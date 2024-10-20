[ 宜蘭一日遊_宜蘭火車站10大景點、美食大攻略 ]
說到宜蘭市河散步、漫遊老城的地方，宜蘭火車站周遭的景點絕對是一日遊最好的選擇。在這陰陰的天氣，安妮王繞著宜蘭古城散步，向左走、向右走，總會出現獨具特色的景點建築(宜蘭火車站、丟丟噹森林、幾米公園、宜蘭行口、甲子蘭酒文物館、化龍一村(歷史建築化龍一村眷舍群)、宜蘭設治紀念館、宜蘭文學館、舊宜蘭監獄門廳、蘭陽原創館、東門夜市等，還有好吃的奕順軒、游家麻糬米糕、黃朝發花生糖(貽然堂) 等當地美食與伴手禮，構築一圈適合漫遊宜蘭古城一日遊的區域，造福親子、只靠雙腳走路的旅人；從宜蘭火車站開始，搭配童話逗趣的幾米裝置藝術，讓人不禁哼著孫燕姿的遇見...
我想 我等 我期待 未來卻不能因此安排
向左 向右 向前看 愛要拐幾個彎才來...
宜蘭火車站 丟丟噹森林 幾米公園 宜蘭行口 甲子蘭酒文物館 化龍一村(歷史建築化龍一村眷舍群) 宜蘭設治紀念館 宜蘭文學館 舊宜蘭監獄門廳 蘭陽原創館
[ 宜蘭火車站景點1_宜蘭火車站 ]
景點 : 宜蘭火車站
地址 : 260宜蘭縣宜蘭市光復路1號26043
營業時間 : 24小時營業
附近景點 : 宜蘭火車站、丟丟噹森林、幾米公園、宜蘭行口等
安妮王推薦 : 宜蘭火車站可說是台灣最富有童話世界氛圍的車站，原為復古的紅磚建築，改裝後將外觀彩繪成幾米繪本圖樣，搭配巨大且伸長脖子的長頸鹿，彷彿正在歡迎來自四面八方的旅人到來，配合周遭的丟丟噹森林和幾米公園，土生土長的宜蘭人，孕育出幾米這樣廣為人知的繪畫家，在忙碌的現代社會裡，充滿想像色彩的成人童話構成完整性的旅遊意象，特別具有吸引力；踏上宜蘭，帶領旅人進入幾米的繪本世界。
[ 宜蘭火車站景點2_丟丟噹森林 ]
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景點 : 丟丟噹森林
地址 : 260宜蘭縣宜蘭市宜興路一段236號
營業時間 : 24小時營業
網站 : http://event.moc.gov.tw/ct.asp?xItem=2033988&ctNode=730&mp=1
附近景點 : 宜蘭火車站、丟丟噹森林、幾米公園、宜蘭行口等
安妮王推薦 : 在宜蘭火車站正前方，有一區以鋼鐵結構製成的工業風的森林造型頂棚，巨大的鋼鐵巨樹象徵著宜蘭舊名-九芎城的獨特意象。其中，來自幾米的繪圖創作為意象的造景藝術-飛天火車裝置，充滿童真與夢幻的幾米星空列車，猶如夢裡才會出現的場景佇立眼前，營造美好的宜蘭旅遊印象。在丟丟噹森林裡頭，有一家復古的紅磚屋，"BiG18紅磚屋" 目前比較偏向複合式的活動空間，有茶飲可以歇憩、有文創小物可以逛逛購買、有閒書可以翻閱、也有藝文活動可以欣賞，另外，還有多種商家的串聯，期待這老宅可以再次活化復甦，成為當地的一個焦點，展現濃厚的藝文氣息。
[ 宜蘭火車站景點3_幾米公園 ]
景點 : 幾米公園
地址 : 260宜蘭縣宜蘭市宜興路一段240號
營業時間 : 24小時營業
網站 : http://okgo.tw/butyview.html?id=2897
附近景點 : 宜蘭火車站、丟丟噹森林、幾米公園、宜蘭行口、蘭陽原創館等
