來一壺雞湯讓客人先暖暖胃

雞湯-燒肉屋蘆洲店聚餐.jpg

店家自調(味噌醬/燒肉醬)燒烤佐醬無添加防腐劑!

等客人入座後才從冷藏冰箱拿出來! 端到餐桌讓饕客自行調配沾佐燒肉醬料

 

(肉類烤物)單點價格不算親民!

但若您來吃過! 再和其它連鎖品牌(燒烤吃到飽店)冷凍肉品相比，便會發現(燒肉屋)肉類烤物品質真的蠻優的喔!

烤好灑一點玫瑰鹽立即可以感受到牛肉嫩甜味!

燒肉醬加蒜茸-燒肉屋蘆洲店聚餐.jpg

哇塞!!  這2人套餐日式和風沙拉未免也太...大盆了吧! 這份量4人共食應該也OK!

2人套餐日式和風沙拉-燒肉屋蘆洲店聚餐 (1).jpg

先拿沙拉夾將(萵苣/洋蔥絲/海帶芽/玉米粒)其和風醬充份攪拌均勻再夾食

酸酸甜甜(和風沙拉) 很開胃

2人套餐日式和風沙拉-燒肉屋蘆洲店聚餐 (3).jpg

2人套餐日式和風沙拉-燒肉屋蘆洲店聚餐 (2).jpg

2人套餐海鮮拼盤(醬燒鮭魚+奶油扇貝)

2人套餐海鮮拼盤-燒肉屋蘆洲店聚餐.jpg

奶油扇貝~size超巨大

店家隨機出餐~無法指定母貝或公貝嘿! 隔壁桌格友也是點套餐，她們那桌的扇貝是一公一母

奶油扇貝-燒肉屋蘆洲店聚餐 (2).jpg

我們較幸運! 兩顆都是母貝

看小紫出動(50元硬幣)當比例尺! 可想而知~真的很大顆喔

奶油扇貝-燒肉屋蘆洲店聚餐 (3).jpg

烤到奶油湯汁大滾時，別忘了幫貝肉翻身，換烤另一面，烤到您想吃的熟度就可以品嘗

剛烤好~非常燙嘴(小心燙)

濃郁奶油香氣、扇貝肉很鮮

奶油扇貝-燒肉屋蘆洲店聚餐 (1).jpg

牛五花肉盤  份量是單點*2份的肉量  

牛五花油脂較多  在炭火烤爐上不需烤太久、也不要烤太熟! 

表面出血立馬翻面再烤個2秒就可夾放盤內開吃！我們先吃灑玫瑰鹽原味肉片! 很嫩~肉汁很甜!

不用再沾燒肉醬~單吃就好吃!

2人套餐牛五花-燒肉屋蘆洲店聚餐.jpg

沾佐蒜茸燒肉醬~配飯很下飯

對了~套餐附2碗小碗~來自好山好水台東『關山米飯

2人套餐關山米飯-燒肉屋蘆洲店聚餐.jpg

若您不想吃白飯 

可以加價更換『其它飯食』每碗可折40元

上次來吃燒烤(食記點我)! 我和堂妹是『單點』日式牛肉丼飯+蛋  $160元 

您點餐時也可跟服務生說: 關山米飯換丼飯(折抵後)再補差額就好

日式牛肉丼飯加蛋-燒肉屋蘆洲店 (2).jpg

豬五花肉盤

2人套餐豬五花-燒肉屋蘆洲店聚餐 (2).jpg

豬五花油脂滴到木炭上方~冒出陣陣炭煙! 立馬被抽風機往上抽走! 

吃飽離店~身上沒聞到烤肉味! 

晚上回家後(剛下班大仁哥)竟然也沒發現小紫今天晚上和朋友們約吃烤肉(代表~抽風效果)不錯唷!

2人套餐豬五花-燒肉屋蘆洲店聚餐.jpg

2人套餐豬五花-燒肉屋蘆洲店聚餐 (3).jpg

烤豬五花  我喜歡吃微微恰恰~Q嫩Q嫩~肉感

2人套餐豬五花-燒肉屋蘆洲店聚餐 (1).jpg

綜合野菜(菇類/青椒/洋蔥)上方有淋燒烤醬

2人套餐綜合野菜-燒肉屋蘆洲店聚餐 (2).jpg

松阪豬肉 1份

2人套餐松板豬-燒肉屋蘆洲店聚餐1.jpg

我原本以為這是『原味』松阪肉

仔細看~這盤松阪肉店家出餐前好像有先+辛香佐醬拌過？ 

在炭火上烤到表層金黃酥脆模樣即可開吃!!  口感QQ脆脆

不用沾醬、單吃就很夠味!

2人套餐松板豬-燒肉屋蘆洲店聚餐.jpg

烤香菇青椒 很新鮮

2人套餐綜合野菜-燒肉屋蘆洲店聚餐 (3).jpg

吃烤肉再吃一點點青菜~均衡一下

2人套餐綜合野菜-燒肉屋蘆洲店聚餐 (1).jpg

上回小紫有說過: 燒肉屋店員有練過鐵沙掌! 蘆洲炭火燒烤推薦/捷運徐匯中學站美食【燒肉屋蘆洲店】情人節大

更換烤網都是徒手將(乾淨與髒烤網)夾緊~嘿咻(快速翻面)就完成換烤動作!

手換烤網-燒肉屋蘆洲店聚餐.jpg

套餐飲料:可樂/西打/紅茶/果汁/烏龍茶 (5選2)  

果汁、西打-燒肉屋蘆洲店聚餐.jpg

隔壁桌朋友沒開車! 

點餐時服務生推薦最近新推出的酒精飲品(水蜜桃與芒果梅酒)微醺"食"光太chill啦!

