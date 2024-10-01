台灣步道日記．台中大坑登山步道之最美也最硬的四號步道

自從幫自己訂下，每月一步道或每月一山的計畫後

我可愛的山夥伴們比我還積極約我去爬山或走步道(這下子想偷懶都不行惹~)

某日，妹妹說山夥伴們要帶我去解鎖《大坑登山步道》

我開心到當晚失眠，結果睡不到５個小時就早早起床準備去爬山

大坑健行休閒步道／大坑四號登山步道

大坑風景區，有１２條登山步道，難易度從新手級～健腳挑戰級都有

大坑步道｜大坑風景處景點資訊

地址：台中市北屯區東山路一段383巷

電話：(04)2228-9111#58511

詳細資訊：台中市政府觀光旅遊局大坑風景區

我萬萬沒想到．．．我第一次走大坑步道，就從最硬最難的開始

我的山友小夥伴們這次真的把我給「坑」上《大坑四號步道》惹～

大坑4號步道，長度：約1.9公里，適合體力充沛者。

登山口：自大坑圓環右轉橫坑巷，至連坑巷右轉到中正露營區再經停車場至長青橋即為登山口。

特色：此步道保有天然性，兩旁毫無遮蔽，擁有極佳視野，可遠眺臺中市整體風貌。

大坑4號步道，步道曲折，充滿挑戰性。

本次的山夥伴們安排的路線為4+5+3

4號步道-長青橋登山口入➜清涼亭/頭嵙亭歇腳吃中餐補充體力

➜5號步道最高點-頭嵙亭(41號小百岳)拍照打卡➜3號步道接長青橋出，剛好是一個環形步道路線

全員含拍照耗時4.5小時，PS.我們這一團有攝影嗜好，所以時間會拉比較長

我看網友分享約莫在2.5~3小時即可完成，所以寫下來給大家參考

▼停好車就準備出發，ＧＯ～





photo by IG/JOYY0924



現在回頭整理照片看到山夥伴們的笑顏

我都會覺得他們真的很敢挑戰我的體力，"坑"我上山

(山夥伴們說這是在測試我的體能，評估我下次能走哪一個層級的山或步道)

▼本文照片會有隨行攝影師－IG/JOYY0924和Sunny純紀錄的照片手札交替分享

▼從長青橋開始，就是我們今天的大坑四號步道（４＋５＋３）Ｏ型環走路線

！！！你沒看錯！！！

▼一開場就是坡度很大的直上圓木相思木棧道

提醒！有野生獼猴，請勿餵食！

▼全程８、９成都是這樣的圓木相思木棧道，我苦笑說：有足底筋膜炎的朋友慎入！慎入！

▼而且圓木相思木棧道，是有大大小小間隔的，所以還要專心看路，不然一失足可就糗了

▼但，全程的圓木相思木棧道反成了大坑四號步道的特色之一，因為拍照的確會很美(哈)

大坑四號步道其中一段長約300公尺的垂直陡坡，考驗遊客的體力及耐力，被稱為「軟腳坡」

▼因為讓我軟腳的陡坡好像蠻多段的，所以我無法肯定照片這一段是不是「軟腳坡」(哈)

▼當天的天氣其實還算可以，但是不是空氣不好？ 居高臨下眺望台中市怎麼灰濛濛的？

▼對於健腳型的山夥伴們來說，大坑４號步道對他們來說就是小菜一碟，這燦笑令人嫉妒

▼假日來台中大坑步道健行的人真的不少，山友沿途都會親切的互道「早安」、「加油」

▼你瞧～沿途風景這麼美！說它是步道界的顏質天后也不為過了～

▼喜歡帶手機、相機拍照的朋友請小心！手機最好有掛繩，不然一失手可就成千古恨了！

▼歡迎各大登山廠商可以找我們業配，無論是包、鞋、衣、帽...我們通通都可以駕馭唷~(嘻)

▼而且我們還有專業又有溫度的攝影視角大師很會拍照～ photo by IG/JOYY0924

朋友問我：爬山圖的到底是甚麼？風景？健康？為什麼那麼累還要一爬再爬？

是啊～那麼累～(對我這個肉腳來說啦~) 為什麼還是一去再去？再早也去？

其實，我也不知道，每次被折磨得很累很累又或者很崩潰的時候，也覺得自己有點找罪受

但奇怪的是．．．還是想一而再，再而三的去走走、去試試

哪怕過程很累、汗流浹背．．．只要覺得體能還行，那就走吧～(山的魅力還是魔力?)

