位在台中逢甲髮廊【Virus hair salon逢甲旗艦店】，主打24H 日夜間髮廊，全天候提供美髮服務！不管你是學生、上班族、還是夜貓子心血來潮，想要換個新髮型都OK.

台中男生燙髮推薦！簡單好打理「三七分韓系紋理燙」，來這裡找1號設計師－Jay就對了。

適合所有手殘黨的男士們，洗完頭以後，只需順著髮流自然吹乾即可！一款自然又有設計感的造型。

髮廊的位置，是在台中市西屯區河南路二段264號，店門口前就有不少機車格，附近也有不少收費停車場，像是：逢福停車場、河北停車場逢大站...等。

距離～台中知名景點「逢甲夜市」和「逢甲大學」，步行約只要5-6分鐘左右！

店門外玻璃窗前，有清楚標示服務項目及價格！

備註：夜間時段22:00-06:00，洗/剪/護+100、染/燙+300。

走進髮廊內，是採明亮簡約的裝潢風格，環境舒適，冷氣空調也很涼爽！（六月的天氣就已經熱到嚇死人）

整體空間寬敞不擁擠，能好好放鬆享受弄頭髮的過程。

一、二樓皆設有沖洗區，而三樓則是男女分開的洗手間。

先給大家看一下，還沒有改造前的頭髮，距離上次燙髮已經有4個多月，捲度早已都剪光光了！

我本身的髮質，是屬於那種「又軟又細又直」。

在台灣悶熱天氣之下，時常早上才剛洗頭，出門不到半小時，瞬間造型全無，變得又濕又塌。

更不用說...戴過安全帽的頭髮...完全沒有澎度！

還有兩側與後方的頭髮，總是橫著往四面八方亂生長，看起來又炸又翹！

想必也是廣達男性朋友的困擾，我幾乎是每3個多禮拜，定期要去髮廊修剪才行。

這一次，來到Virus hair salon逢甲旗艦店，找1號設計師－Jay大改造！大概花了四個小時左右。

體驗項目「剪髮+燙髮+染髮+護髮+造型吹整」，流程參考如下：

聽髮型師說：這款燙髮一劑，裡頭有添加多種護髮成分，能維持髮質強韌度，減少因燙髮時所造成的受損。

以及使用了多達4-5款的護髮產品，依照每一個步驟，採用不同成分，每款都有各自不同的作用。

不過，老實說身為一個普通顧客，對於這些藥水藥劑的成分，我並不怎麽了解...

最直接！也是最重要的...就是燙髮完的成果。

寫這一篇文章時，我又摸了摸自己的頭髮，髮絲還是一樣很柔順，看起來也保有光澤感呢！

親身體驗...這麼多道程序步驟，使用這麼多款護髮產品，對於燙後髮質守護，是真的滿有感！

（1號設計師－Jay：上班時段13:00-22:00）

剪髮

Jay設計師有著多年美髮經驗，不要看他好像剪的很快速，其實該修剪的毛躁部分，以及頭髮層次都有調整。

因為我是細軟髮質，其實...不適合做燙貼！（頭皮縫隙看起來會很明顯...）

與設計師討論後，兩側頭髮就是順順推剪，不要推到太短！銜接上面髮型的層次，保留至微微見到頭皮程度就好。

護髮四劑-清潔毛髮

洗髮過程中還蠻舒服的，手法與力度都剛剛好。

護髮一劑

補水後，會使用第一款護髮產品，塗抹於髮中髮尾，增加對髮絲的保護。

燙髮一劑

第一劑燙髮藥水，主要的作用就是軟化，透過加熱等待過程，來打斷頭髮組織。

加熱軟化

等待時間約15分鐘左右。

過程中，Jay髮型師有發現我的皮膚比較脆弱，就會看起來紅紅的，立馬幫我噴上頭皮水，沁涼感！還帶有清新薄荷香，很舒服。

（本來想睡覺的說...突然間都醒了！）

上捲烘乾

接著開始上捲子，捲子與橡皮筋之間，都有特別使用燙髮針，來預防燙後會產生壓痕。

燙髮二劑

再來就是上第二劑燙髮藥水，主要作用是塑型固定出想要的捲度，烘髮等待約15分鐘左右！

完成後，會使用清水沖洗掉多餘的藥水及護髮殘留。

染髮

與Jay設計師討論，推薦我染「黑茶棕」，一款低調中又很有質感的髮色，偏向冷色調！適合偏黃皮膚的亞洲人，更顯皮膚白與好氣色。

護髮三劑+護髮四劑

染燙後修復，是另一款不同的護髮產品，塗抹於髮中髮尾，能深入髮絲修復受損部位！最後，再使用四劑洗髮精洗去多餘的護髮產品。

造型吹整

Jay設計師一再強調：「濕髮前先抹上髮膠，再吹乾。」

承錠自己回家以後，也是依照Jay告訴我的吹整技巧整理頭髮，使用吹風機吹乾即可，看起來會有明顯蓬度與微微線條感。

另外，如果想要比較「捲」造型，也可以搭配使用烘罩來吹頭髮喔！

好的，接下來就是造型成果展示，給大家看看所謂的「三七分韓系紋理燙」。

成果展示

原先扁塌的後腦勺，經過燙髮後，就會顯得有蓬度與線條感！適合所有男生，一款自然又有設計感的造型。

比起厚重劉海全部遮住，平時我自己也喜歡像這種，露出額頭的造型！尤其是在夏天，整個人看起來會更清爽些。

最後，再來說說「黑茶棕」髮色，剛染完在室內是偏黑色系，戶外陽光下則帶有明顯光澤感！

我覺得...膚色真的很「顯白」，看起來氣色都變好了！感覺髮質也變得不那麼毛躁...

聽Jay設計師說：褪色後，會變成咖啡可可棕，不會往暖色系跑，黑/白/黃皮膚都適合喔！