[ 紐 倫 堡 _ 玩 具 博 物 館 大 攻 略 ] ​

說到紐倫堡，除了是德國羅曼蒂克大道路線的一座城市外，也是世界著名的玩具大國

對此，安妮王從慕尼黑當天來回紐倫堡一日遊，最不能錯過的地方有兩處，一處是前篇介紹的紐倫堡城堡，居高臨下俯瞰童話城市之景

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另一處，便是玩具博物館，來看看這一座擁有世界指標的玩具之歷史

[ 初 訪 _ 玩 具 博 物 館 之 外 觀 ] ​

紐倫堡玩具博物館，建立於1971年，保留中古世紀風格的建築特色，在景物周遭用一些飽和度強烈的色彩之造型雕塑點綴，使人一眼就知道是玩具博物館

在門牌字體上，用優雅復古的襯線字型，展現紐倫堡古城的復古韻味；在字體造型上，字母用直線斷開，帶一點活潑的感受

在櫥窗設計上，僅留三處展示展品的地方；上方採用色彩三原色構成的三角型，其箭頭有引領的效果，讓人往上一看......

亙古至今

火車，不停地轉動

承載著輝煌的玩具歷史

藍球小拱柱，歡迎每位旅人的到來

[ 深 入 _ 玩 具 博 物 館 ] ​

一樓是售票亭+些許的中古玩具，票價資訊如下

(1) 成人票，6歐。

(2) 學生、擁有紐倫堡通行證， 1.5歐。

(3) 小團體卡1 （一名成人和最多3名18歲以下的兒童，1名父母或祖父母或外祖父母或一名或多名子女或孫子女）， 6.5歐。

(4) 小團體卡2 （兩名成人和最多3名18歲以下的兒童，2名父母或祖父母，有一個或多個子女或孫子女），12.50歐。

這是在一樓展示的海報，可以看到歐洲各地所盛行的玩具，不難發現清一色皆是木偶，不僅有高級的木製工藝外，搭配著名的童話故事加持，例如，胡桃鉗娃娃等，使得木偶成為精緻的玩具

中古世紀的模型，透過小巧的建築排列，呈現當時的歷史盛況

熟悉的中央市場景色，透過玩具呈現，一覽無疑

玩具除了可以保留當時的建築特色外，這些迷你的陶瓷娃娃所穿戴的衣物，展現農民的樣貌

一百多年前的玩具，圓融的蝙蝠、月亮造型，加上木頭柔順的弧度、拋光，此設計讓小孩容易拿取

在展覽空間上，每一樣展品都放置在展示窗，一格一格的陳列，井然有序

在上層，有一樓是遊戲室，舉凡積木、玩偶、各式各類的遊具，應有盡有

木頭打造的遊戲空間，給人一種親切自然的氛圍；遊戲空間用湛藍色為主的海洋系列，不僅讓人聯想到海洋般的寬敞，更隱喻著孩童無限的想像力

工業革命時期，傳統的手工藝逐漸被大量的機器取代，塑膠製玩具漸漸盛行

大量製造的玩具，讓紐倫堡成為最大的玩具出口國

在展品空間旁，有一處遊具+休憩結合的區域，徹底實現童趣的宗旨

活靈活現的娃娃，栩栩如生

這些小巧精緻的玩具模型，讓安妮王想到台北的袖珍博物館，雖然皆是相同尺寸的模型，玩具博物館屬於純樸古老的設計風格

玩具博物館 _ 壯觀之最

30平方米的鐵道模型，與機構+投影結合後，火車開始運行，布幕上的天空早、中、晚依序展現，壯觀的鐵道場景，在此登場

地址 : Karlstraße 13-15, 90403 Nürnberg, 德國

電話 : +49 911 2313164

營業時間 : 週一休館，週二-周五_10:00-17:00，週六與週日_10:00-18:00

網址 : https://museen.nuernberg.de/spielzeugmuseum/

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紐倫堡是安妮王在遊歐一個月時，臨時增加的景點，從慕尼黑中央火車站坐火車一小時，即可到達這座充滿童話風格的城市

漫步向北而行，從紐倫堡中央火車站一路到紐倫堡城堡，濃厚的中古韻味緩緩浮現

最後，附上安妮王在歐洲自助一個月時，遊歷德國其它座城市之記錄，如果有幸在踏上德國，真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築

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