老饕最愛複合式精品麻辣火鍋-辛殿麻辣鍋信義店擴大開幕囉！

辛殿麻辣鍋從成立至今已有11年之久，是高cp值台北火鍋吃到飽餐廳，以頂級食材擄獲饕客們的味蕾，

從原本ATT百貨的台北信義店搬移至信義A19百貨商場，

於8/3以全新面貌呈現，辛殿麻辣鍋信義店地點更優，環境更好～

除了頂級的肉品和優質海鮮，海陸吃到飽，

還有西班牙梅諾卡La Menorquina冰淇淋雪酪無限吃，精心擺盤儀式感滿滿，

這次辛殿麻辣鍋信義店開幕限定，還獨家聯手別家分店沒有的台北知名精品調茶品牌「SOMA 」，提供熱門人氣飲品-芒果高山菁茶，

趕快姐妹們相約來辛殿麻辣鍋吃火鍋囉！

辛殿麻辣鍋信義店｜交通位置

辛殿麻辣鍋信義店位在台北松壽路上，台北信義區A19的一樓，兩側都是可以進入到餐廳的，

像我是搭捷運，從捷運象山站1號出口走過來約6分鐘，所以是松壽路這側的大門進入餐廳，

朋友是開車，所以是台北信義區A19裡的停車場進入餐廳的，

一開始還各自在兩側的門口等候對方，太搞笑了啦 :lol:

辛殿麻辣鍋信義店

地址:台北市信義區松壽路28號一樓

電話:0227227667

營業時間:11:30-01:30

:arrow: 線上訂位

辛殿麻辣鍋信義店｜用餐環境

辛殿麻辣鍋信義店主打全台最「時尚有質感」的複合式精品麻辣火鍋，

一走進餐廳櫃台區域，被層層疊疊的花海包圍，相互簇擁著打造出復古的宮廷華麗感～

辛殿麻辣鍋信義店更與知名藝術家跨界合作，

擅長戲謔幽默的智利拼貼藝術家-頑童史丹利Stanley Gonczanski，

特地為辛殿麻辣鍋量身創作融合19世紀宮廷風格的全新藝術作品「快樂」，

多位優雅的仕女聚在一起吃麻辣鍋，混搭的創意構圖，展現出「藝術食尚」的幽默美感！

新開幕的辛殿麻辣鍋信義店，擁有超過150個座位，空間更寬敞，用餐更感舒適～

另外還有三桌半開式包廂，有包廂需求的朋友，一定要提早預訂唷！

辛殿麻辣鍋信義店｜自助吧區

飲料區

餐廳店內有3個瓶裝飲料冰箱，各位在不同區域，讓愛喝汽水的朋友能就近取得，很貼心吔！

現泡茶包提供的是知名TWININGS的花果茶唷！

期間限定-手搖飲SOMA聯名

辛殿麻辣鍋信義店還有氮氣飲料供應機，加入氮氣的飲品，氣泡更加的綿密，少了入口的刺激感卻多了細膩的口感～

辛殿麻辣鍋信義店這次還與精品手搖飲品牌SOMA合作，限定期間於8/3～8/31推出特製的芒果高山菁茶，

這一杯市價還不便宜，想喝到飽快來辛殿麻辣鍋信義店啦！

除了氮氣飲料還有咖啡、奶茶、紅茶、檸檬紅茶，選擇多多，

巧克力控最愛的HERSHEY’S冰沙，也是要喝爆啦！

冰淇淋區

吃到飽提供COLD STONE冰淇淋不多見，16種口味任你挖也夠狂的！

不用等COLD STONE活動買一送一，直接來辛殿麻辣鍋吃到爽啦～

調味料區

辛殿麻辣鍋的調味料區也是超豐富的，算一算有10幾種，

蒜末、花生粉、沙茶醬、蒜苗、蔥花、辣椒、醬油、蘿蔔泥通通都有，

最厲害的就屬XO醬，有夠香的啦！

很想問老闆有沒有在販售XO醬 :lol:

梅諾卡La Menorquina 冰淇淋雪酪

辛殿麻辣鍋另有設置了甜點吧台，

提供的是頂級西班牙冰淇淋「梅諾卡La Menorquina」，總共有7種口味，

皆現點現做，冰淇淋搭配蜂巢、棉花糖點綴，以及炙燒視覺效果，

最後透過精心擺盤，整個儀式感滿滿呀！

最後礙於胃的空間有限，我們捨棄了COLD STONE，

直攻「梅諾卡La Menorquina」，不止好拍，還好吃慘！

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