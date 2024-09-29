[ 彰化鹿港景點地圖_15大熱門景點懶人包 ]

彰化鹿港可說是非常著名的歷史地區，以前的鹿港是以貿易為主，港口附近由於地利之便，便形成船行與商家的重要據點。在建築特色與景點上，曲折的紅磚巷道兩旁林立著重新整修過的舊式店屋、閩南風味的古老宅第等、其奧妙的內部格局和舊式外觀耐人尋味，宛如進入時空隧道，朝聖香火鼎盛的鹿港天后宮、鹿港天后宮，散發復古氣息的鹿港日茂行、鹿港老街、鹿港意樓等，還有文藝設計風格的鹿港藝術村等，只要一日，就能體驗彰化鹿港的淡泊悠閒、古色古香之景。

彰化鹿港對於新手旅行的人，是還蠻方便的旅遊城市；從彰化火車站下車後，先到彰化客運站，算好時間搭乘台灣好行鹿港祈福線，大約40-50分鐘就可以到鹿港；或者從台中高鐵站搭乘台灣好行鹿港祈福線，大約一個半小時抵達鹿港，來個彰化鹿港一日行剛剛好。

在此，安妮王提供彰化鹿港的地理位置與旅遊地圖，如下所示

Google行程請點我 > 彰化鹿港景點地圖(上)

彰化客運 鹿港乘車處 > 鹿港天后宮 > 鹿港日茂行 > 鹿港公會堂 > 鹿港老街 > 鹿港藝術村 > 鹿港鎮第一公有零售市場 > 和興青創基地 > 鹿港丁家古厝 > 鹿港民俗文物館

Google行程請點我 > 彰化鹿港景點地圖(下)

彰化客運 福興鄉農會 > 十宜樓 > 鹿港意樓 > 九曲巷 > 鹿港龍山寺 > 摸乳巷

[ 交通方式_台灣好行鹿港祈福線 ]

延伸閱讀 台灣好行鹿港祈福線

台灣好行鹿港線可說是安妮王每到鹿港常用的大眾交通運輸工具，可從台中高鐵站、彰化客運站兩大交通樞紐上車，途經彰化大佛環山步道、彰化鹿港、玻璃博物館等，廣大舒適的乘車空間，印上鹿兒的剪影，讓安妮王一夥人的旅遊心情非常開心。

附註: 如果想先到鹿港天后宮的話，建議在鹿港乘車處下車；如果想先到鹿港龍山寺的話，建議在福興鄉農會下車。

另外，到了鹿港後，安妮王推薦可以來個電動車導覽，一次大約30~60分鐘，可以一邊騎著電動車，一邊由當地人介紹鹿港有特色、隱藏的景點，來ˋ趟充滿驚喜的體驗~

[ 彰化鹿港景點1_鹿港乘車處 ]

​

景點 : 彰化客運 鹿港乘車處

地址 : 505彰化縣鹿港鎮正興路96號

營業時間 : 24小時

網站 : http://www.changhuabus.com.tw/

附近景點 : 彰化客運 鹿港乘車處、鹿港天后宮、鹿港日茂行、鹿港公會堂、鹿港老街、鹿港藝術村、鹿港鎮第一公有零售市場、十宜樓、九曲巷、鹿港意樓、鹿港龍山寺、摸乳巷

安妮王推薦 : 「彰化客運 鹿港乘車處」是安妮王每次來到彰化鹿港遊玩必去的交通樞紐之一，讓安妮王印象深刻的是裡頭有一整面牆，繪製鹿港景點的散步地圖，富有童趣，要說缺點的話，就是沒有洗手間，如有需要的話，要到鹿港鎮運動場的洗手間。從「彰化客運 鹿港乘車處」只要走個大概10分鐘，就能到「鹿港景點精華區」，展開精彩的一日遊之旅。

[ 彰化鹿港景點2_鹿港天后宮 ]

​延伸閱讀 彰化一日輕旅行-玻璃媽祖廟、台灣玻璃館、鹿港(交通、行程、伴手禮)

