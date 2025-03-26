樂多多集團旗下的狂一鍋、肉多多、明水然樂，可能不少人有吃過了，而前幾天跟有一陣子沒見的朋友要約在西門町聚餐，上網查找萬華美食時，就發現狂一鍋跨入酸菜魚領域，因為主理人狂少非常專注的個性特質，十餘年前就醉心鑽研餐食料理的跨界連結與生活時尚，歷時六年專注一口甘香濃郁的廢寢忘食，不是在試菜研發的桌邊鍋旁，就是在前往試菜研發的路上，至於一口酸菜一口魚，酸辣得很自然，後韻回甘，讓顧客有風潮正夯精品食尚美學用餐體驗的這個台灣酸菜魚時尚品牌「狂一鍋酸菜魚」，就是他的最心力作，由於聽說狂一鍋酸菜魚台北西門町店開幕以來用餐人潮不少，就決定來嚐鮮一下，看看狂一鍋酸菜魚到底在紅甚麼？結果實際用餐後，包含蕭鼓傳情酸菜魚、邦香四溢番茄鮮在內的餐點都不錯呢！

新開幕不久的狂一鍋酸菜魚台北西門町店，是在台北萬華中華路、漢口街這棟剛都更改建完成，有日本索拉利亞西鐵飯店進駐的台北中華大樓四樓，而要到這裡的大眾交通相當方便，不管是搭台北公車、台北捷運，或是火車到台北車站再步行過來都可以。

跟朋友碰面後一起搭電梯上來四樓，發現這個樓層除了我們要用餐的狂一鍋酸菜魚台北西門町店外，同集團的明水然樂跟狂一鍋台式火鍋也在這裡有分店。

狂一鍋酸菜魚是採現場候位，因此到了之後要先來門口這台取號機拿號碼牌等待叫號。

叫號進來後，看到店裡是用蒂芙尼藍（Tiffany Blue）為主色調的裝潢，整個用餐空間相當寬敞。

邊喝免費熱飲邊看狂一鍋酸菜魚台北西門町店菜單，基本就先選要吃的主食種類（蕭鼓傳情酸菜魚、邦香四溢番茄鮮）跟份量（機車包：1~2人、托特包：2~3人、鉑金包：3~4人），接著決定是否要加料，另外再看看要不要額外點涼菜、炸物、小食跟飲料來享用。

由於人數OK，所以我們就各點一個兩人份（機車包），然後再搭配幾個涼菜、炸物、小食來吃囉…

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