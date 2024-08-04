去了小隱茶庵 信義店後隔了一段時間剛好路過東門附近

忽然很想吃拌麵的我就決定來看看小隱在東門的創始店

外觀很像是洞窟神秘感十足

簡約低調就連Logo也很抽象寫意

店內裝潢處處透著中式古典的精緻

一席長木桌巧妙結合高起的竹蓆平台作為座位

斜坐不受拘束更自由放鬆

不規則造型的木窗邊有著古董木櫃妝點眾多餐具收藏

一盞小燈點亮昏黃的慵懶情懷

店裡留下寬敞的走道空間不一味塞滿座位

僅有約莫10個座位三桌的稀少席次建議事先預約再訪

圓窗一直是我覺得最能體現中式古典美學的一種窗型

三組座位各有特色品味質感不凡

店裡也有銷售茶葉禮盒與茶具很適合送禮

櫃台區域比起信義店更小而美

一整排銀色茶罐很有專業茶堂的風範

木質調搭配白牆的低彩度色調很自然

櫃檯上的小木桌內有著各種茶杯展示

玻璃櫃內則是眾多自然風乾的水果乾食材

菜單跟上次造訪小隱茶庵 信義店的有些更換跟價格調整

若當日沒有提供或售完的品項會用貼紙蓋住

金沙瓜子肉燥麵套餐 250元

麵點套餐精緻擺盤賞心悅目

每份麵食會附上兩份小菜

這天吃到的是醃漬蘿蔔片與Q彈滑嫩的木耳

兩者調味都偏甜口帶酸做為開胃菜很解膩

金沙意指南瓜而不是鹹蛋黃

切成小塊狀口感綿密自帶香甜

瘦肉為主的肉燥有著醬油鹹口跟瓜子的甜感平衡

秋葵帶來清爽滋味與清脆口感

麵條柔軟不爛很有彈性

調味不會太重很適中

小隱冷露 200元

比起整壺的茶最近愛上品飲各種冷泡茶

冠上小隱店名的冷露茶有著夢幻的粉紅通透光澤

點綴的粉紅洛神花瓣更宛如是從仙境下凡的絕美飲品

混合新竹東方美人茶、蜜漬桑葚與洛神花的小隱冷露喝起來酸甜回甘

東方美人的特殊蜜香香氣尾韻悠長

蜜漬桑葚與洛神花的酸甜感各有風情

味道層次纖細且變化細膩值得一口口細細品味

當天造訪時客人不乏有來自各國觀光客來體驗台灣茶的特色

小隱茶庵不同於貓空泡茶的豪爽氛圍讓飲茶更精緻風雅有了點禪味

適合想要寧靜清幽環境沉浸茶世界的時候造訪

個人私心覺得麵食跟茶食小點都很搭配茶飲有一定水準

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/11/17

花費: TWD495(肉燥麵套餐+小隱冷露各1)

小隱茶庵 東門店

FB粉絲團/IG

11:00-19:00

公休日: 不定休

有無服務費: Yes (10%)

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (90分鐘)

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 可(LINE PAY)

可否訂位: 可

地址: 〒100 台北市中正區杭州南路一段143巷12-1號

電話: 02-2343-5859



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