景點 : 鹿港天后宮

地址 : 505彰化縣鹿港鎮中山路430號

營業時間 : 07:00-20:00

網站 : http://www.lugangmazu.org/

附近景點 : 彰化客運 鹿港乘車處、鹿港天后宮、鹿港日茂行、鹿港公會堂、鹿港老街、鹿港藝術村、鹿港鎮第一公有零售市場、十宜樓、九曲巷、鹿港意樓、鹿港龍山寺、摸乳巷

安妮王推薦 : 鹿港天后宮為當地的信仰中心，也是台灣地區唯一奉祀湄洲祖廟開基聖母神像的廟宇，湄洲媽祖香火鼎盛，加上古色古香的建築富麗堂皇，各式各樣的石雕與木雕皆是巧奪天工，因此，前往朝拜的遊客絡繹不絕，算是鹿港必去的景點。

[ 彰化鹿港景點3_鹿港日茂行 ]

鹿港日茂行的歷史可追溯到清嘉慶年間，鹿港日茂行又稱「日廟」，為泉郊中最大的商行，自清乾隆年間至清道光20年（1840）為鹿港的首富。除此之外，也捐獻不少物資與建設，造福鄉里，對鹿港貢獻良多。在建築上，為三進二院的建築格局，目前僅存門廳與正廳。日茂行前埕地面舖滿泉州石板，廣場前有數顆磉石，做為昔時酬神時演戲的戲台石，如今是縣定古蹟。

​延伸閱讀 彰化一日輕旅行-玻璃媽祖廟、台灣玻璃館、鹿港(交通、行程、伴手禮)

景點 : 鹿港日茂行

地址 : 505彰化縣鹿港鎮泉州街70號

營業時間 : 09:00-17:30

附近景點 : 彰化客運 鹿港乘車處、鹿港天后宮、鹿港日茂行、鹿港公會堂、鹿港老街、鹿港藝術村、鹿港鎮第一公有零售市場、十宜樓、九曲巷、鹿港意樓、鹿港龍山寺、摸乳巷

安妮王推薦 : 要說古蹟保存的話，其實鹿港日茂行相較於鹿港意樓、十宜樓之類的紅磚建築，保存的沒有很好，曾經是鹿港富商居住的地方，現在則很像廢墟，有工藝師傅正在修復中，不過安妮王倒很喜歡這種老建築，沒有經過特別的修飾，自然隨著時間的流逝而變化、腐朽，在鹿港的一日遊中，一直看著紅磚建築，來個灰白色的閩南建築剛剛好。

[ 彰化鹿港景點4_鹿港公會堂 ]

​延伸閱讀 彰化一日輕旅行-玻璃媽祖廟、台灣玻璃館、鹿港(交通、行程、伴手禮)

景點 : 鹿港公會堂

地址 : 505彰化縣鹿港鎮埔頭街72號

營業時間 : 10:00-18:00

網站 : http://tourism.chcg.gov.tw/tc/hopSpotInfo.aspx?id=97&chk=a07c2d0c-670e-4e9f-8fae-b602563c4f91

附近景點 : 彰化客運 鹿港乘車處、鹿港天后宮、鹿港日茂行、鹿港公會堂、鹿港老街、鹿港藝術村、鹿港鎮第一公有零售市場、十宜樓、九曲巷、鹿港意樓、鹿港龍山寺、摸乳巷

安妮王推薦 : 在人來人往的鹿港老街，拐一個彎，來到寬敞的地方，鹿港公會堂為一兩層樓建築，以重複簡單的幾何圖形元素構成，給人感覺簡潔俐落， 附近有南靖宮、新祖宮、天后宮等廟宇，對整個鹿港古蹟保存區來講， 非常具有歷史、文化、藝術價值。在鹿港公會堂前方的廣場，曾經是早期港口通商極盛之貨物集散的場地，現在為當地人戶外活動空間，自然融入鹿港街景與社區。

[ 彰化鹿港景點5_鹿港老街 ]

