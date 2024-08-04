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日本京都旅遊隨筆-D1

2024-08-04 21:00:00 And小姐 人氣：35
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窩客好文

And小姐

發表篇數：2篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

這裡不走旅遊攻略 沒有必吃必逛必買京都旅遊隨筆-D1

只有憑金魚腦記憶的旅遊隨筆~走走停停看看吃吃

以下開始進入主題京都旅遊隨筆-D1

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旅遊日期:2022.12

到了一個年紀開始，旅遊就開始隨興了起來

和友人才在一個月前聊到年底想去哪

沒有太多考慮，友人想二訪、本人沒去過

旅程就此開啟的序曲

 

機票也是走一個快狠準，只想悠悠行的兩人不想搭廉航，

於是就選擇了華航，去程下午、回程中午 也是一個隨興

當日抵達已是接近傍晚 到售票處買了車票往下塌處前進

京都旅遊隨筆-D1京都旅遊隨筆-D1

Hello Kitty彩繪車廂很可愛(很可惜不是我的菜京都旅遊隨筆-D1
京都旅遊隨筆-D1

第一件事是先去飯店Check in嗎?當然不是

先處理飢腸轆轆的五臟廟吧

選了位在京都八條口站的【弘燒肉】

PXL_20221224_124850042弘燒肉八條口店.jpg京都旅遊隨筆-D1

一樓全是當地人 店員請我們二樓

走一個包場概念

京都旅遊隨筆-D1

3種醬汁，約莫是燒肉醬、檸檬汁、麻油(由左至右)
京都旅遊隨筆-D1

不知為何跟店員詢問是否有中英文菜單 最後還是給了全日文京都旅遊隨筆-D1

沒關係 來日本Asahi點下去準沒錯
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再來就是牛肉拼盤的部分了

京都旅遊隨筆-D1京都旅遊隨筆-D1已經餓到神智不清 什麼都好吃京都旅遊隨筆-D1(瞧這均勻分布的油花!!!!!!)

京都旅遊隨筆-D1

吃飽喝足後就肥家吧

這次幾晚的住宿就選在東寺站旁的Comfort Hotel

屋內空間頗大 大開兩個28吋行李沒啥問題

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Day 1已累癱，早早洗洗睡去，準備迎接隔天的正式行程啦~~~~

住宿地: Comfort Hotel Kyoto Toji
地址: 日本〒601-8431 Kyoto, Minami Ward, Nishikujo Shimamachi, 54-1 京都駅から1駅/東寺駅より1分


檢視較大的地圖 

弘燒肉 八條口站店

地址: 日本〒601-8011 Kyoto, Minami Ward, Higashikujo Minamisannocho, ２５
官網:https://yakiniku-hiro.com/shop/hachijoguchi.php

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日本 京都 旅遊 遊記 京都散策 Tokyo Kyoto 京都燒肉弘 日本燒肉 東北亞旅遊
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