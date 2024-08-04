誰說中秋送禮只能送月餅、蛋黃酥！
2024 中秋佳節將近，不知你是否已經挑選好今年的中秋節伴手禮了呢？
如果覺得傳統的中秋月餅禮盒有點了無新意
那您一定不能錯過【高雄十大伴手禮/高雄在地食材伴手禮推薦】
中秋獻禮現在更有新意【嬤嬤覓呀】覓香・紅蘊山茶 VS 蜂蜜黃梅醬
一邊品茗，一邊品嚐果醬點心 美好的中秋相聚時光就是這麼簡單！
【嬤嬤覓呀】
簡單的思鄉菜，回憶了媽媽愛
用最純粹的愛傳傳遞吃的記憶
禮盒提袋設計的概念來自於「皮影戲」，在實像與虛像互動間產生了「影像」
將對於母親的愛與東方藝術皮影戲結合成遊子與家人的牽絆
如是腦海裡的一種記憶、回憶；同時也含有「影響」的意思
採取打凹印刷並不加以過多色彩,既環保永續又充滿手作溫度
打造清新怡人的文青感,是年節送禮自用兩相宜的好選擇！
嬤嬤覓呀高雄在地小農系列
原料皆使用台灣在地食材、用行動支持台灣優質農產品
更是道地的高雄伴手禮
【嬤嬤覓呀】覓香・紅蘊山茶
生長於中央山脈南端高海拔原始森林的高雄六龜原生種山茶
皆採自然農法有機種植，茶園本身為有機農園
茶葉本身也都有去做SGS檢驗，確認農藥零檢出，純淨自然更安心
單個單個的精緻的可攜式茶包
旅行出差、辦公室
外出品茗都方便攜帶
可以熱飲也可以冷泡
將茶包放置於茶具中,注入250c.c.~300c.c.的90~95C熱開水
充分浸泡茶包5分鐘以上,至茶湯呈金黃帶紅即可
【嬤嬤覓呀】覓香・紅蘊山茶
茶湯 水色琥珀橙紅
明亮澄清有如紅茶的茶湯色澤
喝起來口感淡雅清香不澀好順口帶著蜜韻
圓潤滑順的細緻感,清爽回甘
耐久泡,可回沖可冷飲
同熱飲沖泡方式，加入適量冰塊或放涼冷藏
清甜帶滑順的清爽,令人清涼解暑,心靈舒暢
今年中秋節不送月餅，改送【嬤嬤覓呀】覓香・紅蘊山茶
讓大家更加甘甜有韻,送禮送到心坎裡！
嬤嬤覓呀合作小農的果醬為嚴選高雄在地農產製作的果醬
無添加食用起來更無負擔
【嬤嬤覓呀】 蜂蜜黃梅醬
把這個季節最美好的部分留存在瓶中
讓每一次的品嘗，都是回味當季水果的酸甜滋味
挖一口果醬搭配奶昔優格，爽口不膩
抹在吐司麵包上
增添酸香及芬芳香氣層次,讓美味更升級
加入氣泡水中，就是中秋烤肉最佳解膩飲品代表
中秋節年節拜訪長輩、親友推薦高雄十大伴手禮
【嬤嬤覓呀】覓香・紅蘊山茶 VS 蜂蜜黃梅醬，送禮裡子面子都到位！
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