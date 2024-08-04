蘆洲炭火燒烤推薦/捷運徐匯中學站美食【燒肉屋蘆洲店】情人節(2人海陸燒肉套餐~扇貝超巨)父親節/中秋烤肉~多人聚餐有包廂(燒肉屋menu)

朋友群約聚『燒肉屋蘆洲店』吃燒烤提前慶祝即將到來88節與七夕情人節

除了品味單點燒烤美食! 這次多桌朋友懶得自選MENU內單點海陸烤物直接『點選』2人套餐or2人~4人套餐烤肉趣!

(下圖) 朋友點的兩人豪華套餐! 海大蝦已貼心去除腸泥~烤好後享食不會吃到蝦肉含蝦腸之沙感!

套餐菜色挺澎湃der

燒肉屋蘆洲店

電話: 02-8285-5521

營業時間:(一~五)17:30~23:30(六日)17:00~23:30

地址:新北市蘆洲區安北路二段8巷14號

粉絲頁: 燒肉屋蘆洲店-感受日式炭火燒肉的魅力

內用禁帶寵物。導盲犬及導盲幼犬除外~

燒肉屋店址位在捷運『徐匯中學站』徐匯廣場商圈後方巷弄內

『開車』餐廳後方與附近均有(付費停車場)可停車

搭乘捷運享食~從新蘆線!徐匯中學站走出2號出口步行約2分鐘即可抵達。如何抵店？開車(停車場位置)詳細路線圖文指引( 點我 )查看上次『食記』詳說明!

蘆洲在地隱身巷弄內營業至今超過23年炭火燒烤老店(燒肉屋)

經常推出不同好康活動~回饋老饕~迎接新客群!

8月最新活動: 用餐拍照FB、IG打卡或Google地圖評論(享)店家招待乙杯(可樂/果汁/蘋果西打/烏龍茶/紅茶)5選1

父親節與七夕情人節

是咱們台灣人非常重視的『重要節日』請88吃大餐、約阿那答吃情人節大餐

好康報報: 8/5~8/11(止) 結帳消費滿1500元 送一個(下圖)手工編織可愛貓咪造型髮夾

貓咪髮夾顏色(店家隨機贈送)無法自選想要的顏色喔!

很卡娃伊!

可惜我們聚餐這天(活動)還沒開始! 結帳時~櫃檯看到老闆在整理小禮物(借拍一下)

殘念捏!今日我們與貓咪髮夾無緣!

so 8/11前~若您們消費『滿1500元』別忘了兌換可愛『手作貓咪髮夾』喔!

金額無累加(若結帳金額3100元)也是只送1個唷!

距上次吃 燒肉屋 至今才隔兩個月!

今天聚餐發現! 店外多了美美日式燈籠與超巨beer酒杯裝置(拍照打卡區)

晚上點燈後超有fu~很好拍

用餐環境( 點我 )查看上回食記有分享

燒肉屋蘆洲店包廂 低消$6000元

(包廂僅此一間)超搶手。大約可容納10~12人聚餐、慶生吃燒烤 (入內需脫鞋)

多人用餐或慶祝節日~記得提前預約訂位!

假日用餐尖峰時段~生意超好!

不想現場候位『先預約』就對啦!

消費方式:

+10%服務費 燒烤餐食分成『單點與套餐』兩大類選擇

單點~可以點自己想吃、喜歡吃的肉品、海鮮烤物

套餐組合~價格較優惠~比較划算!!

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掃(下圖)QR Code

加入燒肉屋蘆洲店(Ocard會員)享集點換好禮好康!

