[ 德 國 中 古 玩 具 之 城 _ 紐 倫 堡 一 日 遊 ]

這一天是早上06:30，在維也納中央火車站搭乘開往慕尼黑中央火車站的火車，抵達時已是早上十點多。

接著，在旅館放好行李後，便從慕尼黑中央火車站前往紐倫堡中央火車站，行程時間約1小時

如果喜歡猶如童話故事般的場景、城堡，以及中古世紀之城堡風格，安妮王強烈推薦紐倫堡，這是一座可愛的城市

以下是安妮王從紐倫堡中央火車站開始，逛國王街、聖羅倫茲教堂、美德噴泉、中央市集廣場、聖母教堂、紐倫堡城堡以及玩具博物館等景點，行走一圈之路線，不慌不忙地在紐倫堡度過一天

[ 起 點 _紐 倫 堡 中 央 火 車 站 ]

紐倫堡從中世紀開始，為多位德意志皇帝誕生的城市，也是歷代皇帝統治中心的城市之一。在歷史上，雖然紐倫堡於希特勒時期十分風光，但也因此成為英美盟軍轟炸的地點，可想而知，紐倫堡老城區在這時期被轟炸為平地；雖然後續有重建，也沒有當年風光

以地理位置而言，紐倫堡處在南德 = 中歐中部位置，是一處繁忙的交通樞紐；對於自助背包客而言，紐倫堡的交通可為便利，總是有滿滿的人潮

紐倫堡中央火車站算是大型的火車站，有速食店家、麵包店、超市等，整體空間明亮乾淨

這是紐倫堡中央火車站前的場景，粉嫩的紅磚+中古世紀風格的古堡建築，不愧是有 [玩具都城] 的美名

[ 紐 倫 堡 必 經 道 路 _ 國 王 街 ]

紐倫堡國王街是經濟重要地帶，許多百貨公司、超市、連鎖店等林立在此，整條街可以慢慢逛

在寬敞的道路上，不時看到一些具有重複美學的裝置藝術，用半圓球一一堆疊而成，給人一種圓潤可愛的感受。

眼前這座高聳的教堂，正是聖羅倫斯教堂( St. Lorenz )

建立於13世紀，屬於哥德式風格建築，是紐倫堡最大的教堂。

往教堂的方向走，一定可以走到著名景點區

[ 橋 上 風 景 _ 佩 格 尼 茨 河 ]

筆直前進後，隨著旅人們，來到橋上，橋下的河流名叫佩格尼茨河，這裡是安妮王最喜歡的風景

河流為孕育萬物、承載歷史的地方

紅磚為堆砌建築、供人居住的場所

兩者結合的景色，蘊含不同的氣韻

紐倫堡冬日之景 - 暗紅屋瓦覆蓋著粉紅磚屋，水流潺潺的寧靜美好，彷彿用稚嫩的聲音訴說沉重的納粹歷史

順著蜿蜒河流

漫步在橋下

欣賞成群的中古建築

原以為粉紅色是少女的情懷

紐倫堡之粉紅，呈現的是歷經歲月滄桑，卻保有純真孩童心靈的氛圍

不知不覺遠離了鬧區

來到接近住宅區的地方

小橋、流水、人家

在每個國家都有，只是詮釋不同

井然有序的童話之城

不像漢堡倉庫城的復古時尚

而是一種浪漫溫柔的視覺風格

紅磚砌成的歷史建築

造就不同的世界

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在低飽和的色彩下

名貴的車子就像玩具車

與玩具之城融為一體

[ 三 個 願 望 一 次 滿 足 _ 中 央 市 集 廣 場 、美 泉 、聖 母 教 堂 ]

走過國王街、越過佩格尼茨河，來到中央市集廣場

中央市集廣場為四方形的空間，聖母教堂與美德噴泉皆在此處，可謂三個願望一次滿足

位於中央市集廣場的東側，有一座羅馬天主教教堂，名為聖母堂 (Frauenkirche)