鹿港老街位於臺灣彰化縣鹿港鎮，是荷蘭及清治時期中臺灣最重要對外經商港口，過往曾因商業的發展而繁榮。鹿港街道特別彎曲，有時甚至成直角連串轉彎，所以會如此是先民智慧的展現與適應生活的艱辛，走在街上請仔細體會每一曲折所蘊含的歷史故事。經過長期歲月的沉澱，這裡氣氛由從前的熱鬧繁華轉為今日的淡泊悠閒。

鹿港鎮開發建設較早，擁有豐富的歷史古蹟，尤其在鹿港老街，更能品嚐百年老店的美食小吃， 要是認真逛的話，玩一天也是很合理哦！

​延伸閱讀 彰化一日輕旅行-玻璃媽祖廟、台灣玻璃館、鹿港(交通、行程、伴手禮)

景點 : 鹿港老街

地址 : 505彰化縣鹿港鎮瑤林街9號

營業時間 : 10:00-18:00

網站 : http://www.lugangmazu.org/

附近景點 : 彰化客運 鹿港乘車處、鹿港天后宮、鹿港日茂行、鹿港公會堂、鹿港老街、鹿港藝術村、鹿港鎮第一公有零售市場、十宜樓、九曲巷、鹿港意樓、鹿港龍山寺、摸乳巷

安妮王推薦 : 鹿港老街位於彰化，結合特色美食與古蹟並存的景點，隨意走走，就能欣賞到很多的特色建築，讓旅人感受到昔日的風華；值得一提的是，像是老龍師肉包、阿振肉包、鄭玉珍鳳眼糕、麵茶等，也都在鹿港老街就能買得到，算是購買鹿港伴手禮的重鎮之一，可惜假日人潮太多了，安妮王比較喜歡平日前往，可以慢慢地欣賞老建築構成的繁華街景。

[ 彰化鹿港景點6_鹿港藝術村 ]

桂花巷藝術村於日治昭和年間興建，為日治時期官員居住之宿舍，在2009年由鹿港鎮公所向中央申請補助，將其重新修建，並開放各方藝術家進駐，提供各類型藝術家進駐創作。 終於搖身一變成為充滿日式風情的「桂花巷藝術村」。而清領時期是這裡主要為貿易河道，並在沿岸種滿了桂花，因此名為「桂花巷」。

​延伸閱讀 彰化一日輕旅行-玻璃媽祖廟、台灣玻璃館、鹿港(交通、行程、伴手禮)

景點 : 鹿港藝術村

地址 : 505彰化縣鹿港鎮桂花巷505號

營業時間 : 24小時營業

臉書 : https://facebook.com/lukangartistvillage

附近景點 : 彰化客運 鹿港乘車處、鹿港天后宮、鹿港日茂行、鹿港公會堂、鹿港老街、鹿港藝術村、鹿港鎮第一公有零售市場、十宜樓、九曲巷、鹿港意樓、鹿港龍山寺、摸乳巷

安妮王推薦 : 鹿港最富有藝術家氣息的地方，就是桂花巷藝術村，日式的老舊建築+台灣設計師的創作結晶，組成新潮、精心佈置的藝文空間。望著鯉魚旗，繽紛的色彩隨風飄動，彷彿自在的於藍天白雲中游來游去，遠離塵囂，靜靜的小憩一下，迎接下一站旅遊景點。

[ 彰化鹿港景點7_鹿港鎮第一公有零售市場 ]

​延伸閱讀 彰化一日輕旅行-玻璃媽祖廟、台灣玻璃館、鹿港(交通、行程、伴手禮)

景點 : 鹿港鎮第一公有零售市場

地址 : 505彰化縣鹿港鎮民族路196號

營業時間 : 05:00-13:00

附近景點 : 彰化客運 鹿港乘車處、鹿港天后宮、鹿港日茂行、鹿港公會堂、鹿港老街、鹿港藝術村、鹿港鎮第一公有零售市場、十宜樓、九曲巷、鹿港意樓、鹿港龍山寺、摸乳巷

