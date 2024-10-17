[ 台北西門咖啡廳推薦_CHO CAFE 町‧如固咖啡 ]

「CHO CAFE 町‧如固咖啡」位在台北西門町，由烘豆師-王詩如，以及咖啡師-侯珍微共同經營的咖啡館。在這裡，除了有咖啡冠軍烘焙良久的咖啡香，獨家設計的咖啡文化介紹外，老宅文青的裝潢更是讓人覺得氣氛十足，是一家慢活的咖啡館，可以獨自一人、或者三五好友，細細品嘗甜點、鹹食、咖啡度過一個輕鬆自在的下午茶。

[ 初訪 - CHO CAFE 町‧如固咖啡 ]

「CHO CAFE 町‧如固咖啡」鄰近西門捷運站步行約5~10分鐘，算是鬧中取靜的地方，為老屋改建的咖啡館，保留斑斕的木頭門、海棠花紋的玻璃窗、花磚、紅磚等復古元素，隔壁為CHO HOTEL，來到台北在這裡歇息，品味咖啡剛剛好。

一進到「CHO CAFE 町‧如固咖啡」，會先看到兩位職人的獲獎事蹟(超級厲害!!!)，接著是懷舊昏暗的燈光照耀在寬敞的空間，紅磚牆、花磚地板、復古椅、大理石桌、柔軟沙發等，配上陣陣的咖啡、甜點的焦香氣息，讓安妮王不禁迷上了這處輕鬆舒服的環境。

最讓安妮王一夥人印象最深刻的是「咖啡風味之輪」，瓶子裝著不同風韻的咖啡香氣，像是花香、水果香等形容咖啡的香味，透過嗅覺與視覺的領導，體驗咖啡文化與知識，算是一處有趣新奇的裝置藝術品。

「CHO CAFE 町‧如固咖啡」用餐環境多元，有沙發、兩人、四人高腳桌、或者是和一群人、一家子聚餐的木頭桌等，對於上班族談生意、好友聊天說地、帶著筆電靜靜辦公的旅人，都能找到適合的座位。

在餐點上，有早餐、午餐、鬆餅、咖啡、冰滴咖啡、茶飲、炸物等，種類多樣豐富的程度讓安妮王百去不厭，另外，低消為一杯飲料，用餐時間雖然限時1.5小時，但如果那天沒有很多人，通常店家都不會趕人。

延伸閱讀 「CHO CAFE 町‧如固咖啡」的菜單

[ 安妮王推薦餐點 - CHO CAFE 町‧如固咖啡 ]

品名 : 三種雙層鬆餅組合價

價格 : 299元

安妮王推薦 :「CHO CAFE 町‧如固咖啡」的鬆餅系列中，安妮王最喜愛這款「三種雙層鬆餅組合」，隨著季節的更迭，冬日有草莓、夏日有芒果，還有珍珠、葡萄、香蕉等風味，小巧玲瓏、層層堆疊的鬆餅，與香滑綿密的奶油、清爽的水果香氣完美融合，每一口都是無比的驚艷與味覺探險，適合2~3人分食(1人獨享絕對吃不完XD)

品名 : 培燒豬肉沙拉

價格 : 210元

安妮王推薦 :「CHO CAFE 町‧如固咖啡」的沙拉也還蠻好吃的，層次豐富的煙燻豬肉加上爽口的蔬菜，份量十足，元氣滿分。

品名 : 早餐套餐-鬆餅餐

價格 : 150元

安妮王推薦 : 在一個風和日麗的早晨，點一盤CP值超高的新鮮水果、土雞蛋、綜合沙拉、新鮮的肉肉跟香脆的鬆餅組合的早餐，構成營養滿分、吃好吃飽的超值組合。

品名 : 午餐-培燒豬肉起士帕里尼

價格 : 220元

安妮王推薦 : 外酥內軟的帕里尼，配上嫩口的培燒豬肉與濃密牽絲的起士，香味瀰漫，軟嫩適中的大口吃肉口感，罪惡的瞬間就在於此。

品名 : 午餐-紅酒牛肉飯

價格 : 230元

安妮王推薦 : 豪華的紅酒燉牛肉，在酒香的浸泡下，逐漸呈現一塊塊軟嫩、猶如棉花口感的牛肉塊，那濃稠馥郁的醬汁，配飯讓人不自覺的就吃完了，來點飯後甜點、炸物、飲品，食慾大開。

