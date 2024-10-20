[ 宜蘭一日遊_宜蘭火車站10大景點、美食大攻略 ]

說到宜蘭市河散步、漫遊老城的地方，宜蘭火車站周遭的景點絕對是一日遊最好的選擇。在這陰陰的天氣，安妮王繞著宜蘭古城散步，向左走、向右走，總會出現獨具特色的景點建築(宜蘭火車站、丟丟噹森林、幾米公園、宜蘭行口、甲子蘭酒文物館、化龍一村(歷史建築化龍一村眷舍群)、宜蘭設治紀念館、宜蘭文學館、舊宜蘭監獄門廳、蘭陽原創館、東門夜市等，還有好吃的奕順軒、游家麻糬米糕、黃朝發花生糖(貽然堂) 等當地美食與伴手禮，構築一圈適合漫遊宜蘭古城一日遊的區域，造福親子、只靠雙腳走路的旅人；從宜蘭火車站開始，搭配童話逗趣的幾米裝置藝術，讓人不禁哼著孫燕姿的遇見...

聽見 冬天的離開 我在某年某月 醒過來

我想 我等 我期待 未來卻不能因此安排

陰天 傍晚 車窗外 未來有一個人在等待

向左 向右 向前看 愛要拐幾個彎才來...

宜蘭火車站的地理位置， 如下所示 在此，安妮王就 宜蘭一日景點散步地圖 如下所示 Google行程請點我 宜蘭一日景點散步地圖

宜蘭火車站 丟丟噹森林 幾米公園 宜蘭行口 甲子蘭酒文物館 化龍一村(歷史建築化龍一村眷舍群) 宜蘭設治紀念館 宜蘭文學館 舊宜蘭監獄門廳 蘭陽原創館

[ 宜蘭火車站景點1_宜蘭火車站 ]

​景點 : 宜蘭火車站

地址 : 260宜蘭縣宜蘭市光復路1號26043

營業時間 : 24小時營業

附近景點 : 宜蘭火車站、丟丟噹森林、幾米公園、宜蘭行口等

安妮王推薦 : 宜蘭火車站可說是台灣最富有童話世界氛圍的車站，原為復古的紅磚建築，改裝後將外觀彩繪成幾米繪本圖樣，搭配巨大且伸長脖子的長頸鹿，彷彿正在歡迎來自四面八方的旅人到來，配合周遭的丟丟噹森林和幾米公園，土生土長的宜蘭人，孕育出幾米這樣廣為人知的繪畫家，在忙碌的現代社會裡，充滿想像色彩的成人童話構成完整性的旅遊意象，特別具有吸引力；踏上宜蘭，帶領旅人進入幾米的繪本世界。

[ 宜蘭火車站景點2_丟丟噹森林 ]

延伸閱讀 宜蘭老宅咖啡廳_BiG18紅磚屋

​景點 : 丟丟噹森林

地址 : 260宜蘭縣宜蘭市宜興路一段236號

營業時間 : 24小時營業

網站 : http://event.moc.gov.tw/ct.asp?xItem=2033988&ctNode=730&mp=1

附近景點 : 宜蘭火車站、丟丟噹森林、幾米公園、宜蘭行口等

安妮王推薦 : 在宜蘭火車站正前方，有一區以鋼鐵結構製成的工業風的森林造型頂棚，巨大的鋼鐵巨樹象徵著宜蘭舊名-九芎城的獨特意象。其中，來自幾米的繪圖創作為意象的造景藝術-飛天火車裝置，充滿童真與夢幻的幾米星空列車，猶如夢裡才會出現的場景佇立眼前，營造美好的宜蘭旅遊印象。在丟丟噹森林裡頭，有一家復古的紅磚屋，"BiG18紅磚屋" 目前比較偏向複合式的活動空間，有茶飲可以歇憩、有文創小物可以逛逛購買、有閒書可以翻閱、也有藝文活動可以欣賞，另外，還有多種商家的串聯，期待這老宅可以再次活化復甦，成為當地的一個焦點，展現濃厚的藝文氣息。

