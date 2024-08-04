這裡不走旅遊攻略 沒有必吃必逛必買

只有憑金魚腦記憶的旅遊隨筆~走走停停看看吃吃

以下開始進入主題

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旅遊日期:2022.12

到了一個年紀開始，旅遊就開始隨興了起來

和友人才在一個月前聊到年底想去哪

沒有太多考慮，友人想二訪、本人沒去過

旅程就此開啟的序曲

機票也是走一個快狠準，只想悠悠行的兩人不想搭廉航，

於是就選擇了華航，去程下午、回程中午 也是一個隨興

當日抵達已是接近傍晚 到售票處買了車票往下塌處前進

Hello Kitty彩繪車廂很可愛(很可惜不是我的菜



第一件事是先去飯店Check in嗎?當然不是

先處理飢腸轆轆的五臟廟吧

選了位在京都八條口站的【弘燒肉】

一樓全是當地人 店員請我們二樓

走一個包場概念

3種醬汁，約莫是燒肉醬、檸檬汁、麻油(由左至右)



不知為何跟店員詢問是否有中英文菜單 最後還是給了全日文

沒關係 來日本Asahi點下去準沒錯



再來就是牛肉拼盤的部分了

已經餓到神智不清 什麼都好吃 (瞧這均勻分布的油花!!!!!!)

吃飽喝足後就肥家吧

這次幾晚的住宿就選在東寺站旁的Comfort Hotel

屋內空間頗大 大開兩個28吋行李沒啥問題

Day 1已累癱，早早洗洗睡去，準備迎接隔天的正式行程啦~~~~

住宿地: Comfort Hotel Kyoto Toji

地址: 日本〒601-8431 Kyoto, Minami Ward, Nishikujo Shimamachi, 54-1 京都駅から1駅/東寺駅より1分



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弘燒肉 八條口站店

地址: 日本〒601-8011 Kyoto, Minami Ward, Higashikujo Minamisannocho, ２５

官網:https://yakiniku-hiro.com/shop/hachijoguchi.php



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