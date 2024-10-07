傳說中落入凡間的仙境，水漾森林，你去過了嗎？Day2

還沒看過Day1的，請往這走 野營日記｜水漾森林兩天一夜秘境全攻略 Day1



美好的一天當然要從美好的早餐開始

我們約莫睡到早上六點才慵懶地起床準備，但外頭早就已經熱鬧烘烘了

▼坐在湖景第一排的好處就是可以邊吃早餐邊看大家拍照，等等就知道要怎麼取景擺姿勢

開始料理今天的早餐囉～

今天的早餐菜單如下：起司豬排蛋餅、起司豬排貝果、果醬貝果、起司豬排熱壓吐司、椒鹽鴨肉

▼好啦，這個菜單我承認我真的還是有點過分了 XDDD

起司豬排蛋餅，非常推薦大家野營的時候可以帶一包蛋餅皮上去

▼不僅可以當早餐，晚上的時候做成炒餅也很棒喔!!

▼貝果也是很推薦攜帶，因為比較不用擔心會壓壞，而且要做鹹的甜的都可以

▼當天除了豬排起司口味之外，還有另外帶了果醬，就可以多一道果醬貝果的選擇了

刷新友人三觀的另一樣驚人小物，熱壓吐司模

出發前我特意上蝦皮買了這組熱壓吐司模，比起一般烤吐司，熱壓吐司聽起來就更厲害

所以在＜技不如人、裝備過人＞的最高宗旨之下，這個熱壓吐司模必須帶!!保證值得!!

驚呆的友人後來下山後也立刻買了一組帶去玉山用，但是她到了排雲才發現忘記帶吐司了

▼所以提醒大家，帶了熱壓吐司模要記得帶吐司才能用啊~~~(((壞笑)))

當天早餐的主菜是前一晚沒吃的椒鹽鴨肉，撒上肯德基的胡椒粉，還有友人帶來的迷迭香

▼一大早的就很狂~我們吃的真的沒在輸的啦!!

悠哉吃早餐的我們，繼續欣賞山友的湖景美照

▼畢竟當天在上面的人真的很多，不如慢慢享用我的們早餐，待會等人潮散去後再來拍照吧

▼呼~身為本次豪華吃貨糜爛野營發福團廚師長的我，做完早餐後終於可以坐在湖邊好好休息一下

▼其實除了湖景那一面之外，旁邊小溪也很好拍喔，加上當天天氣很好，陽光灑下真的很美

▼我這對朋友完全當作婚紗照在拍了

▼在離去前趕緊多拍幾張大合照，畢竟不是每次野營都可以原班人馬一起出動

▼感謝參與本次豪華吃貨糜爛野營發福團的大家，吃飽喝足後趕緊收拾裝備，我們要下山囉~

▼看看這個早晨陽光，有那一霎那真的還捨不得走

建議最晚不要超過中午再下山，畢竟山上天氣變化大

▼回程好歹也是有個13公里，建議還是至少要抓4個小時比較安全，不要摸黑下山

▼水樣森林掰掰~之後有機會再來看你嘿~

就這樣我們一行人就浩浩蕩蕩的出發下山了

▼團進團出一直是我們的原則，絕不會拋下任何一個夥伴

▼很喜歡隔天有陽光灑落的這個林道，走起來格外舒服愜意

這也是我第一次帶我姊一起野營

當時真是跌破眾人眼鏡，我姊竟然願意跟我這樣上山

從一開始的不爬山，到可以爬山但不要太難

再到可以爬山但不要太早，升級到凌晨三點也自動起床跟我去玉山

▼現在更是進階到可以跟我一起上山野營了，還負重快10公斤，真的必須給她拍拍手

可以和我愛的人一起爬山一直是我的夢想

▼「上山不難，難的是願意陪你一起上山」不是嗎？

▼回程13公里是一個漫長的過程，快回到登山口的最後一公里我甚至差點走到睡著

▼但是必須趕在還有接駁車的時間前回到搭車處才行，走完13公里後你不會想再走回停車場的

下山後我們也按照慣例到附近的餐廳一起吃一頓慶功宴

感謝這次一起上山的大家

也感恩山神的眷顧讓我們平安下山，也讓我們有幸能夠看見水漾森林的美景

▼此次的水漾森林兩天一夜之豪華吃貨糜爛野營發福團圓滿結束~

+++文末總整理+++

水漾森林適合有運動習慣的登山新手，不是泛指所有的新手喔~

如果你本身沒有登山經驗，平常也沒有運動習慣，你還是會走得很辛苦的

如果不想背帳篷睡袋，也不想自己準備晚餐和早餐的，可以聯絡有在服務水漾森林的協作團隊

當天就遇到蠻多組是直接包上面的裝備及餐點，那個價格非常令人心動

如果再讓我選，我可能就會選擇付費省事，就不用重裝走13公里了，多好~

不是很建議周末假日前往，因為人潮真的非常多

散客和商業團都非常多，太晚去的話甚至會找不到營位

建議平日前往會比較舒服，也可以悠悠哉哉的包場拍照

如果真的只能周末假日的話，那就盡量在中午左右的時間到，比較容易挑選到好營位

上面有活水源，可以攜帶濾水器上山，這樣一來一往可以少背好幾公斤

但我不是很確定估水期的水源是否穩定，建議出發前可以先致電杉林溪服務台詢問

文末再次複習一下森友禮儀三堂課

進山(做好準備再進山)

敬山(謙卑地走進自然)

淨山(把垃圾帶下山)

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