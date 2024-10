[ 台北萬華美食_鐵F.f Teppanyaki 西門店(無菜單料理、高級鐵板燒推薦) ]

「鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒」是安妮王近期造訪過最喜歡的台北高級鐵板燒之一,一個人只要990元(另加10%服務費),不僅可以吃到十道無菜單鐵板燒料理外,還能吃到各國頂級食材、龍蝦、A5和牛等高級食材以及當季食材料理,加上主廚的細心與巧思,打造出一盤盤猶如藝術品畫作般、別緻的餐點。

另外,「鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒」在 台北有3家分店,分別是萬華總店、西門店與師大店,採線上預約制,很容易秒殺,安妮王建議至少要1個月前預訂才能搶到位置。

那天假日,安妮王一夥人造訪「鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒西門店」,慶祝生日~

[ 初訪_台北萬華美食_鐵F.f Teppanyaki 西門店 ]

「鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒西門店」以高級黑質感打造低調奢華的氛圍,客席環繞著兩個鐵板的吧檯而坐,一眼望過去,大約只能容納15人左右(難怪預約容易爆滿!!!)

安妮王一夥人入場後會由服務人員帶位,等到大家都入座後,主廚會先介紹當天餐點的食材(會給客人拍照),以及可以加點的品項(像是干貝、南非鮑魚等之類的),有一種神祕的儀式感,讓人覺得服務滿分,超級貼心:D

看著帥哥主廚的身影,開啟安妮王一夥人的「鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒西門店」無菜單鐵板燒之旅~

[ 開箱_鐵F.f Teppanyaki 西門店(無菜單料理) ]

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 煙燻鮭魚酪梨塔

第一道前菜將切得細碎的煙燻鮭魚佐以酪梨醬、洋蔥等,並做成小巧玲瓏的塔狀,擺在猶如粉紅漩渦的盤子中,美得像幅畫(可惜安妮王一下子就把它吃下去了XD)

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 番茄魚骨高湯佐迷迭香麵包湯

第二道湯品將濃湯+麵包搭配吃,將海鱸魚的魚骨以及些許番茄慢火熬煮而成的海鮮高湯,麵包外酥內軟Q,將濃湯的精華吸收飽滿,給人熱騰騰的香氣十足、豐富的味蕾層次。

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 清蒸澎湖大蝦

第三道則是新鮮的澎湖大蝦佐醬料鮮蔬,運用清蒸的手法體現出蝦子的鮮甜及Q彈的肉質,如果覺得為道太清淡的話,可以搭配酸甜的醬汁以及醃製的蔬菜,清新自然的好味道,讓人垂涎三尺。

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 +600元

如果升級600元,則可將澎湖大蝦進化為龍蝦,比較需要注意的是,龍蝦訂位時就要先預訂,有別於清蒸的手法,龍蝦則是用炙燒焗烤的方式而成,更能體現出龍蝦新鮮Q彈的肉塊,更讓安妮王喜愛的是龍蝦頭,那鮮甜濃郁的蝦膏,滿滿的海鮮味道讓人吃得很開心~

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 海鱸魚佐法式油醋咖哩醬

在漆黑的盤子中,出現第四道料理-七分熟海鱸魚佐法式油醋咖哩醬,外酥內軟的鮮甜海鱸魚,加上充滿酸甜微辣的油醋咖哩,吃得出鱸魚原始的海味,也能體會到薑黃的刺激感,整體搭配讓人覺得創意又驚艷,是令人印象深刻的一道菜!

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 生蠔奶油燉飯

小巧精緻的第五道料理-生蠔香草酥奶油燉飯佐香桔慕斯醬,將清新的香草酥撲滿整顆斗大的生蠔,一口咬下滿滿的海味瞬間迸出,無比幸福;旁邊的香桔慕斯醬與奶油燉飯結合,絲毫不感到油膩,反而給人一種爽口的感覺。

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 鳳梨梅子莫札瑞拉起司生菜沙拉

前面是高級奢華的海鮮,這第六道料理回歸到前菜的氛圍-鳳梨梅子莫札瑞拉起司生菜沙拉,淋上來自義大利的淡起司,濃郁的奶香味與爽朗的蔬菜結合,去去海鮮的氣息,迎接陸地的滋味。

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : A5和牛佐珍珠洋蔥檸檬海鹽片

第七道料理-和牛料理,將5分熟的A5和牛切成三塊,每一塊油脂分佈均勻,吃起來肉汁鮮甜、入口即化,火侯掌握得恰到好處;搭配海鹽、蒜頭、香料鹽等,營造多樣化的味覺饗宴,口味十分獨特,再來好幾塊都可以~

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 松阪豬

如果不能吃牛肉的饕客,店家便會換成頂級松阪豬做為第七道料理,在豬頰連接下巴處,一頭豬的頸部只能取出兩塊的松阪肉,堪稱是整頭豬最珍貴的部位,在白皙的肉色上灑上椒鹽調味,脆脆軟軟的口感,絲毫不遜色和牛~

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 炒飯

第八道料理是中規中矩的炒飯,算是到每家鐵板燒餐廳必備的料理。

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 和牛漢堡排三明治

第九道料理則是以80%的和牛+20%豬肉製成的和牛漢堡排三明治,鮮嫩多汁的牛肉與番茄醬的酸甜合而為一,有一種從法式鐵板燒轉換為美國速食料理的感覺,讓人意猶未盡。

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 豬肉漢堡排三明治

同樣的,如果不能吃牛,第九道料理則改為豬肉漢堡排三明治,想來也很好吃~

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 甜點+飲品

第十道(最後一道)則是甜點+飲品,熱熱的茶、咖啡等,配上一塊蛋糕剛剛好,本來以為這樣想時......

鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 甜點+飲品

Happy Birthday to you~Happy Birthday to you~Happy Birthday to you~Happy Birthday to you~

因為訂位時我們有註明是來慶祝兩位壽星生日,除了原有的提拉米蘇外,店家有另外招待馬卡龍以及可愛的畫盤盛裝,看到這童年的松鼠跟皮卡丘,這是最好的慶生回憶。

加點270元_鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 南非鮑魚黑松露奶醬

加點250元_鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 柚子味噌昆布干貝

加點330元_鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 北海道海膽

加點220元_鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒餐點 : 法國貓頭鷹 蘋果酒

來自法國的蘋果酒,無添加色素無添加糖,天然的蘋果釀造帶有優雅的香氣以及淡淡花香和果香,一口酒、一口佳餚,嚐嚐用台幣堆出來的味道。

[ 總結_鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒(西門店) ]

景點 : 鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒(西門店)

地址 : 108台北市萬華區西昌街49號

網址 : https://inline.app/booking/-Ll16i2716-Cfr3WUveH:inline-live-1/-M9b_EGBfUsnFj4CmG1U

營業時間 : 12:00-14:00、17:30-21:30

交通方式 : 台北捷運西門站、龍山寺站步行約5-10分鐘

附近景點 : 國賓大戲院、西門紅樓、臺北市電影主題公園等

推薦料理 : 一個人只要990元(另加10%服務費),不僅可以吃到十道無菜單鐵板燒料理外,還能加點龍蝦、鮑魚、干貝,海膽等,在這小巧精緻的鐵板燒餐廳,欣賞主廚精湛的廚藝以及詳細的食材解說,在擺盤配色,味道上都很不錯,雖然每道菜都少少的,但其實整體吃完很有飽足感,適合慶生、情侶、家庭、獨行客來享用,吃不完也可以打包,服務超好,安妮王會再找時間拜訪~