安妮王推薦 : 鹿港鎮第一公有零售市場雖然不算是觀光景點，不過是一個中間地標，畢竟從鹿港天后宮走到鹿港龍山寺，長長的中山路上，有著許多歷史悠久的名店、景點，在地理位置上，有提醒背包客的作用-快到鹿港龍山寺了，加油!!! 要安妮王比喻的話，鹿港鎮第一公有零售市場早上可說是超級吵雜的菜市場，擠滿人與機車，下午則是空曠的街道，兩個時間點前往，呈現不同的旅遊氛圍。

[ 彰化鹿港景點8_和興青創基地 ]

景點 : 和興青創基地

地址 : 505彰化縣鹿港鎮景興街108-8號

營業時間 : 10:00-20:00，禮拜一公休

附近景點 : 彰化客運 鹿港乘車處、鹿港天后宮、鹿港日茂行、鹿港公會堂、鹿港老街、鹿港藝術村、鹿港鎮第一公有零售市場、鹿港民俗文物館、鹿港丁家古厝、十宜樓、九曲巷、鹿港意樓、鹿港龍山寺、摸乳巷

安妮王推薦 : 鹿港文青景點-和興青創基地，前身是眷村聚落，很像台中台中審計新村、雲林虎尾建國一村等，將老房子改建，成為年輕人、藝術家的文創空間，販售鹿港當地的文創商品、咖啡廳、小市集等，算是一處親子、約會、適合放空的景點。

[ 彰化鹿港景點9_鹿港丁家古厝 ]

景點 : 鹿港丁家古厝

地址 : 505彰化縣鹿港鎮中山路132號

營業時間 : 09:00-16:30，禮拜一公休

附近景點 : 彰化客運 鹿港乘車處、鹿港天后宮、鹿港日茂行、鹿港公會堂、鹿港老街、鹿港藝術村、鹿港鎮第一公有零售市場、鹿港民俗文物館、鹿港丁家古厝、十宜樓、九曲巷、鹿港意樓、鹿港龍山寺、摸乳巷

安妮王推薦 : 丁家大宅是一座有著百年歷史的建築。早期丁家祖先來自大陸，來台後在鹿港經營兩岸貿易，並擁有貿易商行。丁家後代中有丁壽泉，光緒年間考中進士，並成為白沙書院的院長。 建築格局獨特，使用花崗石板和杉木，經修復成為縣定古蹟， 承載著豐富的歷史故事，是了解鹿港古老文化的絕佳地點。

[ 彰化鹿港景點10_鹿港民俗文物館 ]

安妮王進入鹿港民俗文物館時，就建築物外觀來說，可分為西式洋樓，仿照文藝復興時期巴洛克式建築，還有一些古色古香的中式庭園造景，可謂是中西合併的寫照。

景點 : 鹿港民俗文物館

地址 : 505彰化縣鹿港鎮館前街88號

營業時間 : 09:00-17:00，禮拜一公休

網址 : http://www.lukangarts.tw/

附近景點 : 彰化客運 鹿港乘車處、鹿港天后宮、鹿港日茂行、鹿港公會堂、鹿港老街、鹿港藝術村、鹿港鎮第一公有零售市場、鹿港民俗文物館、鹿港丁家古厝、十宜樓、九曲巷、鹿港意樓、鹿港龍山寺、摸乳巷

安妮王推薦 : 說到鹿港最富麗堂皇的景點， 鹿港民俗文物館 ( 辜顯榮宅邸 )肯定榜上有名，辜氏家族在1973年捐獻了這座洋樓，成立了民俗文物館。館內收藏了許多當地的文物，包括清代至民初的六千餘件民生用品，供大家參觀，雖然館內不能拍照，但在館外欣賞壯觀的建築物也是不錯的選擇。

[ 彰化鹿港景點11_九曲巷 ]

​延伸閱讀 彰化一日輕旅行-玻璃媽祖廟、台灣玻璃館、鹿港(交通、行程、伴手禮)

景點 : 九曲巷

地址 : 505彰化縣鹿港鎮金盛巷

營業時間 : 24小時營業

附近景點 : 彰化客運 鹿港乘車處、鹿港天后宮、鹿港日茂行、鹿港公會堂、鹿港老街、鹿港藝術村、鹿港鎮第一公有零售市場、十宜樓、九曲巷、鹿港意樓、鹿港龍山寺、摸乳巷