安妮王推薦 : 幾米的繪本中，安妮王最喜歡的就是「星空」，故事講述一位少女與沉默的少年，都不是最快樂的孩子，在學校遭受不平等的待遇與霸凌。有一天，他們逃離城市，翻山越嶺，來到少女的爺爺曾經住過的小屋子，在山裡的夜晚，他們看到了最美麗的星空...是一本用童趣精緻的畫法，講述 關於長大 、相遇又離別的人生縮影故事。喜愛幾米「星空」的旅人，再看見色彩繽紛、富有想像力的繪本場景+男女主角的雕塑，就會幻想著要像他們一樣，逃離目前的生活，遠離塵囂，追尋屬於自己的璀璨星空。
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幾米公園以「星空」、「向左走‧向右走」的繪本場景為主，將原本廢棄的鐵路局舊宿舍區，改建成裝置藝術，除了保留原有的歷史建築與老樹綠蔭外，一段發人深省的文字刻在生鏽的板子上，讓人細細品味，看著熟悉的行李箱、匆匆旅人，逐漸喚起心中那些片段的記憶風景，看似天真無邪的藝術裝置，實則在不同歲數、人生階段前往，總會有不一樣的感觸。
學生時代，喜愛「星空」自帶少年少女憂鬱、逃離世界的瀟灑氛圍，出社會後愛上自助旅行後，反而欣賞「向左走‧向右走」那種相遇、錯過、離開的人生寫照，人生就是一段不斷相遇又離別的循環故事~
[ 宜蘭火車站景點4_宜蘭行口 ]
景點 : 宜蘭行口
地址 : 260宜蘭縣宜蘭市宜興路一段280號
營業時間 : 11:00-19:00(禮拜一到禮拜五)、10:00-20:00(禮拜六、日)、禮拜二公休
網站 : http://www.lanyangnet.com.tw/ilpoint/il14/
附近景點 : 宜蘭火車站、丟丟噹森林、幾米公園、宜蘭行口等
安妮王推薦 : 宜蘭火車站旁邊的「宜蘭行口」，擁有百年以上的舊倉庫歷史，原為台鐵1號倉庫及台鐵2號倉庫，曾供多家運送業者存放貨物的地點，重建後保有舊時建築風格外，還有書店、文具、工業風餐廳、活動表演等進駐，形成獨具風格的藝術場所，增添宜蘭風采，是一處悠閒安靜且充滿懷舊感的場所。
[ 宜蘭火車站景點5_甲子蘭酒文物館 ]
景點 : 甲子蘭酒文物館
地址 : 260宜蘭縣宜蘭市舊城西路3號
營業時間 : 08:30-17:00
網站 : https://event.ttl.com.tw/yl/
附近景點 : 甲子蘭酒文物館、化龍一村(歷史建築化龍一村眷舍群)、宜蘭設治紀念館、宜蘭文學館等
安妮王推薦 : 穿過宜蘭市集後，來到宜蘭酒廠的代表-甲子蘭酒文物館，也是一座擁有百年歷史的建築+舊倉庫改建而成的景點，特色為有一道利用幾十年老酒甕所砌成的特色甕牆、豐富的酒廠資料、釀酒知識，以及多樣化以酒入味的產品，像是酒香冰棒、酒果凍、酒蛋、酒香腸、金棗酒、紅露酒等，算是一座結合當地酒品的製造、歷史為主題的博物館與商店，如果有喜愛老建築、老事物的旅人，可以將這百年酒廠排進行程中，沉浸在古建築的韻味。
[ 宜蘭火車站景點6_化龍一村(歷史建築化龍一村眷舍群) ]
景點 : 化龍一村(歷史建築化龍一村眷舍群)
地址 : 260宜蘭縣宜蘭市武營街71巷70號
營業時間 : 09:00-17:00
網站 : https://nchdb.boch.gov.tw/assets/advanceSearch/historicalBuilding/20200420000001
附近景點 : 甲子蘭酒文物館、化龍一村(歷史建築化龍一村眷舍群)、宜蘭設治紀念館、宜蘭文學館等
安妮王推薦 : 想要看看日治時期的宜蘭景點的話，除了「羅東林場」外，「化龍一村(歷史建築化龍一村眷舍群)」算是新興改建的景點，日治時期為練兵場，二戰期間改為「衛戍病院」而建築醫護人員宿舍。現今保留日式木造獨棟、雙拼、連棟宿舍及戰後磚造1F宿舍，表現出不同時期之宿舍建築特色外，還有豐富的植物營造的日式庭園，具歷史文化價值。
[ 宜蘭火車站景點7+8_宜蘭設治紀念館+宜蘭文學館 ]
