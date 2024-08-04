誰說中秋送禮只能送月餅、蛋黃酥！

2024 中秋佳節將近，不知你是否已經挑選好今年的中秋節伴手禮了呢？

如果覺得傳統的中秋月餅禮盒有點了無新意

那您一定不能錯過【高雄十大伴手禮/高雄在地食材伴手禮推薦】

中秋獻禮現在更有新意【嬤嬤覓呀】覓香・紅蘊山茶 VS 蜂蜜黃梅醬

一邊品茗，一邊品嚐果醬點心 美好的中秋相聚時光就是這麼簡單！

【嬤嬤覓呀】

簡單的思鄉菜，回憶了媽媽愛

用最純粹的愛傳傳遞吃的記憶

禮盒提袋設計的概念來自於「皮影戲」，在實像與虛像互動間產生了「影像」

將對於母親的愛與東方藝術皮影戲結合成遊子與家人的牽絆

如是腦海裡的一種記憶、回憶；同時也含有「影響」的意思

採取打凹印刷並不加以過多色彩,既環保永續又充滿手作溫度

打造清新怡人的文青感,是年節送禮自用兩相宜的好選擇！

嬤嬤覓呀高雄在地小農系列

原料皆使用台灣在地食材、用行動支持台灣優質農產品

更是道地的高雄伴手禮

【嬤嬤覓呀】覓香・紅蘊山茶

生長於中央山脈南端高海拔原始森林的高雄六龜原生種山茶

皆採自然農法有機種植，茶園本身為有機農園

茶葉本身也都有去做SGS檢驗，確認農藥零檢出，純淨自然更安心

單個單個的精緻的可攜式茶包

旅行出差、辦公室

外出品茗都方便攜帶

可以熱飲也可以冷泡

將茶包放置於茶具中,注入250c.c.~300c.c.的90~95C熱開水

充分浸泡茶包5分鐘以上,至茶湯呈金黃帶紅即可

【嬤嬤覓呀】覓香・紅蘊山茶

茶湯 水色琥珀橙紅

明亮澄清有如紅茶的茶湯色澤

喝起來口感淡雅清香不澀好順口帶著蜜韻

圓潤滑順的細緻感,清爽回甘

耐久泡,可回沖可冷飲

同熱飲沖泡方式，加入適量冰塊或放涼冷藏

清甜帶滑順的清爽,令人清涼解暑,心靈舒暢

今年中秋節不送月餅，改送【嬤嬤覓呀】覓香・紅蘊山茶

讓大家更加甘甜有韻,送禮送到心坎裡！

嬤嬤覓呀合作小農的果醬為嚴選高雄在地農產製作的果醬

無添加食用起來更無負擔

【嬤嬤覓呀】 蜂蜜黃梅醬

把這個季節最美好的部分留存在瓶中

讓每一次的品嘗，都是回味當季水果的酸甜滋味

挖一口果醬搭配奶昔優格，爽口不膩

抹在吐司麵包上

增添酸香及芬芳香氣層次,讓美味更升級

加入氣泡水中，就是中秋烤肉最佳解膩飲品代表

中秋節年節拜訪長輩、親友推薦高雄十大伴手禮

【嬤嬤覓呀】覓香・紅蘊山茶 VS 蜂蜜黃梅醬，送禮裡子面子都到位！

官網：嬤嬤覓呀

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