安妮王推薦 : 九曲巷即金盛巷，從前為防盜賊侵入，並防止九降風肆虐，遂將巷道築成迂迴曲折狀，故過去有「曲巷冬晴」的雅譽，遊客在現代的九曲巷中，尚可感受奇妙的空間感；巷中有一走廊橫空而過，連通兩頭的即傳說中從前文人聚會的場所「十宜樓」，旁邊為早期的防禦建築「鎗樓」。現在則有充滿文青風格的旮旯楍卅(早餐店)做為美食目標，是一處展現鹿港建築、巷弄美好的景點。

[ 彰化鹿港景點12_十宜樓 ]

​延伸閱讀 彰化一日輕旅行-玻璃媽祖廟、台灣玻璃館、鹿港(交通、行程、伴手禮)

景點 : 十宜樓

地址 : 505彰化縣鹿港鎮中山路149號金盛巷, 後方

營業時間 : 24小時營業

附近景點 : 彰化客運 鹿港乘車處、鹿港天后宮、鹿港日茂行、鹿港公會堂、鹿港老街、鹿港藝術村、鹿港鎮第一公有零售市場、十宜樓、九曲巷、鹿港意樓、鹿港龍山寺、摸乳巷

安妮王推薦 : 十宜樓是一座連結兩側房舍的跑馬樓，因跑馬廊與底下的金盛巷形成十字，且因「宜琴、宜棋、宜詩、宜酒、宜畫、宜花、宜月、宜博、宜煙、宜茶」，故取名為十宜樓，建於清乾隆嘉慶時期前後，並歷經改建形成今日樣貌，無法入內參觀，只能在外面拍照，但有種思古之幽情。

[ 彰化鹿港景點13_鹿港意樓 ]

​延伸閱讀 彰化一日輕旅行-玻璃媽祖廟、台灣玻璃館、鹿港(交通、行程、伴手禮)

景點 : 鹿港意樓

地址 : 505彰化縣鹿港鎮

營業時間 : 24小時(目前沒有開放，只能看看意樓外觀)

附近景點 : 彰化客運 鹿港乘車處、鹿港天后宮、鹿港日茂行、鹿港公會堂、鹿港老街、鹿港藝術村、鹿港鎮第一公有零售市場、十宜樓、九曲巷、鹿港意樓、鹿港龍山寺、摸乳巷

安妮王推薦 : 意樓是鹿港慶昌古厝的一處閣樓，閣樓旁還有一棵楊桃樹，據說居住於閣樓中的女子為尹娘，其丈夫為求功名，在新婚不久後便前往赴試，並在閣樓旁種植楊桃樹，囑咐尹娘：「見樹如見人，吾試畢即返」，只是這一赴試便音訊全無，尹娘仍在閣樓裡等待遲遲未歸的丈夫，最後抑鬱而終。故事中尹娘倚窗等待的窗戶為圓形，象徵著圓滿的意思，木窗紋路則由代表「福」的葫蘆以及「錢財」的古錢組成，相當具有典雅的氣息。

如果想看看鹿港紅磚建築的話，安妮王推薦鹿港意樓、十宜樓、九曲巷這一區塊，不僅散發濃濃的復古氣息，像是阿振肉包、鳳眼糕、碳烤土司等美食也都在這區塊，可以一邊欣賞老街建築，一邊愜意的享受小吃、或者採買拌手禮，算是鹿港必去的景點。

[ 彰化鹿港景點14_鹿港龍山寺 ]

鹿港龍山寺，為臺灣彰化縣鹿港鎮的廟宇，主祀觀世音菩薩，本廟與臺灣另外幾座以龍山寺命名的寺廟──淡水龍山寺、艋舺龍山寺、臺南龍山寺、鳳山龍山寺等，都是分靈自福建省泉州府晉江縣的泉安龍山寺，本廟也是臺灣所有龍山寺中規模最大、保存最為完整的建築，目前為國定古蹟。