景點 : 宜蘭設治紀念館+宜蘭文學館(金城武拍廣告的網美景點)
地址 : 260宜蘭縣宜蘭市舊城南路縣府二巷19號
營業時間 : 09:00-17:00、禮拜一公休
網站 : https://www.ilccb.gov.tw/cp.aspx?n=F5119BC76DE2B671
附近景點 : 甲子蘭酒文物館、化龍一村(歷史建築化龍一村眷舍群)、宜蘭設治紀念館、宜蘭文學館、新月廣場、宜蘭美術館、舊宜蘭監獄門廳等
安妮王推薦 : 宜蘭另一處日式建築代表，宜蘭設治紀念館+宜蘭文學館剛好就在隔壁，故一併排進去。宜蘭設治紀念館建為檜木建造的百年「和洋式」建築，為歷屆宜蘭行政首長的官邸，館內展示清朝的噶瑪蘭廳時代、日治宜蘭時代及光復後的宜蘭縣歷史。穿過清幽的小巷子，來到一棟風格醇厚的日式建築-宜蘭文學館，曾是「舊農校校長宿舍」，現今為保存與創新蘭陽文學的重要基地，這兩處加上一起，可說是充分理解宜蘭歷史文化的重要景點，加上古色古香的環境，吸引許多旅人拜訪朝聖。
[ 宜蘭火車站景點9_舊宜蘭監獄門廳 ]
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景點 : 舊宜蘭監獄門
地址 : 260宜蘭縣宜蘭市神農路二段117號
營業時間 : 24小時營業
網站 : http://memorial.e-land.gov.tw/cp.aspx?n=C7F7E96EC2F8F64E
附近景點 : 宜蘭設治紀念館、宜蘭文學館、新月廣場、宜蘭美術館、舊宜蘭監獄門廳等
安妮王推薦 : 台灣以「監獄+市區」聞名的景點，除了「嘉義舊監獄」外，就是這座灰藍色的「舊宜蘭監獄門」，在熱鬧的新月廣場週邊，有一棟小小的深藍屋牆配上白色窗框的建築，白日給人一種嚴肅莊嚴的氣氛，很難想像晚上會是怎樣的光景!!!「舊宜蘭監獄門」建於明治29年（西元1896年），又是一棟擁有百年歷史的建築，近看的話，會發現建築皆是以木頭卡榫相連，工法跟保存都很精緻良好，另外，膽子夠大的話還能在監獄署古蹟內吃牛排，享受特別的經驗。
[ 宜蘭火車站景點10_蘭陽原創館 ]
景點 : 蘭陽原創館
地址 : 260宜蘭縣宜蘭市中山路二段430巷1號
營業時間 : 10:00-19:00、禮拜二公休
網站 : https://www.yilanstyle.com.tw/
附近景點 : 幾米公園、蘭陽原創館等
安妮王推薦 : 這站算是安妮王買完宜蘭伴手禮後，回程時無意間發現的新興景點，又是一座以舊建築改建後的區域，加入幾米雕像與廢棄回收物製成的小巧動物，讓人為之一亮，是宜蘭首座以原民文化為主的生活美學展銷空間，有餐廳、飲料店、手工飾品、文創小店等，鏈結原鄉部落旅遊，身入其境去感受原民文化的溫度，要安妮王比喻的話，逛起來的感覺很像華山藝文中心那種悠閒愉悅的自然氛圍，有吃、有玩、有逛，有時還可以欣賞表演，算是一處快樂自在的藝文空間。
蘭陽原創館原是宜蘭縣政府舊員工宿舍，由9棟歷史建物所組成，早午晚隨著活動、燈光改變，呈現截然不同的氛圍。
[ 宜蘭火車站美食1_東門夜市 ]
景點 : 東門夜市
地址 : 260宜蘭縣宜蘭市聖後街
營業時間 : 17:00-00:00
推薦美食 : 嘟好燒、彭記蔥油餅、龍鳳腿、美茶坊等
安妮王推薦 : 說到宜蘭的夜市，除了有羅東夜市外，東門夜市也是宜蘭傳統美食聚集的地方；位於宜蘭市東港陸橋下方，距離宜蘭火車站步行只要3~5分鐘即可抵達，每天宜蘭的夜晚總是人聲鼎沸，尤其是彭記蔥油餅、嘟好燒這兩攤，總是擠滿了排隊人潮，多樣化的小吃讓人一訪再訪。
嘟好燒以麵粉加蛋、紅豆等揉製而成一口大小，再經高溫油炸，為宜蘭經典百年小點，涮嘴古早味銅板美食。
