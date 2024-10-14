【台北萬華下午茶推薦】西門站附近美食｜JAI宅 西門店(義式網美餐廳、招牌瀑布提拉米蘇、義大利麵好好吃)

位在西門捷運站附近的「JAI宅 西門店」，可說是台北美食、午餐、下午茶、晚餐等最佳聚會場所，以大量綠色植栽和極簡風格裝潢，營造出彷彿置身歐洲花園的氛圍，吸引了眾多網美前來拍照打卡，被譽為「最美森林系餐廳」。

除了高顏值的用餐環境外，餐點的口味同樣令人驚艷，特別是招牌「橘醬義大利麵」系列，海鮮份量爆多，味道鹹香濃郁；還有視覺超震撼且美味的瀑布提拉米蘇，是來店必點的料理之一。

「JAI宅」不只是一間網美餐廳，更以高品質的餐點與服務，成功翻轉人們對網美店的印象，成為西門町的超人氣美食名店。

JAI宅 西門店│交通

Google地圖請點我 > 西門站到JAI宅 西門店

位在台北捷運西門站6號出口附近，只要走路3~5分鐘，就能看到還算清楚的「JAI宅 西門店」的招牌。

1樓是賣小籠包，可以搭乘電梯或階梯來到2樓，有種神秘感~

JAI宅 西門店│環境介紹

好夢幻的網美餐廳!!!

寬敞明亮，以溫馨的鄉村風格與綠意植物的用餐環境，還有超夢幻的玻璃屋區，白天陽光灑進來，打造一處森林系網美餐廳。

真要說缺點的話，就是人多嘴雜，生意太好了XD

安妮王一夥人是假日下午2點拜訪，隨著吵雜的音樂聲與人潮聲，在聊天時需要說話比較大聲，但整體而言，算是氣氛輕鬆悠閒，讓人可以享受美食的聚餐好去處~

JAI宅 西門店│菜單

JAI宅 西門店 菜單連結：https://inline.app/booking/-MRz-0f5qNkB6q-cZvur:inline-live-2/-MWTD0rgCP6jIPaZWG6h

「JAI宅 西門店」的菜單很多元，有義大利麵、飲料、甜點、雙人套餐等。

雖然招牌「橘醬爆炸蛤蜊宅宅麵」與｢紅茶牛奶冰磚｣很想吃><

但考量我們是下午用餐，胃口有限~

所以我們選擇橘醬綜合海鮮麵、黑松露白醬麵佐香料蔬菜串、日式焦糖檸檬炸雞、瀑布原味提拉米蘇、鹽花焦糖肉桂捲、焦糖布蕾千層塔、經典美式、台茶18紅玉紅茶與台茶12金萱烏龍茶，來為大家開箱吧~

JAI宅│橘醬綜合海鮮麵

義大利麵的招牌-橘醬系列，真的讓人一吃就驚豔！

橘醬綜合海鮮麵，精華醬汁以白醬為基底，再加入蔬果熬煮，多了一層自然的甘甜感，再搭配新鮮的海鮮，如小卷、蝦子、蛤蜊、茄子和番茄丁，料多豐富，每一口都能品嘗到大海的鮮甜。

橘醬的味道濃郁卻不膩，和海鮮的湯汁完美融合，提升了整體的鮮味，筆管麵的口感更是Q彈有嚼勁，完全吸附了醬汁，即使放涼了吃也不會軟掉ㄛ~

JAI宅│黑松露白醬麵佐香料蔬菜串

奶香綿綿的白醬，讓人魂牽夢縈!!!

黑松露的濃郁香氣在麵條裡散發得淋漓盡致，白醬完美融合，味道濃而不膩。麵條份量充足且口感Q彈，搭配白醬讓整道料理更加順滑。

最讓人意外的是，香料蔬菜串調味得超入味，口感層次豐富，且清爽的口感能夠調和一下濃郁的口感，讓味蕾不會感到疲勞，解解膩。

JAI宅│日式焦糖檸檬炸雞

沒想到能夠吃到那麼好吃的炸雞!!!