​延伸閱讀 彰化一日輕旅行-玻璃媽祖廟、台灣玻璃館、鹿港(交通、行程、伴手禮)

​延伸閱讀 彰化鹿港必去咖啡廳_LeeLi's

景點 : 鹿港龍山寺

地址 : 505彰化縣鹿港鎮龍山街100號

營業時間 : 05:00-21:00

網站 : http://www.lungshan-temple.org.tw/

附近景點 : 彰化客運 鹿港乘車處、鹿港天后宮、鹿港日茂行、鹿港公會堂、鹿港老街、鹿港藝術村、鹿港鎮第一公有零售市場、十宜樓、九曲巷、鹿港意樓、鹿港龍山寺、摸乳巷

安妮王推薦 : 鹿港龍山寺與鹿港天后宮算是來到鹿港一定要去朝聖的兩大寺廟，相較於鹿港天后宮的熱鬧繁華，鹿港龍山寺給安妮王的感覺偏向恬淡愜意，假日的早上可看到當地人在龍山寺吹奏樂曲、運動等，給人一種親民悠閒的感覺，讓人不禁乘坐在巨大的榕樹下，吹著涼涼的秋風，默默地放空一下。

[ 彰化鹿港景點15_摸乳巷 ]

摸乳巷就是一條窄窄的小巷子，附近是尋常百姓家，有別於鹿港老街的熱鬧，這一塊非常安靜，如果是晚上的話根本就不敢一個人前往。

​延伸閱讀 彰化一日輕旅行-玻璃媽祖廟、台灣玻璃館、鹿港(交通、行程、伴手禮)

​延伸閱讀 彰化鹿港必去咖啡廳_LeeLi's

景點 : 摸乳巷

地址 : 505彰化縣鹿港鎮菜園路38號號 旁

營業時間 : 24小時

臉書 : https://www.facebook.com/molulane/

附近景點 : 彰化客運 鹿港乘車處、鹿港天后宮、鹿港日茂行、鹿港公會堂、鹿港老街、鹿港藝術村、鹿港鎮第一公有零售市場、十宜樓、九曲巷、鹿港意樓、鹿港龍山寺、摸乳巷

安妮王推薦 : 摸乳巷原為居民排放污水至舊港溝的水溝，於日治時期才將其水溝加設紅磚與水溝蓋，漸而形成現今的通道，在特色上，巷弄相當狹窄，最窄的部份甚至不到70公分，若有兩人欲同時通過必會有肢體上的碰觸，這也是摸乳巷名字的由來，也有一種說法是古代人們大多希望能夠生子，摸乳巷道狹長，有如夜夢般冗長，於是稱為「夢麟巷」，又因「夢麟巷」與「摸乳巷」台語諧音聽起來相像。在景點位置上， 比較接近鹿港龍山寺，算是清幽、與當地社區共存的一處景點。

[ 總結_彰化鹿港景點地圖_15大熱門景點懶人包 ]

Google行程請點我 > 彰化鹿港景點地圖(上)

彰化客運 鹿港乘車處 > 鹿港天后宮 > 鹿港日茂行 > 鹿港公會堂 > 鹿港老街 > 鹿港藝術村 > 鹿港鎮第一公有零售市場 > 和興青創基地 > 鹿港丁家古厝 > 鹿港民俗文物館

Google行程請點我 > 彰化鹿港景點地圖(下)

彰化客運 福興鄉農會 > 十宜樓 > 鹿港意樓 > 九曲巷 > 鹿港龍山寺 > 摸乳巷

以上為安妮王統整彰化鹿港主要的15種景點，來個鹿港一日遊剛剛好，在旅遊行程上，歸納以下建議

1. 美食景點為主的行程 : 鹿港老街、鹿港中山路都有許多在地小吃，從鹿港天后宮到鹿港龍山寺，從繁華熱鬧到悠閒寧靜，呈現截然不同的韻味，加上很多景點都藏身在蜿蜒的小巷子中，安妮王建議可先挑幾個主要必去的景點，再沿路欣賞發掘新景點，漫步於鹿港，最佳享受。