[ 宜蘭火車站景點3_幾米公園 ]

​景點 : 幾米公園

地址 : 260宜蘭縣宜蘭市宜興路一段240號

營業時間 : 24小時營業

網站 : http://okgo.tw/butyview.html?id=2897

附近景點 : 宜蘭火車站、丟丟噹森林、幾米公園、宜蘭行口、蘭陽原創館等

安妮王推薦 : 幾米的繪本中，安妮王最喜歡的就是「星空」，故事講述一位少女與沉默的少年，都不是最快樂的孩子，在學校遭受不平等的待遇與霸凌。有一天，他們逃離城市，翻山越嶺，來到少女的爺爺曾經住過的小屋子，在山裡的夜晚，他們看到了最美麗的星空...是一本用童趣精緻的畫法，講述 關於長大 、相遇又離別的人生縮影故事。喜愛幾米「星空」的旅人，再看見色彩繽紛、富有想像力的繪本場景+男女主角的雕塑，就會幻想著要像他們一樣，逃離目前的生活，遠離塵囂，追尋屬於自己的璀璨星空。

延伸閱讀 博客來的星空

延伸閱讀 博客來的向左走．向右走

幾米公園以「星空」、「向左走‧向右走」的繪本場景為主，將原本廢棄的鐵路局舊宿舍區，改建成裝置藝術，除了保留原有的歷史建築與老樹綠蔭外，一段發人深省的文字刻在生鏽的板子上，讓人細細品味，看著熟悉的行李箱、匆匆旅人，逐漸喚起心中那些片段的記憶風景，看似天真無邪的藝術裝置，實則在不同歲數、人生階段前往，總會有不一樣的感觸。

學生時代，喜愛「星空」自帶少年少女憂鬱、逃離世界的瀟灑氛圍，出社會後愛上自助旅行後，反而欣賞「向左走‧向右走」那種相遇、錯過、離開的人生寫照，人生就是一段不斷相遇又離別的循環故事~

[ 宜蘭火車站景點4_宜蘭行口 ]

​景點 : 宜蘭行口

地址 : 260宜蘭縣宜蘭市宜興路一段280號

營業時間 : 11:00-19:00(禮拜一到禮拜五)、10:00-20:00(禮拜六、日)、禮拜二公休

網站 : http://www.lanyangnet.com.tw/ilpoint/il14/

附近景點 : 宜蘭火車站、丟丟噹森林、幾米公園、宜蘭行口等

安妮王推薦 : 宜蘭火車站旁邊的「宜蘭行口」，擁有百年以上的舊倉庫歷史，原為台鐵1號倉庫及台鐵2號倉庫，曾供多家運送業者存放貨物的地點，重建後保有舊時建築風格外，還有書店、文具、工業風餐廳、活動表演等進駐，形成獨具風格的藝術場所，增添宜蘭風采，是一處悠閒安靜且充滿懷舊感的場所。

[ 宜蘭火車站景點5_甲子蘭酒文物館 ]

​景點 : 甲子蘭酒文物館

地址 : 260宜蘭縣宜蘭市舊城西路3號

營業時間 : 08:30-17:00

網站 : https://event.ttl.com.tw/yl/

附近景點 : 甲子蘭酒文物館、化龍一村(歷史建築化龍一村眷舍群)、宜蘭設治紀念館、宜蘭文學館等

安妮王推薦 : 穿過宜蘭市集後，來到宜蘭酒廠的代表-甲子蘭酒文物館，也是一座擁有百年歷史的建築+舊倉庫改建而成的景點，特色為有一道利用幾十年老酒甕所砌成的特色甕牆、豐富的酒廠資料、釀酒知識，以及多樣化以酒入味的產品，像是酒香冰棒、酒果凍、酒蛋、酒香腸、金棗酒、紅露酒等，算是一座結合當地酒品的製造、歷史為主題的博物館與商店，如果有喜愛老建築、老事物的旅人，可以將這百年酒廠排進行程中，沉浸在古建築的韻味。

