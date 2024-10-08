傳說中落入凡間的仙境，水漾森林，你去過了嗎？

水漾森林是921大地震後形成的一座堰塞湖

是台灣近年來相當熱門的一條登山路線，也有人稱他為「落入凡間的仙境」

要前往水樣森林有兩條路線可以選擇

一條是從阿里山眠月線出發，就是俗稱的阿溪縱走

全長大約27公里，建議行走時間是三天兩夜

另一條就是我們今天要分享的，從杉林溪園區內的登山口出發

單程大約13公里，當天即可抵達



如果你是新手的話，建議和我們一樣從杉林溪出發，走起來會相對輕鬆許多

不管你是要單攻或是兩天一夜，都歡迎在出發前參考我的文章心得，相信會對你帶來一些幫助的

前一晚我們住在杉林溪森林生態渡假園區內的自然教育中心

關於自然教育中心的住宿分享和房間照片在網路上的資訊相當的少

原本訂房的時候還很擔心是不是會很簡陋可怕，結果意外的讓人滿意，打趴一堆山下的住宿

▼以下為我們當天入住的四人房的房型分享，一樓是兩張單人床，有電視及衣櫃

▼四人房是樓中樓的房型，從旁邊的樓梯走上來之後可以來到二樓

二樓一樣有兩張單人床，美中不足的地方就是，插頭只有左邊一個可以使用

▼身高超過170公分的人不適合睡上層，因為床墊較靠近樓梯，無法完全伸直，比較適合女生





．．．綜合評價．．．

床很好睡、房間很乾淨、熱水很燙、吹風機很有力、房間很大、廁所還是乾濕分離的

門口就是停車場，外面還有冷熱飲水機可以裝水，隔音普通可接受

四人房4060元，雙人房2590元 (上述房價僅供參考，以官網公告為準)

房間費用還包含早餐、房客的入園門票費用以及這幾天的停車費，真的是超級划算!!

關於裝備這件事

背包的內容物會因為你的登山計畫而有所不同

本次我們在出發前就決定好這是一趟豪華吃貨糜爛野營發福團，所以準備的物品有點多

你可以根據基本裝備下去做準備即可

睡眠系統

帳篷、睡墊、睡袋、枕頭

服裝系統

羊毛底層衣、中層衣、外層風雨衣、毛帽、遮陽帽、脖圍 (怕冷的可以再準備羽絨外套)

登山鞋/雨鞋、羊毛襪、登山褲/壓力褲、雨衣

裝備類

爐頭、瓦斯罐、鍋具、個人餐具、水壺、椅子、頭燈、電池、行動電源、打火機

手套、拖鞋、登山杖

隨身小物

個人藥品、哨子、盥洗用品、個人證件、塑膠袋/垃圾袋、緊急救生毯、行動糧

防曬用品、濕紙巾、衛生紙、暖暖包

▼我們也習慣會在前一晚，將所有人的物品拿出來互相確認，核對是否有多帶或忘記帶的物品

請同伴一起協助調整適合的背包背長

調整背包是一件很重要的事，會大大影響你的行走能力

▼尤其是重裝，打包好背包之後一定要請同伴幫你確認背包是否有背好喔～





前一晚不要太晚入睡，養精蓄銳隔天才能更有精神的上山

住在園區內的好處就是可以睡晚一點，睡醒後直接到飯店地下室享用自助式早餐

之後再移動到紅樓搭乘園區接駁車，這一切只要在8點以前完成就不算太晚

園區接駁車的車資40元/人，回程20元/人(不確定為何回程比較便宜)