品名 : 炸物雙拼(薯條+唐揚炸雞)

價格 : 180元

安妮王推薦 : 「CHO CAFE 町‧如固咖啡」的空靈系炸物也很好吃，金黃香酥的薯條與唐揚炸雞，酥酥脆脆不油膩，反而越吃越順口，讓人欲罷不能。

品名 : 耶加雪菲

價格 : 180~250元

安妮王推薦 :由烘豆師和咖啡師共同創立的「CHO CAFE 町‧如固咖啡」，一定要來點個冰滴系列試試看。耶加雪菲是阿拉比卡起源國衣索比亞，以「香、甜、柑橘味」等自然水果味道聞名，考驗烘豆師的技術，在不同的時間、地方、處理方式、沖煮體驗等，給人絲滑順口、口感層次豐富的咖啡風味。

品名 : 肯亞 圖伊庫

價格 : 180~250元

安妮王推薦 : 出產自肯亞的圖伊庫合作社咖啡豆，有著百香果的酸甜香氣，明亮提神的芬芳，奶油絲綢般的滑順口感，以及甜美動人的尾韻後勁，是一道越喝越喜愛的冰滴咖啡。

品名 : 卡揚扎

價格 : 180~250元

安妮王推薦 : 出產自非洲蒲隆地的卡揚扎省，以水果調、奶油、可可，豐富的香料與檀香香氣組成的複合式口感，喜愛多樣化且帶有甜蜜口感的旅人，還蠻推薦這款冰滴咖啡。值得一提的是，每款冰滴咖啡都有「咖啡履歷風味卡」，有產地生豆資訊、烘焙師的風味描述，現場咖啡師感官確認等，很像登機用的飛機卡，還可以帶回家珍藏，讓人有股想要蒐集的衝動！？

品名 : 珍珠燕麥奶拿鐵(冰)

價格 : 180元

安妮王推薦 : 「CHO CAFE 町‧如固咖啡」的拿鐵系列為色、香(相)、位俱全的代表，珍珠燕麥奶拿鐵(冰)，漸層色的玻璃高腳杯，能夠清楚看到一顆顆黑溜溜的Q彈飽滿的珍珠，讓人看到就開心~

品名 : 咖啡冰磚拿鐵

價格 : 160元

安妮王推薦 : 「CHO CAFE 町‧如固咖啡」的拿鐵系列為色、香(相)、位俱全的代表，其中，咖啡冰磚拿鐵更是安妮王最有印象的飲品，一塊塊香醇濃郁的咖啡冰磚放置於玻璃杯，在熱騰騰的拿鐵與時間的流逝下，冰磚逐漸融化，消失於無，最終回歸於拿鐵，增添豐富的口感。

品名 : 虎斑拿鐵(冰)

價格 : 150元

安妮王推薦 : 貓奴+螞蟻人的最愛，在喝拿鐵的同時，能夠看到用焦糖製作的虎斑花紋，給人至高無上的甜蜜、幸福享受。

品名 : 熱帶水果茶

價格 : 200 元

安妮王推薦 : 在一家咖啡館，通常水果茶算是大眾基本款，「CHO CAFE 町‧如固咖啡」的「熱帶水果茶」，由蘋果、柳橙、葡萄、百香果等好多水果熬煮而成的精華風味，讓人一值回沖續杯 :D

[ 總結 - CHO CAFE 町‧如固咖啡 ]

景點 : CHO CAFE 町‧如固咖啡

地址 : 108台北市萬華區昆明街113號

臉書 : https://www.facebook.com/chocafemaru

營業時間 : 11:00-19:00，禮拜三公休

交通方式 : 台北西門站走路5~10分鐘

安妮王推薦 : 在台北西門町擁有很多特色咖啡店，每一間咖啡館都很別緻獨特；在昆明街上的「CHO CAFE 町‧如固咖啡」，職人創造一杯杯的咖啡、特色飲品、甜點與鹹食，以及老屋改造的文青環境，讓人印象感十足。以餐點來說，第一次到訪的旅人，推薦冰滴，專業的烘焙能夠讓外行人的我喝得出來層次的交疊變化，另外，三種雙層鬆餅為集結美味、美貌於一身的網美級甜點，一杯咖啡、一口鬆餅，度過舒適愜意的台北下午茶之旅。