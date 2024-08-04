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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市中正區台北中正-[小隱茶庵 東門] 東門市場旁近中正紀念堂，都市叢林中獨特古典中式風格秘境，精緻茶點小食與特色選茶，給自己一個用心品茗…

台北市中正區台北中正-[小隱茶庵 東門] 東門市場旁近中正紀念堂，都市叢林中獨特古典中式風格秘境，精緻茶點小食與特色選茶，給自己一個用心品茗自在慢活時光

2024-08-04 21:05:00 Elisa 人氣：40
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窩客好文

Elisa

發表篇數：409篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

小隱茶庵
phone02-23435859
place台北市中正區臺北市杭州南路一段143巷12-1號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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寫文章 回報歇業

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去了小隱茶庵 信義店後隔了一段時間剛好路過東門附近

忽然很想吃拌麵的我就決定來看看小隱在東門的創始店

外觀很像是洞窟神秘感十足

簡約低調就連Logo也很抽象寫意

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店內裝潢處處透著中式古典的精緻

一席長木桌巧妙結合高起的竹蓆平台作為座位

斜坐不受拘束更自由放鬆

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不規則造型的木窗邊有著古董木櫃妝點眾多餐具收藏

一盞小燈點亮昏黃的慵懶情懷

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店裡留下寬敞的走道空間不一味塞滿座位

僅有約莫10個座位三桌的稀少席次建議事先預約再訪

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圓窗一直是我覺得最能體現中式古典美學的一種窗型

三組座位各有特色品味質感不凡

店裡也有銷售茶葉禮盒與茶具很適合送禮

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櫃台區域比起信義店更小而美

一整排銀色茶罐很有專業茶堂的風範

木質調搭配白牆的低彩度色調很自然

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櫃檯上的小木桌內有著各種茶杯展示

玻璃櫃內則是眾多自然風乾的水果乾食材

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菜單跟上次造訪小隱茶庵 信義店的有些更換跟價格調整

若當日沒有提供或售完的品項會用貼紙蓋住

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金沙瓜子肉燥麵套餐 250元

麵點套餐精緻擺盤賞心悅目

每份麵食會附上兩份小菜

這天吃到的是醃漬蘿蔔片與Q彈滑嫩的木耳

兩者調味都偏甜口帶酸做為開胃菜很解膩

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金沙意指南瓜而不是鹹蛋黃

切成小塊狀口感綿密自帶香甜

瘦肉為主的肉燥有著醬油鹹口跟瓜子的甜感平衡

秋葵帶來清爽滋味與清脆口感

麵條柔軟不爛很有彈性

調味不會太重很適中

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小隱冷露 200元

比起整壺的茶最近愛上品飲各種冷泡茶

冠上小隱店名的冷露茶有著夢幻的粉紅通透光澤

點綴的粉紅洛神花瓣更宛如是從仙境下凡的絕美飲品

混合新竹東方美人茶、蜜漬桑葚與洛神花的小隱冷露喝起來酸甜回甘

東方美人的特殊蜜香香氣尾韻悠長

蜜漬桑葚與洛神花的酸甜感各有風情

味道層次纖細且變化細膩值得一口口細細品味

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當天造訪時客人不乏有來自各國觀光客來體驗台灣茶的特色

小隱茶庵不同於貓空泡茶的豪爽氛圍讓飲茶更精緻風雅有了點禪味

適合想要寧靜清幽環境沉浸茶世界的時候造訪

個人私心覺得麵食跟茶食小點都很搭配茶飲有一定水準

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/11/17

花費: TWD495(肉燥麵套餐+小隱冷露各1)

小隱茶庵 東門店

FB粉絲團/IG

11:00-19:00

公休日: 不定休

有無服務費: Yes (10%)

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (90分鐘)

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 可(LINE PAY)

可否訂位:

地址: 〒100 台北市中正區杭州南路一段143巷12-1號

電話: 02-2343-5859


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