▼大概走了一半的路程後，就可以準備找個歇腳亭，休息吃飯補充體能囉～

▼我覺得台中市真的把大坑風景區規劃也整理的不錯，有休憩亭，還有山廁所呢～

午餐是出發前買的傳香飯糰，好吃又有飽足感

▼照片亮點：有多累？瞧我胸口都濕成一片愛心形狀了～





▼吃飽喝足繼續前行，全程百分之八、九十都是這樣的圓木相思木棧道，其實走久了真的會累

▼欣賞美照時間，想想～風景這麼美～下次約你來，你會拒絕我嗎？

▼這大概是我看起來最不狼狽的照片了，哈

▼但，還是比不上這兩個山夥伴，真的人如其照，大坑四號步道對健腳兒來說真的不算啥

▼再次誠摯呼喊各大登山廠商可以找我們業配，無論是包、鞋、衣、帽...我們通通都可以唷~(嘻)

▼頭嵙山到了！想要拍照打卡的小夥伴們請乖乖地排隊拍照唷～

▼五號步道的頭嵙山拍照打卡完，就是準備轉入三號步道囉～(Ya~終於要回家了~)

▼記得這裡要轉入三號步道，錯過．．．你就要繞更大更遠的一圈去囉～

我忘了這一顆美樹是在五號步道上還是三號步道上了

▼經過的時候記得抬頭瞧瞧它，真的很美的！

▼沒錯，我們走在三號步道上，要往接四號步道的長青橋，所以這就是４＋５＋３

▼這一段是近垂直的陡下爬升，請務必踩好、扶好慢慢爬唷～

最後一段是石頭路，雖然地勢比較平緩了

▼但石頭大大小小的，也是要小心不要踩滑，跌倒肯定會痛哭

▼不難發現旁邊正在修建木棧道，未來可能不用走這段石子路囉～





▼看到＂長青橋＂了，過了這座橋，就是回停車場的路了

▼山夥伴們～來合個影留個念吧～紀念Sunny大坑四號步道解鎖成功+11月山(步道)達成~

▼每一張美照背後，都有一位無私奉獻的攝影師，可能是他、是她，快給他們拍拍手！！！

今天除了是我的大坑四號步道初體驗，也是我的五趾襪初體驗

因為本人腳版偏瘦，下坡容易往前頂，導致腳趾都好痛

▼上次去試鞋，店家建議我試試穿五趾襪再加一層襪子試試看，所以今天順便試五趾襪上山

下山大家直奔東東芋圓吃冰，吃完冰發現，對面剛好有一家＂明倫蛋餅＂

▼這下免去逢甲店排隊，大坑店就可以享用了，一份５０元，雖不便宜，但很好吃～

《牧羊少年奇幻之旅》裡說：「當你真心渴望某件事時，全宇宙都會聯合起來幫助你」

當我許下希望一個月可以完成一步道or一座山的心願後

謝謝身邊的山夥伴們，願意揪我、陪我實現我的每月一山／一步道清單

＋＋＋建議攜帶物品＋＋＋

【糧】基本糧食

【鞋】一雙功能正常的登山鞋或健走鞋、運動鞋

【水】飲用水至少1000cc，沿途無水源

【其他】建議攜帶電解質飲料或鹽錠，適時補充預防抽筋

【包】一個正常5~10L的健行包就綽綽有餘，不需要帶到太大

大坑休閒步道，共有１２條線，無論是新手級或挑戰級，皆可依體能嘗試

像我們這樣慢慢走＋沿途拍照，四號步道約4.5小時完成，網友分享是2.5~3小時可完成

登山口附近就有免費停車場，但假日停車位容易客滿

大坑步道的景色算優美，很適合和朋友或家人一起來走走喔!!

！最後請記得！有垃圾要帶走，不要留給大自然唷！

景點資訊

地址:可直接導航中正露營區停車場

相關資訊可查詢：台中市政府觀光旅遊局大坑風景區

雖然，本次路線會行經小百岳－頭嵙山

但主要是分享大坑四號步道，故還是將其歸類在登山健行日常



｜登山健行日常｜百岳日常｜小百岳日常｜

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本篇為步道手札，文/Sunny； 照片/Sunny-VIVO X80 + IG/JOYY0924



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