[ 台北大稻埕美食、咖啡、伴手禮_合興壹玖肆柒(迪化街70年鬆糕老店) ]

每逢過年，大稻埕迪化街為著名的年貨大街，其中，充滿日系風格的「合興壹玖肆柒」，秉持古法的手作技藝將美味的中式糕點鋪，招牌水蒸鬆糕，桂花芝麻鬆糕、紫薯楓糖黑豆鬆糕等，手作的堅持與古法技藝的傳承，打造符合當代美學的糕餅文化，將傳統中式糕餅翻轉，走入年輕世代。

「合興壹玖肆柒」為傳承三代的70年鬆糕店，創立1947年，如今在南門市場、迪化街以及萬華區的新富町文化市場都能看到「敲鬆糕」的蹤影，融合了傳統和創新，將老屋打造成文青風格，打破傳統翻轉中式點心的刻板印象，讓每一位旅人感受到遵循古法的幸福滋味。

[ 初訪_合興壹玖肆柒 ]

位在大稻埕迪化街的「合興壹玖肆柒」，日系風的櫃面擺滿琳琅滿目的糕糰、糕餅，就像陳列似的珠寶，供人欣賞與購買。「合興壹玖肆柒」為了迎合年輕族群的需求，走少量多樣，精緻化的路線，除了招牌鬆糕，還有蒸糕、包子饅頭、酥餅、粽子等，外帶、內用、季節性禮盒、甚至網路商城，可說是十分新潮的店家。

「合興壹玖肆柒」的招牌鬆糕，使用台灣西螺米製成，各式點心都是當日現做，有豆沙、棗泥、芝麻、紅豆、花生等口味，依季節變化推出不同的造型(圓形、花朵、雲朵等)，小巧玲瓏的鬆糕帶給每位旅人古早味、富有溫度的感受。

在餐點選擇上，安妮王推薦鬆糕、蒸糕系列，遵循古法、散發米香的傳統糕點，懷舊樸實的口感讓人驚喜，依照口味與造型，每顆平均大約50-100左右。

「合興壹玖肆柒」內用的話，復古紅布幔與木製家具營造古典質樸的氣息，但有低消限制，點杯茶飲+鬆糕點心，大約250元左右的小巧精緻套餐組合，在逛完老街後，來杯下午茶剛剛好。

[ 安妮王推薦餐點 - 合興壹玖肆柒 ]

「合興壹玖肆柒」的茶有紅玉冷泡茶、冷泡蜜香紅茶、冷泡蜜香紅茶等道地台灣茶，用木製的杯墊以及透明玻璃杯盛裝，金黃的色澤散發淡雅的香氣，搭配糕餅一起吃，很有質感。

另外，「合興壹玖肆柒」的豆沙千層糕，將磨的綿密細緻的豆沙與軟綿蓬鬆的糕餅交錯堆疊，甜而不膩、將傳統的豆沙糕轉化為精緻的台式千層饅頭，配茶剛剛好，為一道溫暖費工、充滿人情味的糕點。

「合興壹玖肆柒」的少女粉紅雲朵鬆糕，紫薯楓糖黑豆口味，紫薯的清香與濕潤的黑豆，Q彈牙鬆軟的層次，讓人越吃越愉悅。

安妮王最喜愛的桂花糖糕，香甜軟糯、香氣十足的紅豆餡與甜蜜蜜的桂花糖，層層堆疊的精緻技藝，讓人一品清新脫俗的境界。

安妮王最喜愛的桂花芝麻鬆糕，秉持傳統技藝的手敲鬆糕，歷經選米、洗米、磨米到拌粉呈現的新鮮口感，扎實有彈性，介於細鬆黏彈之間，外層為淡淡的桂花香，內層則是漆黑濃厚芝麻餡，配上一壺熱騰騰的台灣茶，真是幸福的享受。

抿鬆糕、啜口茶，芝麻的濃香、紅豆的甜蜜，看著一幅幅復古照片，品著時間長河，歲月的足跡，細緻典雅的味道逐漸在舌尖化開，飄出陣陣的米香。

[ 總結 _合興壹玖肆柒 ]

景點 : 合興壹玖肆柒

地址 : 103台北市大同區迪化街一段223號

網址 : http://www.hoshing1947.com.tw/

營業時間 : 11:00-19:00

交通方式 : 捷運北門站、捷運中山站步行10-15分鐘即可抵達

安妮王推薦 : 以上是安妮王品嘗的「合興壹玖肆柒」餐點，在古老的大稻埕、迪化街上，享受古早糕點的魅力，傳承飄香在地的伴手禮好味道，讓敲鬆糕文化流傳下來， 鬆糕早期印象是過年才會吃的糕點， 後來設計傳承改良，成為平日也可吃到的糕點，安妮王最愛桂花芝麻鬆糕，桂花的清淡與芝麻的香甜，配上彈牙的口感，十分推薦。