[ 宜蘭火車站景點6_化龍一村(歷史建築化龍一村眷舍群) ]

延伸閱讀 宜蘭免門票景點_羅東林業文化園區(羅東林場)

​景點 : 化龍一村(歷史建築化龍一村眷舍群)

地址 : 260宜蘭縣宜蘭市武營街71巷70號

營業時間 : 09:00-17:00

網站 : https://nchdb.boch.gov.tw/assets/advanceSearch/historicalBuilding/20200420000001

附近景點 : 甲子蘭酒文物館、化龍一村(歷史建築化龍一村眷舍群)、宜蘭設治紀念館、宜蘭文學館等

安妮王推薦 : 想要看看日治時期的宜蘭景點的話，除了「羅東林場」外，「化龍一村(歷史建築化龍一村眷舍群)」算是新興改建的景點，日治時期為練兵場，二戰期間改為「衛戍病院」而建築醫護人員宿舍。現今保留日式木造獨棟、雙拼、連棟宿舍及戰後磚造1F宿舍，表現出不同時期之宿舍建築特色外，還有豐富的植物營造的日式庭園，具歷史文化價值。

[ 宜蘭火車站景點7+8_宜蘭設治紀念館+宜蘭文學館 ]

延伸閱讀 宜蘭免門票景點_羅東林業文化園區(羅東林場)

​景點 : 宜蘭設治紀念館+宜蘭文學館(金城武拍廣告的網美景點)

地址 : 260宜蘭縣宜蘭市舊城南路縣府二巷19號

營業時間 : 09:00-17:00、禮拜一公休

網站 : https://www.ilccb.gov.tw/cp.aspx?n=F5119BC76DE2B671

附近景點 : 甲子蘭酒文物館、化龍一村(歷史建築化龍一村眷舍群)、宜蘭設治紀念館、宜蘭文學館、新月廣場、宜蘭美術館、舊宜蘭監獄門廳等

安妮王推薦 : 宜蘭另一處日式建築代表，宜蘭設治紀念館+宜蘭文學館剛好就在隔壁，故一併排進去。宜蘭設治紀念館建為檜木建造的百年「和洋式」建築，為歷屆宜蘭行政首長的官邸，館內展示清朝的噶瑪蘭廳時代、日治宜蘭時代及光復後的宜蘭縣歷史。穿過清幽的小巷子，來到一棟風格醇厚的日式建築-宜蘭文學館，曾是「舊農校校長宿舍」，現今為保存與創新蘭陽文學的重要基地，這兩處加上一起，可說是充分理解宜蘭歷史文化的重要景點，加上古色古香的環境，吸引許多旅人拜訪朝聖。

[ 宜蘭火車站景點9_舊宜蘭監獄門廳 ]

延伸閱讀 嘉義火車站十五大景點懶人包

​景點 : 舊宜蘭監獄門

地址 : 260宜蘭縣宜蘭市神農路二段117號

營業時間 : 24小時營業

網站 : http://memorial.e-land.gov.tw/cp.aspx?n=C7F7E96EC2F8F64E

附近景點 : 宜蘭設治紀念館、宜蘭文學館、新月廣場、宜蘭美術館、舊宜蘭監獄門廳等

安妮王推薦 : 台灣以「監獄+市區」聞名的景點，除了「嘉義舊監獄」外，就是這座灰藍色的「舊宜蘭監獄門」，在熱鬧的新月廣場週邊，有一棟小小的深藍屋牆配上白色窗框的建築，白日給人一種嚴肅莊嚴的氣氛，很難想像晚上會是怎樣的光景!!!「舊宜蘭監獄門」建於明治29年（西元1896年），又是一棟擁有百年歷史的建築，近看的話，會發現建築皆是以木頭卡榫相連，工法跟保存都很精緻良好，另外，膽子夠大的話還能在監獄署古蹟內吃牛排，享受特別的經驗。

