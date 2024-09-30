[ 高雄捷運景點一日遊_逍遙園、文化中心、衛武營國家藝術文化中心、鳳儀書院、忘憂森林、大東文化藝術中心 ]

高雄，是許多旅人想自助台灣城市的清單之一，對於新手旅行者而言，雖然算是交通方便、景點眾多的城市；該怎麼安排高雄一日遊路線呢？這篇就幫大家整理了高雄捷運美麗島站至大寮站上，必去的6大景點-逍遙園(信義國小站)、高雄市文化中心(文化中心站)、衛武營國家藝術文化中心(衛武營站)、 鳳儀書院 (鳳山站)、忘憂森林(大東站)與大東文化藝術中心(大東站)，來個寓教於樂的高雄親子景點一日遊恰恰好。

在此，跟著安妮王的腳步，從高雄美麗島捷運站出發，朝聖這些富有人文氣息、文青、自然的景點，行程地圖如下所示~

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[ 高雄捷運景點1_逍遙園(信義國小站) ]

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景點 : 逍遙園

地址 : 800高雄市新興區六合一路55巷15號錦田路為入口處

網址 : https://www.facebook.com/xiaoyaotakao

營業時間 : 11:00-17:00(禮拜二~禮拜五)、11:00-18:00(禮拜六+禮拜日)、禮拜一公休

交通方式 : 捷運信義國小站步行約3~5分鐘

附近美食 : 和田古早味日式料理｜貓咪主題日式餐廳｜31年老店、阿霞烤肉飯、遙遙相望｜洋食小餐館等

安妮王推薦 : 高雄超過80年的歷史建築-「逍遙園」，過去是日本佛教淨土真宗本願寺派第22代門主大谷光瑞的熱帶農莊、避寒與度假用的別墅，如今為隱密的網美歷史景點，保留了原汁原味的日治時代裝潢特色，讓人有種偽出國到日本的氛圍；且周遭有一些好吃的日本料理(和田古早味日式料理)，讓人度過悠閒寧靜的高雄之旅~

延伸閱讀> 高雄美食_和田古早味日式料理｜貓咪主題日式餐廳｜31年老店(鄰近信義國小站、逍遙園)

景點 : 和田古早味日式料理｜貓咪主題日式餐廳｜31年老店

地址 : 800高雄市新興區六合一路55-9號

菜單 : https://wada.co.za/

營業時間 : 11:15-14:30、17:30-21:00

交通方式 : 高雄信義國小站走路3~5分鐘

安妮王推薦 : 這家以貓咪為主題的「和田古早味日式料理」在高雄逍遙園附近，是一個非常值得一試的餐廳。安妮王 一到店內，就可以感受到舒適自在的用餐環境，享受美味佳餚與可愛貓咪裝飾物的陪伴，讓人彷彿置身於貓咪的世界、放鬆身心，度過美好的用餐時光。

如果在逍遙園逛完老房子的話，不妨前來「和田古早味日式料理」填飽肚子吧(切記要先訂位，不然用餐時間超級多人!!!)

安妮王同場推薦一下，附近的阿霞燒肉飯，依稀記得不到50元，就能享用一碗魯肉排骨飯，薄嫩的豬肉排+鹹香的魯肉塊，配上粒粒分明的白飯，好吃~

除此之外，逍遙園附近也有咖啡廳、老屋改建的文青風格西餐廳等，如果到高雄旅遊，安妮王推薦逍遙園算是一處鬧中取靜的景點。

[ 高雄捷運景點2_高雄市文化中心(文化中心站)]

景點 : 高雄市文化中心

地址 : 802高雄市苓雅區五福一路67號

網址 : http://www.khcc.gov.tw/rwd_home03.aspx?ID=$M102&IDK=2&EXEC=L&AP=$M102_TYPE-%5E$M102_HISTORY-0%5E$M102_KEYWORD-%5E$M102_ORG-01