消費100元可集1點!集點可兌換哪些餐食好禮？請自己掃QR碼查看！

新餐食會寫在店內『黑板上』

韓式蘿蔔 鹹甜適中微~微微辣!脆口多汁很好吃

上次和妹妹(一訪時)我們 沒點套餐

選擇『單點』一些網友推薦的食材炭火燒烤

食記 【燒肉屋蘆洲店】每桌招待雞湯/消費集點換美食(燒肉屋菜單）

這次一票網友、格友相約聚餐提前慶祝父親節與七夕情人節

(每桌自己選擇想吃的烤物)各自點食

我和朋友點了『兩人套餐』應應景!提前感受一下浪漫過節fu

PS: 套餐MENU標價是已經將『10%服務費』加總算進去後之『總價』

若您們有人 不吃牛肉

『兩人套餐』有分『含牛肉』與『無牛』組合!

無牛肉2人套餐一套只要$1800元+10%服務費後2千元有找($1980元)

我們想吃有搭『牛肉』套餐組合

so點了(下圖)兩人套餐$1836元+10%服務費 (總共$2020元)

2人套餐內容:(含)4種肉食主餐+2種海鮮+綜合野菜+2碗關山米飯+飲料5選2+日式和風沙拉乙份+甜點2選1

套餐飲料可補20元差額更換(可爾必思)或補100元升級更換水果沙瓦乙杯

(服務生)會依照套餐出餐順序陸續出餐

來囉~ 2人套餐除了餐後甜點尚未出餐外

(全部餐食已出齊) 開烤go

您們可以邊吃邊烤、邊烤邊吃嘿! 我是為了拍一張打卡『餐食合照』刻意等餐出齊拍照後才開烤的嘿

瓦斯烤爐與炭火烤爐相比較

以炭火燒烤後的肉品、海鮮除了多了炭香，還能將肉品(肉汁)鎖在肉裡，尤其是烤頂級牛肉時(烤到表面出水)立即翻面再烤個2~3秒(5~6分熟)口感超揪c

在燒肉屋 無論是『單點』或點『燒烤套餐』

服務生帶位入座後會立馬送來一壺雞湯讓客人先暖暖胃

店家自調(味噌醬/燒肉醬)燒烤佐醬無添加防腐劑!

會 等客人入座後才從冷藏冰箱拿出來! 端到餐桌讓饕客自行調配沾佐燒肉之醬料

(肉類烤物)單點價格不算親民!

但若您來吃過! 再和其它連鎖品牌(燒烤吃到飽店)冷凍肉品相比，便會發現(燒肉屋)肉類烤物品質真的蠻優的喔!

烤好灑一點玫瑰鹽立即可以感受到牛肉嫩甜味!

哇塞!! 這2人套餐的日式和風沙拉未免也太...大盆了吧! 這份量4人共食應該也OK!

先拿沙拉夾將(萵苣/洋蔥絲/海帶芽/玉米粒)其和風醬充份攪拌均勻再夾食

酸酸甜甜(和風沙拉) 很開胃

2人套餐海鮮拼盤(醬燒鮭魚+奶油扇貝)

奶油扇貝~size超巨大

店家隨機出餐~無法指定母貝或公貝嘿! 隔壁桌格友也是點套餐，她們那桌的扇貝是一公一母

我們較幸運! 兩顆都是母貝

看小紫出動(50元硬幣)當比例尺! 可想而知~真的很大顆喔

烤到奶油湯汁大滾時，別忘了幫貝肉翻身，換烤另一面，烤到您想吃的熟度就可以品嘗

剛烤好~非常燙嘴(小心燙)

濃郁奶油香氣、扇貝肉很鮮

牛五花肉盤 份量是單點*2份的肉量

牛五花油脂較多 在炭火烤爐上不需烤太久、也不要烤太熟!

表面出血立馬翻面再烤個2秒就可夾放盤內開吃！我們先吃灑玫瑰鹽原味肉片! 很嫩~肉汁很甜!

不用再沾燒肉醬~單吃就好吃!

