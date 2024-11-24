[ 台北美食_夏慕尼新香榭鐵板燒(王品集團、國父紀念館站美食推薦) ]

王品集團旗下的「夏慕尼新香榭鐵板燒」，大膽顛覆傳統鐵板燒的老式印象，將法式料理及Lounge Bar時尚元素融入鐵板料理，打造豐富實惠的鐵板燒套餐，一份套餐除了有大份量的白蘭地鴨胸、香草牛排與牛肉捲、法式小羊排等主餐外，還有無限吃到飽的帕馬森起司麵包、熱前菜、主廚湯品、嚴選沙拉、櫻花蝦炒飯、以及最後的甜點與飲品，且因應季節會不定期更換菜單，讓旅人每次到訪總能有不同的饗宴與驚喜感。

在這兩個月，安妮王與有人造訪「夏慕尼新香榭鐵板燒- 台北忠孝東店」，吃完順便去逛逛國父紀念館、松山文創園區等景點~

[ 初訪_夏慕尼新香榭鐵板燒(台北忠孝店) ]

本來會比較喜歡到中山北路上的「夏慕尼新香榭鐵板燒」，但是樓層是在地下室，安妮王一夥人喜歡看風景，於是選擇到「夏慕尼新香榭鐵板燒(台北忠孝店)」用餐，離捷運國父紀念館站1號出口步行約1~3分鐘即可抵達，附近也有停車場，交通非常方便。

「夏慕尼新香榭鐵板燒」的菜單選項，以1150元另加一成服務費/人的鐵板燒套餐為主，雖然也有提供單點選項，但既然來了，就選套餐吧!

從入座的那一刻，服務員便會送上一杯白開水和無酒精氣泡飲(無限暢飲)，且會細心解釋三種沾醬，由右至左為玫塊海鹽、魚子醬以及洋蔥粒，讓客人享受組合味覺的快感。

[ 開箱_夏慕尼新香榭鐵板燒(台北忠孝店) ]

夏慕尼新香榭鐵板燒 : 帕馬森起司麵包

這是安妮王吃過最好吃的帕馬森起司麵包，現烤的柔軟麵包體搭配魚子醬很開胃，單吃可以體驗出麵包的甜味以及現烤出爐的香氣，配著魚子醬吃可以吃到甜鹹濃郁的香氣以及些許顆粒感，還可以無限續吃到飽，太順口了!!!

夏慕尼新香榭鐵板燒 : 熱前菜

以火腿哈密瓜、小泡芙、松露蒸蛋組成的熱前菜，最讓安妮王念念不忘的是松露蒸蛋，相當滑順綿密，而且濃郁的松露香氣點綴，昇華整到料理的質感。

夏慕尼新香榭鐵板燒 : 主廚湯品(經典海鮮清湯)

在主廚湯品中，偏向清淡口味的話，安妮王推薦經典海鮮清湯，新鮮的魚肉、脆脆的綠色四季豆、以及番茄晶凍熬煮而成的鮮美湯頭，讓人意猶未盡。

夏慕尼新香榭鐵板燒 : 主廚湯品(松露起司洋蔥湯)

在主廚湯品中，偏向重口味的話，安妮王則推薦松露起司洋蔥湯，將洋蔥細心的磨成泥，配上香醇濃郁的松露起司，最後配上酥脆可口的麵包塊，成就這碗香醇的湯頭~

夏慕尼新香榭鐵板燒 : 嚴選沙拉(燻鮭魚華爾道夫沙拉)

追求視覺饗宴的旅人，這燻鮭魚華爾道夫沙拉，用斑斕的水果色彩與煙燻鮭魚生魚片打造的世界，視覺上給人繽紛多彩的感覺，十分討喜。

夏慕尼新香榭鐵板燒 : 嚴選沙拉(松露百菇沙拉)

想要體驗山中野菇的旅人，喝完松露起司洋蔥湯後，可以再點個松露百菇沙拉，一路菇菇菇~

夏慕尼新香榭鐵板燒 : 經典主餐(白蘭地鴨胸)

吃鐵板燒的樂趣就是能近距離看主廚展現手藝，可惜火焰鴨胸安妮王沒有拍到，這一塊塊白蘭地鴨胸的份量跟厚度非常豪邁，一咬下去柔軟的肉塊鮮香多汁，超好吃。

夏慕尼新香榭鐵板燒 : 經典主餐(法式小羊排)

法式小羊排是經典的歐洲菜色，比起一般的羊排，肉質更嫩、味道更鮮美外，搭配酸甜的特調莓果醬，整體風味更佳，呈現大地的滋味

夏慕尼新香榭鐵板燒 : 經典主餐(香草牛排&牛肉捲雙重奏)

這主餐可說是多樣化的牛肉料理，先說說這牛肉捲，薄薄軟嫩的牛肉捲裡，包著酸甜金桔與鹹香起司兩個口味，這四口吃完只覺得十分開胃，讓人還想再吃~

夏慕尼新香榭鐵板燒 : 經典主餐(香草牛排&牛肉捲雙重奏)

吃完牛肉捲再吃香草牛排，5分熟的牛小排拿捏的恰恰好，軟嫩香甜很美味，吃起來肉汁豐沛且厚度滿滿，嚼感十足，沒想到安妮王吃完香草牛排&牛肉捲雙重奏，還蠻飽的~

夏慕尼新香榭鐵板燒 : 櫻花蝦炒飯

最後來碗粒粒分明的櫻花蝦炒飯，就移駕到甜點飲料區吧~

季節活動限定~夏慕尼新香榭鐵板燒 : 經典主餐(火焰紐約客&松露紅酒菲力)

這是活動限定，記得套餐將近快2000元的經典主餐-火焰紐約客&松露紅酒菲力，先來嚐嚐火焰紐約客，鐵板上的牛排烤得焦焦脆脆，鮮嫩多汁，五分熟的口感加上大蒜的味道，是一道香氣四溢的料理。

季節活動限定~夏慕尼新香榭鐵板燒 : 經典主餐(火焰紐約客&松露紅酒菲力)

這是活動限定，記得套餐將近快2000元的經典主餐-火焰紐約客&松露紅酒菲力，有別於濃郁的火焰紐約客，烏金般的松露與紅酒的芬芳，昇華牛肉的鮮甜，不失為一道高級的牛肉料理。

季節活動限定~夏慕尼新香榭鐵板燒 : 波士頓龍蝦

這是活動限定，雖然吃到鮮甜的龍蝦肉很開心，但很難啃，啃了半個小時QQ

夏慕尼新香榭鐵板燒 : 精緻甜點

幾乎每個月都會換的精緻甜點，名字跟外觀都很夢幻，像是青蘋果樂園、火焰阿拉斯加等之類的，這擺盤值得學學。

夏慕尼新香榭鐵板燒 : 特調飲品

在特調飲品上，有咖啡、奶茶、氣泡飲、綠茶等選項，舒服自在的空間給人咖啡廳的氛圍，一種午餐+下午茶的概念~

[ 總結_夏慕尼新香榭鐵板燒(台北忠孝店) ]

景點 : 夏慕尼新香榭鐵板燒 台北忠孝東店

地址 : 106台北市大安區忠孝東路四段333號2樓

網址 : http://www.chamonix.com.tw/

營業時間 : 11:30-14:00、17:30-22:00

交通方式 : 台北捷運國父紀念館站步行約1-3分鐘

附近景點 : 國父紀念館、松山文創園區、國家鐵道博物館籌備處（國定古蹟臺北機廠)等。

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