[ 宜蘭火車站景點10_蘭陽原創館 ]

​景點 : 蘭陽原創館

地址 : 260宜蘭縣宜蘭市中山路二段430巷1號

營業時間 : 10:00-19:00、禮拜二公休

網站 : https://www.yilanstyle.com.tw/

附近景點 : 幾米公園、蘭陽原創館等

安妮王推薦 : 這站算是安妮王買完宜蘭伴手禮後，回程時無意間發現的新興景點，又是一座以舊建築改建後的區域，加入幾米雕像與廢棄回收物製成的小巧動物，讓人為之一亮，是宜蘭首座以原民文化為主的生活美學展銷空間，有餐廳、飲料店、手工飾品、文創小店等，鏈結原鄉部落旅遊，身入其境去感受原民文化的溫度，要安妮王比喻的話，逛起來的感覺很像華山藝文中心那種悠閒愉悅的自然氛圍，有吃、有玩、有逛，有時還可以欣賞表演，算是一處快樂自在的藝文空間。

蘭陽原創館原是宜蘭縣政府舊員工宿舍，由9棟歷史建物所組成，早午晚隨著活動、燈光改變，呈現截然不同的氛圍。

[ 宜蘭火車站美食1_東門夜市 ]

​景點 : 東門夜市

地址 : 260宜蘭縣宜蘭市聖後街

營業時間 : 17:00-00:00

推薦美食 : 嘟好燒、彭記蔥油餅、龍鳳腿、美茶坊等

安妮王推薦 : 說到宜蘭的夜市，除了有羅東夜市外，東門夜市也是宜蘭傳統美食聚集的地方；位於宜蘭市東港陸橋下方，距離宜蘭火車站步行只要3~5分鐘即可抵達，每天宜蘭的夜晚總是人聲鼎沸，尤其是彭記蔥油餅、嘟好燒這兩攤，總是擠滿了排隊人潮，多樣化的小吃讓人一訪再訪。

嘟好燒以麵粉加蛋、紅豆等揉製而成一口大小，再經高溫油炸，為宜蘭經典百年小點，涮嘴古早味銅板美食。

彭記蔥油餅可以說是東門夜市的第一攤，人潮滿滿滿，現點現作的酥脆蔥油餅+蛋，脆脆的餅皮以及蔥的清香，混合著蛋的柔嫩，可說是來到宜蘭東門夜市必吃的美食之一。

[ 宜蘭火車站美食2_奕順軒 ]

​景點 : 奕順軒宜蘭店

地址 : 260宜蘭縣宜蘭市神農路二段17號

營業時間 : 10:00-22:00

網站 : https://www.pon.com.tw/

附近景點 : 宜蘭設治紀念館、宜蘭文學館、舊宜蘭監獄門廳、蘭陽原創館等

安妮王推薦 : 喜歡奕順軒的奶凍捲，號稱平價版的亞尼克，還有牛舌餅、起司餅、三星蔥蛋捲等，在宜蘭、礁溪、羅東都能看到奕順軒的蹤跡，為知名的宜蘭伴手禮品牌店。

[ 宜蘭火車站美食3_黃家花生糖 | 朝發糖果行 ]

延伸閱讀 宜蘭美食、伴手禮推薦_黃朝發花生糖(貽然堂)

景點 : 黃家花生糖 | 朝發糖果行

地址 : 260宜蘭縣宜蘭市樹人路27號

臉書 : 宜蘭黃家花生糖 -朝發糖果行

營業時間 : 08:00-18:30

附近景點 : 幾米公園、宜蘭酒廠、宜蘭火車站等

安妮王推薦 : "黃朝發花生糖"的花生糖、酥角等系列產品，始終堅持古法製作，將花生、麥芽加上砂糖慢慢熬煮，讓花生香味融入糖中；花生粒粒飽滿，甜度和香氣十足，嚐來就是香、酥、脆，味道鮮美，堪稱人間極品，真心後悔應該要多買幾包回去，解解饞~