沾佐蒜茸燒肉醬~配飯很下飯

對了~套餐附2碗小碗~來自好山好水台東『關山』米飯

若您不想吃白飯

可以加價更換『其它飯食』每碗可折40元

上次來吃燒烤(食記點我)! 我和堂妹是『單點』日式牛肉丼飯+蛋 $160元

您點餐時也可跟服務生說: 關山米飯換丼飯(折抵後)再補差額就好

豬五花肉盤

豬五花油脂滴到木炭上方~冒出陣陣炭煙! 立馬被抽風機往上抽走!

吃飽離店~身上沒聞到烤肉味!

晚上回家後(剛下班大仁哥)竟然也沒發現小紫今天晚上和朋友們約吃烤肉(代表~抽風效果)不錯唷!

烤豬五花 我喜歡吃微微恰恰~Q嫩Q嫩~肉感

綜合野菜(菇類/青椒/洋蔥)上方有淋燒烤醬

松阪豬肉 1份

我原本以為這是『原味』松阪肉

仔細看~這盤松阪肉店家出餐前好像有先+辛香佐醬拌過？

在炭火上烤到表層金黃酥脆模樣即可開吃!! 口感QQ脆脆

不用沾醬、單吃就很夠味!

烤香菇與青椒 很新鮮

吃烤肉再吃一點點青菜~均衡一下

上回小紫有說過: 燒肉屋店員有練過鐵沙掌!

更換烤網都是徒手將(乾淨與髒烤網)夾緊~嘿咻(快速翻面)就完成換烤動作!

套餐飲料:可樂/西打/紅茶/果汁/烏龍茶 (5選2)

隔壁桌朋友沒開車!

點餐時服務生推薦最近新推出的酒精飲品(水蜜桃與芒果梅酒)微醺"食"光太chill啦!

(未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障)

原本套餐飲料選西打與果汁! 後來服務生出餐前...我突然好想喝紅茶(臨時)改紅茶!

紅茶~喝起來有古早味紅茶fu~很順口

雞腿肉 切塊去骨雞腿肉(有先拌蒜泥麻油提味)

朋友喜歡吃嫩口腿肉。我則是喜歡吃烤到表層微微焦香感! 恰恰~金黃色澤再開吃

腿肉很嫩! 烤好免沾醬、免灑佐料直接單吃! 香氣足很夠味!

醬燒鮭魚 這道剛出餐時若沒仔細看

外形常常被誤認為是南瓜塊(笑~)

說真的！遠遠的看還真的蠻像厚切南瓜

從拌醬顏色做判斷～鮭魚肉好像是拌味噌醬？

總之魚肉表層有沾裹醬料! 炭火燒烤時要時時注意(炭火)不宜過大，也不能烤太久! 需時時翻面、預防表層醬料烤焦！

這道非常下酒~小酌時可以單點佐餐喔!

套餐甜點日式麻糬與烤棉花糖 (2選1)

燒肉屋的烤麻糬和其它燒烤店台式麻糬色澤、口感不同！軟糯帶Q~趁熱沾煉乳與花生粉吃~超涮嘴

假日或特殊節日 生意真的很好！

您千萬不要有~不用預約『到店再說的想法』

否則若剛好遇客滿~肯定會覺得大老遠跑來吃炭火燒肉(還要等候至少1~2小時)心存不爽! so父親節、七夕情人節及接著而來的烤肉節『中秋節』

別忘了提早預約訂位喔!

(新品) 北海道小倉紅豆餅 很像烤日式包餡麻糬 不會甜膩!

2024-8月燒肉屋蘆洲店『單點』燒肉食材MENU

避免未來店家更新菜單內容與單價(僅供參考)請以您用餐當日現場菜單為準!

親子用餐~離店前可到櫃檯拿顆糖給孩子吃！

點套餐較划算! 單點則是可以吃到自己想吃的烤物食材

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每個人對『燒肉屋蘆洲店』餐食喜好不盡相同。7/28食記心得僅供參考。營業時間、餐食實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤(您的讚是我繼續寫文的動力)一起趴趴走找尋下一站美食和景點go