「日式焦糖檸檬炸雞」真的會讓人一吃就愛上，外層炸得酥脆金黃，焦糖醬汁完美裹在炸雞上，閃著微微的光澤，看起來就特別誘人。

安妮王一口咬下，脆皮立刻爆發出鹹甜交織的滋味，雞肉超級嫩滑，多汁鮮美，檸檬的清香還幫整體帶來了一點點酸，完美平衡了焦糖的甜膩感，每一口都讓人忍不住再吃一塊，整體調味真的超讚!!!

JAI宅│瀑布原味提拉米蘇

JAI宅的招牌人氣甜點!!!

外觀看起來是中規中矩的提拉米蘇，沒想到安妮王輕輕拉開固定的塑膠封膜時，白色的奶霜猶如奶油瀑布般傾瀉而下，覆蓋在咖啡色、綿密的蛋糕體上，畫面超療癒，可惜沒有錄影到XD

雖然叫提拉米蘇，但其實它的口感更像是戚風蛋糕佐提拉米蘇醬，帶點輕盈和綿密；搭配上香濃的奶霜和淡淡的咖啡香，甜而不膩，每一口都讓人彷彿置身甜品天堂。

JAI宅│鹽花焦糖肉桂捲

甜點中的經典!!!

柔軟熱熱的自製老麵團，層層捲入香醇可口的奶油餡與肉桂香氣，外酥內軟，每一口都能感受到酥脆頂部與柔軟內餡的完美結合。

最特別的是撒上鹽之花和焦糖，濃郁的焦香、甜鹹交錯，增添了令人驚喜的口感層次，讓每一口都充滿暖心的幸福感，帶來滿滿的療癒~

JAI宅│焦糖布蕾千層塔

超級酥脆且柔軟的精緻甜點!!!

濃郁的布蕾，融入了香草的香氣，細膩滑順，入口即化；配上苦苦甜甜、炙燒過的焦糖醬，以及酥脆的千層塔皮，層次豐富、口感綿密，讓人每一口都能享受到千層酥皮的酥脆和布蕾的香甜，帶來迷人的口感。

JAI宅│經典美式

簡單經典的咖啡選項，黑褐透亮，散發著純粹的咖啡香。

美式的口感偏清爽，沒有拿鐵那樣的濃郁奶香，而是保持了咖啡原本的風味，讓你能細細品味咖啡豆的香氣和微苦，搭配甜點是最棒的享受了~

JAI宅│台茶18紅玉紅茶

台灣獨有的紅茶~

猶如紅寶石耀眼般的茶湯，鮮紅透亮，並帶著天然的肉桂香氣，還摻雜著一絲清涼的薄荷香，入口醇厚且回甘。

JAI宅│台茶12金萱烏龍茶

看這金黃色的茶湯，就讓人感受到一股清爽感~

茶湯入口時，口感滑順如絲綢，那股濃郁的自然奶香味，伴隨著淡淡的花香，讓人不禁想再喝一口。

除此之外，附贈的花蜜，可以隨個人喜愛自由添加，清甜回甘，每一口皆是不同的滋味!!!

JAI宅 西門店│評價

「JAI宅 西門店」融合視覺、味覺、觸覺的設計，讓用餐變得不僅好吃、好拍，還充滿互動樂趣，可以說是視覺與味覺的雙重享受。

餐廳環境極具特色，綠意盎然的裝潢與大量自然光線，使人彷彿置身歐洲花園，完全是網美們的打卡天堂。

除了環境優美，餐點品質也相當出色。安妮王特別推薦招牌的「橘醬綜合海鮮麵」，醬汁濃郁但不膩，海鮮新鮮且份量十足，搭配Q彈的麵條，口感極佳。甜點中的瀑布提拉米蘇更是驚艷，奶霜傾瀉的瞬間讓人心情愉悅。

無論是食物的質量還是餐廳的氛圍，「JAI宅 西門店」都讓人感到愉快，絕對值得再訪。

JAI宅 西門店│聯絡資訊

店名：JAI宅 西門店

地址：108台北市萬華區武昌街二段50巷10號2樓

營業時間：11:30–22:00

預約：https://inline.app/booking/-MRz-0f5qNkB6q-cZvur:inline-live-2/-MWTD0rgCP6jIPaZWG6h

臉書：https://www.facebook.com/jaixtaipei/

✔喜歡安妮王的文章歡迎分享，也可以到 IG帳號 追蹤我，看更多文章與影片哦！