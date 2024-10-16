[ 三重早午餐推薦_餓店（吐司、果汁、咖啡） ]

安妮王在三重，三個月的時光，發掘台北橋站附近的美食、早午餐，體重不知不覺上升了

說到三重，台北橋站的早午餐店，當屬 "三重早午餐推薦_餓店（吐司、果汁、咖啡）"，外酥內軟的蒸氣土司+真材實料的內餡，配上一杯現打的新鮮果汁；酥脆的厚切蛋餅+濃醇香甜的咖啡，都是很不錯的早午餐選擇

除了餐點好吃外，粉紅少女系空間也是一大亮點，讓人不禁打卡拍照，來個網美體驗

因此，本篇為安妮王記錄 "餓店（吐司、果汁、咖啡）" 的交通、環境以及推薦餐點

[ 初訪 - 餓店（吐司、果汁、咖啡） ]

"餓店（吐司、果汁、咖啡）" 位於台北橋站出口，走路約3-5分鐘即可抵達，從地理位置來看，也算在 "三和夜市" 的範圍

進入店家後，旁邊的粉嫩系點餐檯瞬間吸引安妮王，可愛的貓咪壁畫、裝飾小物、以及當日特餐，讓人靜靜地觀賞這一切

悠閒的魚兒，優游自在，獨樹一格的擺飾，讓人心曠神怡。

點完餐後，可以隨處找位置；還蠻特別的是，如果用到插座的話，需要付20元使用費，所得會捐給流浪貓協會，超有愛心

[ 菜單 - 餓店（吐司、果汁、咖啡）]

"餓店（吐司、果汁、咖啡）"在餐點上，分為果汁、咖啡、蒸氣吐司以及厚切蛋餅四大類，如果不知道怎麼點的話，也有熱門推薦組合

在用餐環境上，外帶隨意點；內用低消則是一定要點一杯飲料，不用服務費

[ 安妮王推薦餐點 - 餓店（吐司、果汁、咖啡） ]

品名 : 餓店人氣組合(雙倍起司肉蛋吐司+鳳鳳梨的蜜蜜現打果汁)

價格 : 160元

安妮王推薦 : "餓店（吐司、果汁、咖啡）"的人氣套餐組合，黃澄澄的起司瀑布流、札實的豬排肉、有機蛋以及鬆軟的土司，配上一大杯酸甜的鳳梨果汁，細細咀嚼充滿纖維的鳳梨，品味休閒的短暫之旅

在吐司製作上，使用日本蒸氣烤箱烤吐司，因此，吐司的口感具有Ｑ度與彈性，達到鬆軟的感覺；在食材上，自醃厚切豬肉沒沒有多餘的油筋，鹹甜適中的醬汁讓人欲罷不能，和起司瀑布、半熟蛋搭在一起，風味極佳，是一盤小而精緻的餐點。

在飲料上，討喜的杯子也是一大亮點，透明乾淨的玻璃杯，承載滿滿的鳳梨果汁，上層是綿密的泡泡、中間為滑順的液體、直至最後，則是脆脆的纖維碎碎，是一杯 "美" 與 "味" 兼具的飲品。

品名 : 三種特調起司蛋餅

價格 : 70元

安妮王推薦 : "餓店（吐司、果汁、咖啡）"的吐司小而精緻，但身為起司控的安妮王，最喜歡的反而是 " 三種特調起司蛋餅"，六塊厚切蛋餅，包裹著滿滿的起司，柔軟牽絲，一咬下去，上演起司拉絲的戲碼

一盤厚切蛋餅，裝著濃郁香醇的起司三重奏，細細咀嚼、拉絲、冷熱口感、搭配酥脆的餅皮、軟嫩的鮮蛋等，締造不同層次的口感饗宴。

品名 : 麻婆豆腐蛋餅(微辣)

價格 : 90元

安妮王推薦 : "餓店（吐司、果汁、咖啡）"的厚切蛋餅，想嘗試不同口味的話，還蠻推薦這盤 "麻婆豆腐蛋餅(微辣)"，彷彿棉被的蛋餅皮包裹滿滿的豆腐塊、絞肉、蛋，並用開胃的調味醬汁，成功將蛋餅+麻婆豆腐，這兩道料理合而為一，創造全新的風味。

"麻婆豆腐蛋餅(微辣)"，醬汁的份量拿捏適中，口感不會讓人噁心黏膩，反而讓人享用完後，酸辣的口感讓人十分開胃

品名 : 黑糖拿鐵

價格 : 95元

安妮王推薦 : 香醇可口的黑糖粉，彷彿為貓咪戴上一頂咖啡色的帽子，小巧可愛；每喝一口，享受的不僅是咖啡的甘甜，還有與貓咪在綠油油草皮上奔跑嬉戲的畫面。

小小一杯黑糖拿鐵，可以喝到綿密的黑糖奶泡與甜苦交織的黑糖咖啡，讓人不知不覺就喝光了

[ 粉紅空間 - 餓店（吐司、果汁、咖啡） ]

氣球燈、絨毛玩具、粉紅砌牆、粉嫩公仔，構築一面讓親子、旅人都喜愛的拍照聖地。

在櫻花樹下，來到了日本，唯美風格的裝潢，配上精緻的餐點，度過短暫的用餐時光

小而美的空間，五臟俱全，同一杯飲品，多樣化的杯子，讓人每次用餐充滿新鮮感

[ 總結 - 餓店（吐司、果汁、咖啡） ]

景點 : 餓店（吐司、果汁、咖啡）

地址 : 241新北市三重區大榮街54號1樓

網址 : https://brunch-restaurant-2260.business.site/

臉書 : https://www.facebook.com/hungryshop2/?ref=page_internal

營業時間 : 08:00-15:00，禮拜三、四公休

交通方式 : 捷運台北橋站走路3-5分鐘，鄰近三和夜市

安妮王推薦 : "餓店（吐司、果汁、咖啡）" 是老闆娘的夢想結晶，開一家美美的店，賣著自己才敢吃的餐點，正是這家店的經營特色。在餐點選擇上，日系烤箱產出的鬆軟吐司配上獨家的食材，以及料多味美的厚切蛋餅，算是這家店的招牌；如果追求視覺享受的話，來杯水果汁，天然的色澤+創意十足的杯子，絕對讓人 "拍"、"拍"、"拍"。

附近景點 : 三和夜市、空軍三重一村。

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