營業時間 : 09:00-17:00，禮拜一公休

交通方式 : 高雄文化中心站走路1~3分鐘

安妮王推薦 : 座落於大馬路、綠色公園內的「高雄市文化中心」，正正方方的中式建築，給人十分大方的氛圍，為大型表演展覽場地，曾為台灣最大的現代化演藝廳。

其實，安妮王到文化中心站，是為了「猜心泡芙」慕名而來，只是剛營業時，店門口的排隊人潮，讓安妮王直接打退堂鼓，算是這趟高雄自助行的遺憾之一，希望有一天能夠到台北開個快閃店。

讓大家來看看猜心泡芙的魅力吧> 【高雄新興美食】猜心泡芙 ||高雄三多商圈＂只營業3小時的排隊泡芙！

[ 高雄捷運景點3_衛武營國家藝術文化中心( 衛武營站)]

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景點 : 衛武營國家藝術文化中心

地址 : 830高雄市鳳山區三多一路1號

網址 : http://www.npac-weiwuying.org/

營業時間 : 11:00-21:00

交通方式 : 高雄捷運衛武營站

附近景點 : 衛武迷迷村

安妮王推薦 : 高雄鳳山必去的景點之一，由荷蘭建築師法蘭馨・侯班以衛武營的老榕樹群為靈感設計，打造擁有音波式的流線外型與白色波浪的自由曲線的「衛武營國家藝術文化中心」，為表演藝術景點，前衛的建築讓人踩點一下~

在炎熱的天氣下，不妨來到「衛武營國家藝術文化中心」，喝杯咖啡+輕食，順便吹個冷氣，當一回氣質之人~

[ 高雄捷運景點4_鳳儀書院(鳳山站) ]

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景點 : 鳳儀書院

地址 : 830高雄市鳳山區鳳明街62號

網址 : https://fongyiacademy.khcc.gov.tw/home01.aspx?ID=1

營業時間 : 10:30-18:30、禮拜一公休

交通方式 : 高雄捷運鳳山站、大東站步行約10~15分鐘

附近景點 : 鳳儀書院、大東文化藝術中心、忘憂森林等

安妮王推薦 : 位於城隍廟旁的鳳儀書院興建於1814年，是前清朝書院，古時候的紅磚建築保存良好，現為三級古蹟，且在園區增設許多Q版塑像，成為一座寓教於樂的景點。

順帶一提，安妮王還蠻喜歡「鳳儀書院」附近的街道建築，斑斕復古，彷彿走進時光隧道，逛著逛著，心裡逐漸回歸平靜。

[ 高雄捷運景點5_忘憂森林(大東站) ]

景點 : 忘憂森林

地址 : 830高雄市鳳山區光遠路222號號

營業時間 : 24小時

交通方式 : 高雄捷運大東站步行約3~5分鐘

附近景點 : 鳳儀書院、大東文化藝術中心、忘憂森林等

安妮王推薦 : 進入這個忘憂森林(大東濕地公園)，彷彿與城市的喧囂隔絕，漫步在小道上，聆聽著流水聲，一切煩惱似乎都暫時擱置，讓高雄的忙碌旅遊節奏暫時停歇，心情無比放鬆。

[ 高雄捷運景點6_大東文化藝術中心(大東站) ]

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景點 : 大東文化藝術中心

地址 : 83057高雄市鳳山區光遠路161號

網址 : http://dadongcenter.khcc.gov.tw/

營業時間 : 08:00-21:00

交通方式 : 大東站步行約1~3分鐘

附近景點 : 鳳儀書院、大東文化藝術中心、忘憂森林等

安妮王推薦 : 大東文化藝術中心有演藝廳、展覽館、藝術教育中心、圖書館等四棟建築，其中圖書館是台灣首座藝術圖書館，是一座因應未來高雄市精緻文化發展而成立的多功能藝術園地。其建築具備清水建築的極簡美學，薄膜式的半透光天棚猶如熱氣球般懸浮於半開放廣場，帶來採光、氣流與視覺上的弧度之美，在早晨、夜晚皆有不同的面貌。

[ 總結_美麗島站往大寮路線 ]

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