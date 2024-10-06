[ 台北萬華美食_鐵F.f Teppanyaki 西門店(無菜單料理、高級鐵板燒推薦) ]

「鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒」是安妮王近期造訪過最喜歡的台北高級鐵板燒之一，一個人只要990元（另加10％服務費），不僅可以吃到十道無菜單鐵板燒料理外，還能吃到各國頂級食材、龍蝦、A5和牛等高級食材以及當季食材料理，加上主廚的細心與巧思，打造出一盤盤猶如藝術品畫作般、別緻的餐點。

另外，「鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒」在 台北有3家分店，分別是萬華總店、西門店與師大店，採線上預約制，很容易秒殺，安妮王建議至少要1個月前預訂才能搶到位置。

那天假日，安妮王一夥人造訪「鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒西門店」，慶祝生日~

[ 初訪_台北萬華美食_鐵F.f Teppanyaki 西門店 ]

「鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒西門店」以高級黑質感打造低調奢華的氛圍，客席環繞著兩個鐵板的吧檯而坐，一眼望過去，大約只能容納15人左右(難怪預約容易爆滿!!!)

安妮王一夥人入場後會由服務人員帶位，等到大家都入座後，主廚會先介紹當天餐點的食材(會給客人拍照)，以及可以加點的品項(像是干貝、南非鮑魚等之類的)，有一種神祕的儀式感，讓人覺得服務滿分，超級貼心:D

看著帥哥主廚的身影，開啟安妮王一夥人的「鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒西門店」無菜單鐵板燒之旅~

[ 開箱_鐵F.f Teppanyaki 西門店(無菜單料理) ]

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 煙燻鮭魚酪梨塔

第一道前菜將切得細碎的煙燻鮭魚佐以酪梨醬、洋蔥等，並做成小巧玲瓏的塔狀，擺在猶如粉紅漩渦的盤子中，美得像幅畫(可惜安妮王一下子就把它吃下去了XD)

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 番茄魚骨高湯佐迷迭香麵包湯

第二道湯品將濃湯+麵包搭配吃，將海鱸魚的魚骨以及些許番茄慢火熬煮而成的海鮮高湯，麵包外酥內軟Q，將濃湯的精華吸收飽滿，給人熱騰騰的香氣十足、豐富的味蕾層次。

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 清蒸澎湖大蝦

第三道則是新鮮的澎湖大蝦佐醬料鮮蔬，運用清蒸的手法體現出蝦子的鮮甜及Q彈的肉質，如果覺得為道太清淡的話，可以搭配酸甜的醬汁以及醃製的蔬菜，清新自然的好味道，讓人垂涎三尺。

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 +600元

如果升級600元，則可將澎湖大蝦進化為龍蝦，比較需要注意的是，龍蝦訂位時就要先預訂，有別於清蒸的手法，龍蝦則是用炙燒焗烤的方式而成，更能體現出龍蝦新鮮Q彈的肉塊，更讓安妮王喜愛的是龍蝦頭，那鮮甜濃郁的蝦膏，滿滿的海鮮味道讓人吃得很開心~

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 海鱸魚佐法式油醋咖哩醬

在漆黑的盤子中，出現第四道料理-七分熟海鱸魚佐法式油醋咖哩醬，外酥內軟的鮮甜海鱸魚，加上充滿酸甜微辣的油醋咖哩，吃得出鱸魚原始的海味，也能體會到薑黃的刺激感，整體搭配讓人覺得創意又驚艷，是令人印象深刻的一道菜！

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 生蠔奶油燉飯

小巧精緻的第五道料理-生蠔香草酥奶油燉飯佐香桔慕斯醬，將清新的香草酥撲滿整顆斗大的生蠔，一口咬下滿滿的海味瞬間迸出，無比幸福；旁邊的香桔慕斯醬與奶油燉飯結合，絲毫不感到油膩，反而給人一種爽口的感覺。

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 鳳梨梅子莫札瑞拉起司生菜沙拉

前面是高級奢華的海鮮，這第六道料理回歸到前菜的氛圍-鳳梨梅子莫札瑞拉起司生菜沙拉，淋上來自義大利的淡起司，濃郁的奶香味與爽朗的蔬菜結合，去去海鮮的氣息，迎接陸地的滋味。

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : A5和牛佐珍珠洋蔥檸檬海鹽片

第七道料理-和牛料理，將5分熟的A5和牛切成三塊，每一塊油脂分佈均勻，吃起來肉汁鮮甜、入口即化，火侯掌握得恰到好處；搭配海鹽、蒜頭、香料鹽等，營造多樣化的味覺饗宴，口味十分獨特，再來好幾塊都可以~

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 松阪豬

如果不能吃牛肉的饕客，店家便會換成頂級松阪豬做為第七道料理，在豬頰連接下巴處，一頭豬的頸部只能取出兩塊的松阪肉，堪稱是整頭豬最珍貴的部位，在白皙的肉色上灑上椒鹽調味，脆脆軟軟的口感，絲毫不遜色和牛~

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 炒飯

第八道料理是中規中矩的炒飯，算是到每家鐵板燒餐廳必備的料理。

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 和牛漢堡排三明治

第九道料理則是以80%的和牛+20%豬肉製成的和牛漢堡排三明治，鮮嫩多汁的牛肉與番茄醬的酸甜合而為一，有一種從法式鐵板燒轉換為美國速食料理的感覺，讓人意猶未盡。

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 豬肉漢堡排三明治

同樣的，如果不能吃牛，第九道料理則改為豬肉漢堡排三明治，想來也很好吃~

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 甜點+飲品

第十道(最後一道)則是甜點+飲品，熱熱的茶、咖啡等，配上一塊蛋糕剛剛好，本來以為這樣想時......

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 甜點+飲品

Happy Birthday to you~Happy Birthday to you~Happy Birthday to you~Happy Birthday to you~

因為訂位時我們有註明是來慶祝兩位壽星生日，除了原有的提拉米蘇外，店家有另外招待馬卡龍以及可愛的畫盤盛裝，看到這童年的松鼠跟皮卡丘，這是最好的慶生回憶。

加點270元_鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 南非鮑魚黑松露奶醬

加點250元_鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 柚子味噌昆布干貝

加點330元_鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 北海道海膽

加點220元_鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 法國貓頭鷹 蘋果酒

來自法國的蘋果酒，無添加色素無添加糖，天然的蘋果釀造帶有優雅的香氣以及淡淡花香和果香，一口酒、一口佳餚，嚐嚐用台幣堆出來的味道。

[ 總結_鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒（西門店） ]

景點 : 鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒（西門店）

地址 : 108台北市萬華區西昌街49號

網址 : https://inline.app/booking/-Ll16i2716-Cfr3WUveH:inline-live-1/-M9b_EGBfUsnFj4CmG1U

營業時間 : 12:00-14:00、17:30-21:30

交通方式 : 台北捷運西門站、龍山寺站步行約5-10分鐘

附近景點 : 國賓大戲院、西門紅樓、臺北市電影主題公園等

推薦料理 : 一個人只要990元（另加10％服務費），不僅可以吃到十道無菜單鐵板燒料理外，還能加點龍蝦、鮑魚、干貝，海膽等，在這小巧精緻的鐵板燒餐廳，欣賞主廚精湛的廚藝以及詳細的食材解說，在擺盤配色，味道上都很不錯，雖然每道菜都少少的，但其實整體吃完很有飽足感，適合慶生、情侶、家庭、獨行客來享用，吃不完也可以打包，服務超好，安妮王會再找時間拜訪~

文章標籤