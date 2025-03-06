[ 鍋貼界的王者_佳佳香鍋貼 ]

隨著台北捷運萬大線施工，未來的萬大線一定是許多上班族通勤的重要方式之一。

在東園國小、萬大國小等構築的三角地帶，有一處只靠 "鍋貼" 這道料理闖天下的老店-佳佳香鍋貼。

在午餐、晚餐時段，鍋貼+酸辣湯，不知不覺陪伴當地人的童年、工作時段、甚至是考生們的午餐首選名單

因此，本篇記錄佳佳香鍋貼的交通方式、以及餐點推薦

[ 交通方式_佳佳香鍋貼 ]

佳佳香鍋貼_萬華店的地理位置，坐公車310、307等皆有經過，只要通往華中橋-中和的旅人，一定都會看到這家老店。

未來，隨著捷運萬大線的開通，相信這家店的名聲會逐漸遠播。

佳佳香鍋貼_萬華店的餐點有三項-鍋貼、酸辣湯跟豆漿，早期僅靠鍋貼闖出一片天的老牌店家。

想當年，安妮王從一顆鍋貼4台幣吃到現在的6台幣，小吃店的菜單都漲了，結果薪資都沒漲，不禁讓人感慨一下

[ 餐點_佳佳香鍋貼 ]

品名 : 10粒 鍋貼+酸辣湯

價格 : 60+35 台幣

安妮王推薦 : 這是安妮王最喜歡的組合，酥脆的鍋貼+真得很酸辣的酸辣湯，一餐KO

軟軟的麵皮+鮮嫩多汁的肉餡，酥脆的口感讓人一口接著一口吃著，不禁是忙碌的考生時段中的小確幸

這碗料多味美的酸辣湯，有蛋花、紅蘿蔔絲、嫩豆腐、鴨血條、木耳條、蔥花等熬成的濃郁湯頭，以醋+胡椒鹽混成的酸與辣，讓人喝完後，不禁拿一張張的紙巾擤鼻涕

[ 總結_佳佳香鍋貼 ]

景點 : 佳佳香鍋貼(萬華店)

地址 : 108台北市萬華區東園街No. 221號

營業時間 : 10:30-20:30、禮拜一公休

交通方式 : 307、310等通往中和、果菜市場的公車、台北捷運萬大線步行約3分鐘(未來式)

安妮王推薦 : 鍋貼+酸辣湯可以說是招牌組合，不沾醬就很好吃、皮脆餡多的鍋貼，可是許多在地人的童年回憶，早期榮獲金牌獎，到現在於板橋、永和街有分店的鍋貼店，可以說是靠著鍋貼闖天下的名店，為台北鍋貼界的王者一點都不為過阿