聖母堂的所在地原為猶太會堂，然而，在1349年黑死病盛行期間被摧毀；最後，查理四世重建了這座聖母堂，屬於哥德式建築，上方金色的圖紋為神聖羅馬帝國的紋章

在中央市集廣場的西北方，有一座金光閃閃的高聳雕像，稱為_美泉

這是一座哥德式的尖塔建築，由40座閃閃發光的雕像建築而成，雕像人物為神聖羅馬帝國的世界觀，分別為哲學、四福音作者、自由七藝、四位教父、七位選地侯、九傑、七位先知以及摩西

近距離看，由紅、黃、綠構築而成，精緻繁複的工藝，加上重複堆疊而成的設計手法，令許多旅人慕名而來。

[ 紐 倫 堡 必 吃 _ Bratwurst 白 香 腸 ]

逛完中央市集廣場後，安妮王的肚子又冷又餓

說到紐倫堡必吃的食物，第一名就是這家_Bratwurst餐廳，主打白香腸料理

進入餐廳後，可以看到店家正在烹烤白香腸，安妮王點了一個白香腸漢堡，2.5歐 (約台幣95元)

拿到熱騰騰的白香腸堡，裡面總共有3根白香腸，醬料自行取用

白香腸，原名為巴伐利亞白香腸 (Weisswurst)，是南德有名的傳統食物之一，主要由剁碎的小牛肉+醃豬肉製作，調味料有香芹、肉豆蔻、小豆蔻、蔥、薑、檸檬以及洋蔥混合而成，在製作過程中，不使用仿腐劑或固化劑，無法保存太久

白香腸煎烤後，外酥內軟，充滿肉類濃郁的味道，搭配酥脆的麵包，很有飽足感

店名 : Bratwurst Röslein

地址 : Rathauspl. 6, 90403 Nürnberg, 德國

營業時間 : 10:30-23:30

網址 : https://www.bratwurst-roeslein.de/de/

評價 : 安妮王由於預算有限，所以只點了白香腸堡，然而，門內有一些空間，可以讓一些只點白香腸堡的客人站著吃，不必到外面吹冷冷的風；整體而言，如果下次有機會的話，真想在這家餐廳點一頓大餐坐坐

[ 紐 倫 堡 城 堡 ]

享用完熱騰騰的白香腸堡後，繼續向北方邁進，爬了一小段斜坡後，來到了紐倫堡城堡......

紐倫堡城堡，也稱皇帝堡，位在紐倫堡北側的小山丘上；是每一位神聖羅馬帝國皇帝居住的地方。

城堡建於11世紀，至今規模如紐倫堡地圖所示，仔細逛的話，也許一天也逛不完

隨著灰濛濛的磚頭道路

在蜿蜒的紅磚之牆迷路

在歲月的歷史見證下

仍保留古堡的悠久韻味

沉穩的紅色旋律

構築這一幢幢古堡

那一條條筆直的線條

就像中古騎士的盾牌

默默守護

歷經神聖羅馬帝國之風光

希特勒時期之摧殘轟炸

如今

飄揚的國旗

彷彿宣示著自由的到來

雖然我愛上紐倫堡

但紐倫堡正在維修，無法入內參觀

只好乾瞪眼囉

寬廣筆直的斜坡

是登上復古的風華之堡

也是現今旅人們的回家道路

登上紐倫堡之最高點

君臨城下的感覺

看到的不是活生生的人們

而是猶如玩具般的房子

烏雲密布的身後

是陽光

重建城市的未來

是寧靜平安的生活

紐倫堡地址 : Burg 13, 90403 Nürnberg, 德國

紐倫堡網址 : http://www.kaiserburg-nuernberg.de/englisch/castle/index.htm

評價 : 最佳拜訪月份是4-10月份，其餘月份有些設施不開放使用，僅能在外處觀望

以上是安妮王在紐倫堡一日遊，從紐倫堡中央火車站筆直前進到紐倫堡城堡，途中經歷國王街、中央市集廣場(聖誕市集在此舉行)，以及好吃的白香腸堡

最後，附上安妮王在歐洲自助一個月時，遊歷德國其它座城市之記錄，如果有幸在踏上德國，真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築

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