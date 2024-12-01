[ 三重美食_大同市場南路牛肉麵 ]

安妮王在三重，三個月的時光，發掘台北橋站附近的美食、早午餐，體重不知不覺上升了

說到三重，台北橋站、大同市場的牛肉麵，"大同市場南路牛肉麵"可以說是不二人選，至今傳承兩代、50年以上的牛肉攤，販售各式各樣的牛肉料理，舉凡牛肉麵、牛雜湯、湯餃、牛肚等應有盡有。

因此，本篇為安妮王記錄 "大同市場南路牛肉麵" 的交通、環境以及推薦餐點

[ 初訪 - 大同市場南路牛肉麵 ]

"大同市場南路牛肉麵" 在大同市場19巷的巷子內，算是目標很明顯的小吃攤，各式各樣的牛肉料理，現點現做，另外，老闆很健談，算是一家默默的真材實料店家

"大同市場南路牛肉麵" 的用餐環境算半戶外，可以選擇外帶或內用，用餐時間容易沒位置，但翻桌率算快。

"大同市場南路牛肉麵" 的餐點價格，以牛肉為主，價格從90-300分布不等。

在餐點上，第一次到訪 "大同市場南路牛肉麵" 的旅人，安妮王推薦 "牛肉麵"，或者老闆推薦的 "半筋半肉牛肉麵_小碗160元"、以及引以為豪的 "牛雜湯"

[ 安妮王推薦 - 大同市場南路牛肉麵 ]

品名 : 牛肉麵小碗

價格 : 90元

安妮王推薦 : "大同市場南路牛肉麵" 的"牛肉麵" 算是入門款，具有藥膳、牛骨熬成的清澈湯頭，甘甜解膩；一片片新鮮的牛肉片，單吃柔軟，配上自然的花椒調味，創造獨特的記憶點，是安妮王第一次吃到花椒+牛肉麵，可以營造如此豐富的味覺饗宴，甜、鹹、辣三種口味比例均勻分布，昇華牛肉的香氣以及價值

品名 : 牛肉麵小碗+手工切麵

價格 : 100元

安妮王推薦 : "大同市場南路牛肉麵" 的"牛肉麵" 除了料多實在外，在麵條的選擇上也很多元，除了一般的拉麵外，還有手工切麵，雖然加了10元，不過Q彈的細緻口感，配上清澈的湯頭，十分甜美

品名 : 老人牛肉麵

價格 : 160元

安妮王推薦 : "大同市場南路牛肉麵" 的"老人牛肉麵" ，在牛肉片上面，主打細緻的刀工，將牛肉片切得比較薄，量也相對比較多，入口即化；另外，也有搭配煮的滾爛的牛筋，可以選擇冰/熱，熱牛筋泡在牛肉湯裡面，充滿鮮味，讓人食指大動。

如果想要多吃一點牛肉片但加入少許的牛筋的話，"老人牛肉麵" 會是安妮王還蠻推薦的餐點。

"大同市場南路牛肉麵" 的"調味料" 除了有經典花椒外，還有 "榨菜" 跟 "紅油辣椒"，可以依照個人喜好去調整口感。

[ 總結 - 大同市場南路牛肉麵 ]

景點 : 大同市場南路牛肉麵

地址 : 241新北市三重區大同南路19巷

營業時間 : 11:30-晚上(看老闆心情)，禮拜三、四公休

交通方式 : 捷運台北橋站走路5-10分鐘、捷運菜寮站走路5-10分鐘

附近景點 : 空軍三重一村、三和夜市

安妮王推薦 : "大同市場南路牛肉麵" 的地理位置在大同市場的前端，建議可以先用google定位 "正宗羊肉庚"，就可以看到這家傳承兩代的老牛肉麵店，在口味上宗於古早的台灣味，是老一輩的喜愛；就安妮王而言，清燉的牛肉湯頭顛覆我對牛肉麵的油膩印象，給人一種溫暖回甘的感受，最奇特的是搭配 "花椒"，並非辛辣，而是一陣一陣刺激味蕾的辣度，配上牛肉堪稱一絕

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