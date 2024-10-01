[ 台北公館站美食推薦_小蔬杭 絕對蔬食(上海風蔬食飲茶) ]

「小蔬杭 絕對蔬食」是位在台北公館捷運站附近的 新潮流飲茶風格的蔬食餐廳 ，以上海式蒸籠點心為主軸 ，打造一系列的養生美味的蔬食飲茶；其中，招牌菜有厚切蘿蔔糕、臭豆腐馬蘭頭、松子什錦菜飯等。厚切蘿蔔糕以新鮮的蘿蔔為原材料，口感綿密軟滑，香氣四溢；臭豆腐馬蘭頭則是以腐皮包裹臭豆腐切碎、九層塔、馬蘭頭等特殊香氣的野菜，入口即化，味道十分特別；而松子什錦菜飯則是選用新鮮蔬菜、松子等食材，經過特別烹調製作而成，口感豐富，香氣撲鼻， 是一家非常值得一試的蔬食餐廳 。

[ 初訪 - 小蔬杭 絕對蔬食 ]

「小蔬杭 絕對蔬食」就在台大第二活動中心二樓，附近的景點有國立台灣大學、自來水博物館、水源市場、寶藏巖等，在享受美食的同時，不如來個台大公館一日遊吧~

安妮王第一眼對「小蔬杭 絕對蔬食」的印象，就是設計簡潔時尚，充滿溫馨舒適的氛圍的用餐環境，尤其是靠窗的位置，可以一邊享受創意蔬食料理、一邊眺望人潮之景~

「小蔬杭 絕對蔬食」的菜單種類十分多元，不知道點什麼的，就看看四大天王吧~

菜單 : https://greenlife.oddle.me/zh_TW/

[ 安妮王推薦餐點 - 小蔬杭 絕對蔬食 ]

品名 : 松子什錦菜飯

價格 : 228元

安妮王推薦 : 松子什錦菜飯的口感豐富多樣，有著軟嫩的米飯與微甜的松子口感，還有香氣四溢的各種蔬菜融合為一體的滋味，讓人一口接一口停不下來。此外，松子什錦菜飯也是一道營養均衡的料理，不僅美味，還能為身體補充各種營養素，是健康又美味的選擇。

品名 : 臭豆腐馬蘭頭

價格 : 220元

安妮王推薦 : 臭豆腐馬蘭頭的外皮炸得酥脆，內裡是臭豆腐的軟嫩口感，配上九層塔的清香和馬蘭頭的特殊香氣，令人意外地爽口宜人。加上內餡有湯汁，每一口咬下都能感受到微妙的口感變化，是一道別具特色的臭豆腐料理。

品名 : 四季美人蒸餃

價格 : 68元

安妮王推薦 : 四季美人蒸餃的外皮薄而富有彈性，入口即化，內餡則以鮮嫩多汁的時令蔬菜為主，口感清爽不膩，帶有淡淡的甜味以及蔬菜芬芳的氣息，搭配特調的醬汁更加美味。整個口感層次豐富，是一款風味獨特、美味可口的傳統小吃。

品名 : 鮮菇翡翠羹

價格 : 198元

安妮王推薦 : 鮮菇翡翠羹的口感柔軟滑嫩，湯頭質感綿密，帶有微微的口感，菇類的清香味道和口感讓人感到十分清新，吃起來很滋味，綠色的蔬食羹湯看起來非常美味，整體而言，這是一道讓人感到清爽又美味的菜品。

品名 : 招牌香椿餅

價格 : 88元

安妮王推薦 : 招牌香椿餅是一種道地的上海小吃，以香椿作為餡料，再包裹在麵糰裡炸至金黃色。口感上，外皮酥脆，餡料濃郁香氣四溢，且口感豐富多變，香椿的清爽風味和麵皮的鮮甜味道交相呼應，讓人一口接一口停不下來。(很好吃的點心!!!)

品名 : 豆沙鍋餅

價格 : 120元

安妮王推薦 : 豆沙鍋餅也是安妮王一夥人還蠻喜歡的點心，外皮為薄脆餅皮，內餡則是甜軟綿密的豆沙餡。咬下外皮，綿密的豆沙香氣即刻飄散在口中，混合著微微的鹹香，令人食指大動。冷熱皆宜，油膩度適中，讓人一試難忘。

品名 : 驢打滾兒

價格 : 78元

安妮王推薦 : 驢打滾兒是一種中國傳統小吃，很像麻糬，以芝麻、糖、花生碎、糯米粉等食材混合製成，外層略帶韌性，咀嚼時口感柔軟且有嚼勁，內裡香甜且鬆軟，並帶有花生和芝麻的香氣，是一種十分開胃的小吃，受到許多人喜愛。

品名 : 黃金松子軟餅

價格 : 120元

安妮王推薦 : 這也是一道可圈可點的點心；白嫩嫩Q彈的外衣下，包裹香氣撲鼻的松子，帶有一絲絲桂花的香氣，入口即化的口感讓人回味無窮，整體口感清新自然，是一種非常適合下午茶享用的點心。

[ 總結 -台北公館站美食推薦_小蔬杭 絕對蔬食(上海風蔬食飲茶) ]

景點 : 小蔬杭 絕對蔬食(台大二活店）

地址 : 106台北市大安區羅斯福路四段85號106 捷運公館2號出口，台大二活停車場旁台大第二活動中心二樓

菜單 : https://greenlife.oddle.me/zh_TW/

營業時間 : 11:30–14:30、17:30–21:00，禮拜一公休

交通方式 : 台北公館站走路1~3分鐘

安妮王推薦 : 這家以 上海式蒸籠點心 為主題的「小蔬杭 絕對蔬食」在台北公館站附近，提供各式蔬食料理，並且強調使用當季新鮮的有機蔬菜及食材，注重健康與環保，且用餐環境設計簡潔時尚，氣氛溫馨舒適，是一個適合和家人、朋友一起享用美食的地方。在餐點上，推薦點心類以及 臭豆腐馬蘭頭 (將臭豆腐改造為吸睛的料理，太有創意了!!!)

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