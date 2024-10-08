[ 新北林口美食_蔡家鵝肉莊(台菜、辦桌、宴會餐廳推薦) ]

說到新北林口美食，「蔡家鵝肉莊」可說是小有名氣的台菜、熱炒餐廳，蔡家除了經營鵝肉莊外，還有蔡家排骨便當、好日子餐廳，生意都不錯。其中，「蔡家鵝肉莊」的招牌鵝肉，肉質鮮甜細嫩，搭配特製醬汁，香醇可口，不失為一道精美的佳餚。

這次，碰到安妮王親戚的宴席，有幸光臨這家道地經典的台式餐廳，如此大陣仗的辦桌文化，算是難得的體驗。

[ 初訪 _蔡家鵝肉莊 ]

從台北到林口，以大眾交通運輸工具來說，安妮王試過，與其搭乘捷運機場線，倒不如先搭到捷運圓山站轉公車，過一個高速公路就到林口了。

安妮王一到「蔡家鵝肉莊」，便被店門口活跳跳的海鮮吸引，那是來自基隆崁仔頂的海產，以及讓人眼花瞭亂的台式料理菜單，能夠想到在夜晚，許多饕客來這裡點幾盤下酒菜+台灣啤酒，豪飲大啖美食。

「蔡家鵝肉莊」的吉祥廳以10人圓形餐桌為主的包廂設計，可以接待好幾百人的家族宴席。今天來參加的長輩壽辰，是安妮王嬸婆(高齡93歲)，請來好多年過半百的親戚，由於疫情影響長輩們將近2年沒有見面，至此，長輩們一見到面，就露出開心的神情，第一句話就是正港的台語問候：「OOO，好久不見，最近好嗎？」

台灣的辦桌文化，對於長輩來說，等同於大型熱鬧的聚會，大家有說有笑，吃吃喝喝，噓寒問暖，也是有必要的！

[ 安妮王推薦 _蔡家鵝肉莊 ]

這次壽辰有12道料理+祝壽奶油蛋糕，每一道都很不錯吃，但吃到4、5道佳餚時，肚子已經默默地飽了，只見大家看到餐點上桌時，從原本的高興變成懼怕，隨之而來的就是邁向打包之旅。

龍蝦沙拉：厚實新鮮的龍蝦肉，淋上滑順的美乃滋與清脆的小黃瓜片，清爽開胃的涼拌海鮮打頭陣最合適。

蔡家鵝肉+海鮮總匯：店家的招牌鵝肉，鮮甜細嫩不會柴，搭配特製醬汁，非常美味好吃。另外，鮑魚塊、烏魚子也是難得一見的海鮮食材，海鮮只要新鮮，加點佐料就很好吃。

豬腳麵線：茶油口味的麵線與Q彈軟嫩的豬腳，討個吉利剛剛好。

竹筒飯+螃蟹：精緻的竹筒飯，鹹蛋黃+香菇+油飯飄出陣陣的竹香，以及白嫩嫩的蟹肉，不失為一道清新淡雅的海陸組合。

佛跳牆：喜愛吃筍絲的饕客，「蔡家鵝肉莊」的佛跳牆絕對不會讓您失望，筍絲放好放滿，加上肉塊、鳥蛋、鮑魚片等海陸食材熬煮而成的料理，構築一大碗的歲月精華，讓人一碗不落得喝下去~

芥藍炒海參：營養滿分的芥藍菜與QQ的海參，看到這一團團誠意十足的黑金海參，愉悅的心情席捲而來~

蔥花扇貝：銜著貝殼、品著貝肉、啜飲海鮮、蒜泥、蔥花混搭的鮮美湯頭，滾滾下肚，輕鬆解決一盤佳餚。

燉煮鱸魚：香氣襲人的燉煮鱸魚，輕輕一劃，烏黑油亮的魚皮內，露出白嫩細緻的魚肉，配著濃郁的湯頭，享受這經典的台菜。

烏骨雞湯：熱騰騰、超級補的烏骨雞湯，當時端上桌時全場震撼了，沒想到還有這一大碗雞湯！！！湯頭濃郁、雞肉軟嫩細緻，可惜胃已撐滿，現場品嘗幾碗後，隨即邁入打包行列。

紅豆黑糖麻糬+炸魚塊：看到冰涼的甜食彷彿看到救星，暗示宴席即將來到盡頭。金黃香酥的外衣裹著高麗菜、最後才是魚塊，清爽不油膩，讓人較容易消食。

小壽桃：壽辰出現迷你壽桃，加減吃一下，沾個喜氣~

水果拼盤：番茄與柳橙，紅與黃的經典色彩組合，結束這場難得的壽宴。

同場加映~巨無霸奶油蛋糕

已經好久沒有看到如此大陣仗的慶生了，巨無霸奶油蛋糕，需要兩個將近190公分高的壯漢才能取下，不論美味，只要人多熱鬧，就是好吃~

[ 總結 _蔡家鵝肉莊 ]

店名 : 蔡家鵝肉莊

地址 : 244新北市林口區文化一路二段360號

營業時間 : 週一～五 11:00~14:00 、17:00~22:00。假日11:00~22:00

營業電話 : 02-8601-1190

安妮王推薦 :「蔡家鵝肉莊」為林口知名的台菜餐廳，料理現點現做，上菜速度很快，不管大宴小酌都很適合。在餐點上，品嘗12道菜，海鮮非常新鮮、鵝肉嫩甜、雞湯好喝，算不錯吃，推薦給朋友聚餐、家族聚會、長輩壽辰等旅人參考~