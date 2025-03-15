近期3月11日和12日，新北觀音山的硬漢嶺迎來了美麗的雲海與琉璃光景象，令人向往。

可惜因為工作關係，無法在那2天前往。

後續我在3月14日造訪，雖然當天到達時，天氣有些小雨，但令人意外的是，現場卻熱鬧非凡，彷彿變成了菜市場一般。

因為硬漢嶺的露台空間有限，無法容納太多腳架。

我只能耐心等待空檔，然而天空時不時下起小雨，天氣也略顯寒冷，但似乎無法阻擋熱愛拍攝的攝影人們的熱情。

硬漢嶺海拔616公尺，是觀音山的最高山峰，儘管四周環繞著大自然的寧靜，現場卻依然人聲鼎沸，熱鬧非凡。

時而雲霧彌漫，時而山頂露出清晰的輪廓，這裡的景象真需要耐心等待。

可惜等到晚上10點半，白牆依舊未曾消散，最終決定放棄，期待下次再來。

與隔壁的大哥聊起，他提到每年2月到3月，硬漢嶺總會呈現壯麗的雲海和雲瀑景觀。

而如今科技發達，這裡也能透過：觀音山即時影像來查看硬漢嶺的狀況，或是參考Facebook社團：來去觀音山的團員們分享的資訊，這樣可以省去許多無謂的等待時間。

觀音山硬漢嶺是一個美麗且具有挑戰性的登山地點，儘管它的海拔不算非常高，只有616公尺，但由於登山路段的階梯陡峭，對於膝蓋的負擔還是比較大的。

如果選擇晚上前來，氣溫較低，一定要準備好適合的衣物來保暖，尤其是山上風大，氣溫波動大，注意不要感冒。

建議從楓櫃斗湖登山步道出發，這條路線比較便捷，階梯雖然方便行走，但在下坡時對膝蓋的壓力可能會比較大，建議攜帶登山杖以分擔一些壓力。

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▼2024.09.15遊記

走路要找難路走，挑擔要揀重擔挑；為學硬漢而來，為作硬漢而去。

想要成為硬漢，就來觀音山挑戰硬漢嶺！

雖然是短短的幾句話，不過這裡可是假日的菜市場，粉適合鍛鍊簡易初階登山人的步道，可以來此練習腳力健行。

📸地點：2024硬漢嶺步道｜觀音山

📧地址：248新北市五股區凌雲路三段112號

⏰營業時間：24 小時營業

☑停車可停觀音山遊客中心｜觀音山管理站🚗🛵無料｜有公廁🚾。

☑建議攜帶登山杖｜輕食｜水｜毛巾｜帽子｜垃圾不落地，還給山林好環境。

👣觀音山遊客中心｜觀音山管理站➱楓櫃斗湖步道出發➱高得要命都是樓梯步道➱硬漢嶺步道🚾。

而這一次選擇楓櫃斗湖步道出發➱➱硬漢嶺。⏰出發17:18➱➱登硬漢嶺18:03。

在行進間真的大幅度縮短登頂時間，不過這裡一開始大部分都是以樓梯｜階梯為主，行程距離約1.4公里，光是樓梯路程就要1公里，回到家真的有一點小鐵腿！

真的是長得要命的樓梯，只能一步一步的往上走，走累了就休息！

一路上兩旁竹林成蔭，空氣清新，四週圍不時傳來鳥鳴聲，瞬間進入山林間的寧靜，只是一直爆汗，雖然時間已經接近傍晚時刻，步道光線還蠻亮的。

一路升高的挑戰，幾乎是連續的樓梯和坡道，步伐逐漸變得沉重。

喔喔～腿部肌肉開始有點緊繃，果然人家說登山就是考驗體力的開始。

如果你走到奉茶處看見觀音雕像，就代表登頂不遠了，這裡也有公廁｜飲水機｜涼亭，非常便利。

附近也有一個觀景平台可以欣賞，只是視野角度比較小。

終於～經過一連串的樓梯洗禮，抵達了石牌處，看見『硬漢嶺』這3個字，這一刻所有的疲憊都煙消雲散，取而代之是言語無法形容的爆汗舒爽。

這裡可以俯瞰淡水河入海口｜101大樓｜新光大樓｜圓山飯店｜關渡大橋｜淡水｜八里...等雙北各大區域，在白天｜夜晚均不同的視野風情。

雖然是假日的時刻，不虧被稱是菜市場的硬漢嶺，人潮依舊爆多～大家的體力真好，呵呵～

而夜晚這裡的重頭戲，便是可以欣賞到雙北的百萬無敵夜景，幸運的是還拍到遠方的閃電。

在夜晚時刻可以看見跟白天不同的風景，架好腳架，開始來攝影！

今天的溫度還算可以，好加在風不太，還可以穩定拍攝，不過在視線上，遠方看起來比較多薄霧。

近期也靠近農曆8月15號，天上的月亮越來越圓，略作休息之後，開始準備下山。

下山果然比上山來的輕鬆，而整條的步道上照明大多處都是明亮的（晚上登山建議攜帶頭燈｜手電筒｜手機照明），因此在行走之間需要注意跤頭趺！

慢慢的往下走，這樣比較不會傷膝蓋。

就這樣慢步在階梯上，一步步的往下行走，步道的兩旁都是竹林，在夜晚的時刻反而有不同的景致。

再度來拜訪硬漢嶺，整體的路段個人是覺得還好，建議可以選擇涼爽的天氣前來健走，也是不錯的假日休閒活動。

人生的路途上，就像爬硬漢嶺一樣，每一步都是自我提升的挑戰機會｜攀登冒險，有興趣的朋友，可以來一場屬於自己的冒險吧！

📌小小便利貼：

在親近山林的時候，還是要做好個人的準備，譬如說適當的登山鞋｜背包｜登山杖，以及所需當日的水份。

走累了就休息，不要過度的勉強自己，畢竟體能會說話。

也可以帶一點補充能量的食物｜巧克力；事先一定要做好行程規劃：氣象報告｜行程來回時間安排，避免登山時迷路。

大自然是美好的，請隨手注意垃圾不落地，愛護山林～

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就在近郊的五股水碓觀景公園，交通便利加上有基礎設施：停車場｜廁所，在假日時光，粉多人來此消暑納涼，夜晚這裡也是粉熱鬧。

夜景景觀最美位置：➅賞景健身展望台以及➆看飛機展望台。

簡易的是🛵機車可停➅入口，步道走過去才3分鐘，真的是懶人步道，呵呵。

📸地點：2024五股水碓觀景公園

📧地址：248新北市五股區水碓九路69號

⏰營業時間：24 小時營業

☑🚗🛵汽、機車可停➂、有公廁🚾｜🛵機車可停➅。

☑夜景景觀最美位置➅賞景健身展望台｜➆看飛機展望台。

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