(未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障)

芒果沙瓦-燒肉屋蘆洲店聚餐.jpg

原本套餐飲料選西打與果汁! 後來服務生出餐前...我突然好想喝紅茶(臨時)改紅茶!

紅茶~喝起來有古早味紅茶fu~很順口

紅茶-燒肉屋蘆洲店聚餐.jpg

飲料-燒肉屋蘆洲店聚餐.jpg

雞腿肉  切塊去骨雞腿肉(有先拌蒜泥麻油提味)

2人套餐雞腿肉-燒肉屋蘆洲店聚餐 (1).jpg

朋友喜歡吃嫩口腿肉。我則是喜歡吃烤到表層微微焦香感! 恰恰~金黃色澤再開吃

2人套餐雞腿肉-燒肉屋蘆洲店聚餐 (2).jpg

腿肉很嫩! 烤好免沾醬、免灑佐料直接單吃! 香氣足很夠味! 

2人套餐雞腿肉-燒肉屋蘆洲店聚餐 (3).jpg

醬燒鮭魚  這道剛出餐時若沒仔細看

外形常常被誤認為是南瓜塊(笑~) 蘆洲炭火燒烤推薦/捷運徐匯中學站美食【燒肉屋蘆洲店】情人節大

說真的！遠遠的看還真的蠻像厚切南瓜 蘆洲炭火燒烤推薦/捷運徐匯中學站美食【燒肉屋蘆洲店】情人節大

醬燒鮭魚-燒肉屋蘆洲店聚餐 (2).jpg

從拌醬顏色做判斷～鮭魚肉好像是拌味噌醬？

總之魚肉表層有沾裹醬料! 炭火燒烤時要時時注意(炭火)不宜過大，也不能烤太久! 需時時翻面、預防表層醬料烤焦！

這道非常下酒~小酌時可以單點佐餐喔!

醬燒鮭魚-燒肉屋蘆洲店聚餐 (1).jpg

套餐甜點日式麻糬烤棉花糖 (2選1)

燒肉屋的烤麻糬和其它燒烤店台式麻糬色澤、口感不同！軟糯帶Q~趁熱沾煉乳與花生粉吃~超涮嘴

日式麻糬-燒肉屋蘆洲店聚餐1.jpg

日式麻糬-燒肉屋蘆洲店聚餐.jpg

假日特殊節日  生意真的很好！

您千萬不要有~不用預約『到店再說的想法』

否則若剛好遇客滿~肯定會覺得大老遠跑來吃炭火燒肉(還要等候至少1~2小時)心存不爽! so父親節、七夕情人節及接著而來的烤肉節『中秋節

別忘了提早預約訂位喔!

用餐環境-燒肉屋蘆洲店聚餐 (1).jpg

用餐環境-燒肉屋蘆洲店聚餐 (2).jpg

用餐環境-燒肉屋蘆洲店聚餐 (3).jpg

(新品) 北海道小倉紅豆餅  很像烤日式包餡麻糬 不會甜膩!

北海道小倉紅豆餅-燒肉屋蘆洲店 (1).jpg

2024-8月燒肉屋蘆洲店『單點』燒肉食材MENU

避免未來店家更新菜單內容與單價(僅供參考)請以您用餐當日現場菜單為準! 

8月燒肉屋蘆洲店單點海鮮野菜menu.JPG

2024-8月燒肉屋蘆洲店單點Menu (1).JPG

2024-8月燒肉屋蘆洲店單點Menu (3).JPG

親子用餐~離店前可到櫃檯拿顆糖給孩子吃！ 蘆洲炭火燒烤推薦/捷運徐匯中學站美食【燒肉屋蘆洲店】情人節大

糖果-燒肉屋蘆洲店聚餐.jpg

點套餐較划算!  單點則是可以吃到自己想吃的烤物食材

燒肉屋蘆洲店聚餐-首圖.jpg

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狛村串燒首圖.jpg

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昭和園蘆洲店-首圖.jpg

新北燒肉火鍋吃到飽【昭和園日式燒肉蘆洲店】生日壽星打8折/平蘆洲平價小火鍋/捷運蘆洲站美食【逸小鍋鍋物蘆洲店】肉盤買一送一/點麻辣鍋加送麻辣滷鴨血小菜。自助吧7種麵食/壽喜燒飯/麻辣拌飯/餅乾/冷熱飲/霜淇淋/冰淇淋無限吃到飽(逸小鍋菜單)

逸小鍋蘆洲店-首圖.jpg

蘆洲平價小火鍋/捷運蘆洲站美食【逸小鍋鍋物蘆洲店】肉盤買一送團購宅配美食【逸小鍋麻辣鴨血料理包】桃園火鍋店招牌麻辣鴨血加熱即食/露營/宅自煮(湯底加水稀釋+食材)麻辣鴨血火鍋輕鬆上桌啦!

逸小鍋麻辣鴨血料理包煮3種鍋物-首圖.jpg

蘆洲平價小火鍋/捷運蘆洲站美食【逸小鍋鍋物蘆洲店】肉盤買一送新莊美食/聚餐約會餐廳【典華雅聚新莊店招牌窯烤櫻桃鴨二吃/精緻粵菜港點/海鮮/加入會員送85折券(機捷-新莊副都心站美食)新莊典華雅聚菜單~食記

2023典華雅聚新莊店-首圖.jpg

每個人對『燒肉屋蘆洲店』餐食喜好不盡相同。7/28食記心得僅供參考營業時間、餐食實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!!   喜歡小紫食記分享文嗎？幫小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤(您的讚是我繼續寫文的動力)一起趴趴走找尋下一站美食和景點go

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創作者 小紫~吃喝玩樂 的頭像
小紫~吃喝玩樂

小紫吃喝玩樂．享食煮藝




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