[ 宜蘭火車站美食4_游家麻糬米糕 ]

延伸閱讀 宜蘭甜點、伴手禮推薦_游家麻糬米糕

景點 : 游家麻糬米糕

地址 : 260宜蘭縣宜蘭市新民路104號

臉書 : https://www.facebook.com/M.r.c1906/

營業時間 : 08:00-全部售出，禮拜一公休

附近景點 : 宜蘭火車站、幾米公園、宜蘭酒廠等

安妮王推薦 : "游家麻糬米糕"身為麻糬控的安妮王，宜蘭的"游家麻糬米糕"在選材上非常新鮮，不論是紅豆、綠豆、花生、芋頭等，都很真實的呈現食物原本的色、相、味；配上遵循古法製作而成的軟嫩香Q麻糬，加入壽司的製程與米糕巧思，創造一顆顆獨一無二、料多味美的甜點。如果真要說缺點的話，就是經常中午前完售，對外地人來說購買稍有難度，加上最好當日食用完畢的限制，也不能一次買太多。因此，安妮王建議在宜蘭旅遊行程上，可以將宜蘭火車站景點放在旅行的最後一日，剛好於早上順路採買伴手禮後回歸台北，購買這一盒超級難買的"游家麻糬米糕"

[ 宜蘭火車站美食5_老元香牛舌餅 ]

景點 : 老元香牛舌餅

地址 : 260宜蘭縣宜蘭市康樂路158號

營業時間 : 08:00-17:00，禮拜日公休

附近景點 : 宜蘭火車站、幾米公園、宜蘭酒廠等

安妮王推薦 : "老元香牛舌餅"為遵循古早製法的牛舌餅， 牛舌餅口感酥脆，一咬即碎，滿滿的餅香混合著麥芽糖跟麵粉豬油的味道，有點像是碳烤餅乾。每日限量推出原味、黑糖、芝麻、海苔、黑胡椒等口味，以安妮王平日11點多到訪時，就只剩下原味，算是十分搶手的牛舌餅。

[ 總結_宜蘭一日遊_宜蘭火車站10大景點、美食大攻略 ]

Google行程請點我 宜蘭一日景點散步地圖

宜蘭火車站 丟丟噹森林 幾米公園 宜蘭行口 甲子蘭酒文物館 化龍一村(歷史建築化龍一村眷舍群) 宜蘭設治紀念館 宜蘭文學館 舊宜蘭監獄門廳 蘭陽原創館

以上為安妮王統整宜蘭火車站附近的十大重要景點，以及五處安妮王推薦的美食伴手禮，就時間、景點、行程安排上，安妮王歸納以下兩點建議

1. 景點+美食為主的行程 : 老實說，要一天走遍宜蘭火車站附近的景點與美食根本就是不可能的事，除非你的胃是無底洞吧?! 不過就景點分布來看，從宜蘭火車站到甲子蘭酒文物館，畫一個圓圈，主要景點與美食都在範圍內，其他的景點有宜蘭運動公園、宜蘭孔子廟、宜蘭美術館、東門夜市等，另外，以昭應宮為主的美食小吃，更是多到數不清，各個都是50年以上的老店，讓人看得眼花撩亂。要安妮王再玩一次的話，會還蠻想在宜蘭火車站附近的背包客站住宿，好好的重遊宜蘭古城的浪漫。

2. 宜蘭火車站一日遊行程參考 : 上述的10個景點+5個美食伴手禮，是安妮王宜蘭一日遊的行程，推薦給大家參考，如果自駕的話，可以加入窯烤山寨村、亞典果子工場．蛋糕密碼館、橘之鄉蜜餞形象館等景點，來個充實的宜蘭景點之旅~

文章標籤