紅樓接駁車搭車處的沿途就有停車場及停車格

如果不搭乘接駁車的話，從紅樓步行到登山口大約是40分鐘的上坡，建議搭車比較輕鬆

▼上車前請務必先在搭車處上個廁所，因為離開這邊之後就沒有廁所了

搭乘到仁亭登山口下車，在這邊可以做最後的裝備整理

因為當日上午的天候不佳，所以我們就直接穿上雨衣，套上背包套

▼不然途中再換裝的話會比較麻煩，畢竟你也不想要一邊淋雨一邊換裝吧，會很狼狽地

▼準備好之後就可以順著旁邊的小路出發了

前往水漾森林總共有A、B兩條路線，排列起來共有四種走法

我們這次選擇來回都走平坦的林道，畢竟揹著重裝陡上可不是鬧著玩的

▼如果選擇鹿屈山路線的話(下圖右線)，上切下切非常多，真的不好走，請三思~

因為前往水漾森林單程有大約13公里

▼可以在中途休息吃個中餐再繼續出發，我們當天的中餐是紫菜蛋花湯及麵包

繼續往前走會來到好漢坡，這時候就稍微需要攀爬，可以先將登山杖收起來

▼路線的話，建議是面對好漢坡的右上右下比較好走

▼經過好漢坡之後會有一長段的平緩道路，當天剛好瀰漫一層霧氣，走起來宛如在仙境之中

最後終於來到大魔王路段，傳說中最後半小時的上切下切

▼這一段真的沒在開玩笑，真的沒有很好走，如果膝蓋不好的人，真的一定要三思後再前往

熬過半小時的陡下後就可以抵達今天的目的地，水漾森林

對了，在最後半小時的下切路段有一個最後通訊點，要對外聯絡的可以把握最後機會

因為一但離開那邊後，我們就要進入沒有網路的世界囉~

當天下午的水漾森林瀰漫著一層霧氣，看起來有種神秘的美感

真的像極了人家所說的「落入凡間的仙境」，真的是好美，但是建議平日前往會比較好

因為

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假日就是滿坑滿谷的帳篷和人啊~~~

我們這次上山剛好是六日，滿滿的人潮真的是一點都不孤單

這還是散客區的，另一邊商業團聽說當晚有150人在那邊紮營，真的是很熱鬧

果然是台灣熱門的登山路線，當之無愧 當之無愧

到達營地之後就是要先找到晚上紮營的位置

好在我有一群神隊友，一早就兵分兩路，由他們開高鐵來搶佔海景第一排，還幫我搭好帳篷

有這樣的神隊友相助我才可以悠閒地邊走邊拍到，一路晃到下午才來

▼來水漾森林野營怎麼可以少了月亮椅，沒有椅子就不夠chill了~

接著趕緊到帳篷裏面布置好晚上的睡眠系統，趁著還有光的時候就要趕快用

不然等到晚上帶著頭燈才佈置的話就沒有那麼好操作了

▼而且晚上會降溫，手腳比較不靈活，所以建議都要趁著白天的時候趕快弄好，不要拖到晚上喔！

在水漾森林你最不用省的就是快門

請盡情地拍，拍好拍滿~ 來到這邊沒有網路，你的手機只剩下相機功能

▼所以請不要吝嗇，幫自己和朋友多拍一點美照唄~

▼搭配上朦朧的霧氣，多文青，多有美感，這回去PO IG還不被讚爆！

對了，這邊要提醒大家

從事戶外活動的時候還是要隨身攜帶醫藥包或急救包

朋友在路上不小心被木頭割傷

▼回到營地立刻有三個醫護人員圍著她包紮，難怪受了傷還這麼開心

不要小看在山上可能發生的各種大小意外，正確的安全觀念我們一定要有

像個人藥品和急救包就是不可以省略的必帶物品，或許不會每一次都用到

▼但是當你需要用到它的時候，就有可能真的可以救你一命

大約5點的時候就要開始準備晚餐了

一切最好都在天色變暗之前弄好，才不會手忙腳亂

水漾森林有活水源，如果不想要多背水的話，可以攜帶濾水器，經過過濾及加熱就可以喝了

▼當然如果你還是不放心的話，一樣可以從山下自己背水上來

來看一下我們本次兩天一夜的豪華野營套餐(Day1的晚餐+Day2的早餐)

本次同行的友人說，爬山這麼多年，這次算是刷新了他的新三觀，原來爬山也可以這樣吃

其實我也是仗著自己有一群耐背的神隊友們，光食材就10公斤

如果沒有耐背的他們，我就不能這麼任性了

▼上山還是要評估一下自己的負重能力，不要背太多多餘的物品上山，萬一走不動就慘了

開始料理今天的晚餐囉

今天的晚餐菜單如下：下港吔羊肉爐、海底撈火鍋、翼板牛排、戰斧豬排

▼好啦，這個菜單我承認我是有點過分了 XDDD

特地背上來的山形烤網，拿來烤爆米花、烤土司、烤戰斧豬排都剛剛好

▼像這種的小物就不是廢物，下午茶晚餐早餐都用得到，實用性這麼高，多值得背上來啊~

好市多的戰斧豬排，搭配好市多的韓國燒烤醬，再擺上一根友人帶上來的萬用迷迭香

這一道榮登當晚的第一名，不僅拍起來很霸氣，肉質也超級嫩

▼缺點就是，吃完以後骨頭還要帶下山 XDDD

我個人最喜歡的翼板牛排，用鹽巴和黑胡椒粒調味就很好吃

▼在山上莫名的就很想要煎牛排，你也會這樣嗎

因為天氣冷的關係，所以我還準備了兩種鍋物，讓大家可以暖暖身

▼分別是每年冬天必團的下港吔羊肉爐、海底撈火鍋，小朋友才做選擇，我兩種都要！

在山上吃東西，就算是再平凡不過的食物也會變得特別美味

再說，我們這一堆食物根本一點都不普通啊 XDDD

▼就是喜歡和這樣一群志同道合的朋友一起上山玩耍，真的是一件很開心的事

就這樣聊著吃著一路到九點左右才去休息

在山上野營的時候，除非你包場，否則建議不要超過10點還大肆喧嘩

大家一路走上來也累了，隔天大概五六點就又要早起準備早餐及曬帳

適當的玩樂沒關係，但切記不要影響到他人的作息，講話也要記得降低音量喔

▼那麼今天就先分享到這邊啦，下一篇再從Day2的早晨分享起，下一篇再見啦~

文末複習一下森友禮儀三堂課

進山(做好準備再進山)、敬山(謙卑地走進自然)、淨山(把垃圾帶下山)

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