彭記蔥油餅可以說是東門夜市的第一攤，人潮滿滿滿，現點現作的酥脆蔥油餅+蛋，脆脆的餅皮以及蔥的清香，混合著蛋的柔嫩，可說是來到宜蘭東門夜市必吃的美食之一。
[ 宜蘭火車站美食2_奕順軒 ]
景點 : 奕順軒宜蘭店
地址 : 260宜蘭縣宜蘭市神農路二段17號
營業時間 : 10:00-22:00
附近景點 : 宜蘭設治紀念館、宜蘭文學館、舊宜蘭監獄門廳、蘭陽原創館等
安妮王推薦 : 喜歡奕順軒的奶凍捲，號稱平價版的亞尼克，還有牛舌餅、起司餅、三星蔥蛋捲等，在宜蘭、礁溪、羅東都能看到奕順軒的蹤跡，為知名的宜蘭伴手禮品牌店。
[ 宜蘭火車站美食3_黃家花生糖 | 朝發糖果行 ]
景點 : 黃家花生糖 | 朝發糖果行
地址 : 260宜蘭縣宜蘭市樹人路27號
臉書 : 宜蘭黃家花生糖 -朝發糖果行
營業時間 : 08:00-18:30
附近景點 : 幾米公園、宜蘭酒廠、宜蘭火車站等
安妮王推薦 : "黃朝發花生糖"的花生糖、酥角等系列產品，始終堅持古法製作，將花生、麥芽加上砂糖慢慢熬煮，讓花生香味融入糖中；花生粒粒飽滿，甜度和香氣十足，嚐來就是香、酥、脆，味道鮮美，堪稱人間極品，真心後悔應該要多買幾包回去，解解饞~
[ 宜蘭火車站美食4_游家麻糬米糕 ]
延伸閱讀 宜蘭甜點、伴手禮推薦_游家麻糬米糕
景點 : 游家麻糬米糕
地址 : 260宜蘭縣宜蘭市新民路104號
臉書 : https://www.facebook.com/M.r.c1906/
營業時間 : 08:00-全部售出，禮拜一公休
附近景點 : 宜蘭火車站、幾米公園、宜蘭酒廠等
安妮王推薦 : "游家麻糬米糕"身為麻糬控的安妮王，宜蘭的"游家麻糬米糕"在選材上非常新鮮，不論是紅豆、綠豆、花生、芋頭等，都很真實的呈現食物原本的色、相、味；配上遵循古法製作而成的軟嫩香Q麻糬，加入壽司的製程與米糕巧思，創造一顆顆獨一無二、料多味美的甜點。如果真要說缺點的話，就是經常中午前完售，對外地人來說購買稍有難度，加上最好當日食用完畢的限制，也不能一次買太多。因此，安妮王建議在宜蘭旅遊行程上，可以將宜蘭火車站景點放在旅行的最後一日，剛好於早上順路採買伴手禮後回歸台北，購買這一盒超級難買的"游家麻糬米糕"
[ 宜蘭火車站美食5_老元香牛舌餅 ]
景點 : 老元香牛舌餅
地址 : 260宜蘭縣宜蘭市康樂路158號
營業時間 : 08:00-17:00，禮拜日公休
附近景點 : 宜蘭火車站、幾米公園、宜蘭酒廠等
安妮王推薦 : "老元香牛舌餅"為遵循古早製法的牛舌餅， 牛舌餅口感酥脆，一咬即碎，滿滿的餅香混合著麥芽糖跟麵粉豬油的味道，有點像是碳烤餅乾。每日限量推出原味、黑糖、芝麻、海苔、黑胡椒等口味，以安妮王平日11點多到訪時，就只剩下原味，算是十分搶手的牛舌餅。
[ 總結_宜蘭一日遊_宜蘭火車站10大景點、美食大攻略 ]
宜蘭火車站 丟丟噹森林 幾米公園 宜蘭行口 甲子蘭酒文物館 化龍一村(歷史建築化龍一村眷舍群) 宜蘭設治紀念館 宜蘭文學館 舊宜蘭監獄門廳 蘭陽原創館
以上為安妮王統整宜蘭火車站附近的十大重要景點，以及五處安妮王推薦的美食伴手禮，就時間、景點、行程安排上，安妮王歸納以下兩點建議
1. 景點+美食為主的行程 : 老實說，要一天走遍宜蘭火車站附近的景點與美食根本就是不可能的事，除非你的胃是無底洞吧?! 不過就景點分布來看，從宜蘭火車站到甲子蘭酒文物館，畫一個圓圈，主要景點與美食都在範圍內，其他的景點有宜蘭運動公園、宜蘭孔子廟、宜蘭美術館、東門夜市等，另外，以昭應宮為主的美食小吃，更是多到數不清，各個都是50年以上的老店，讓人看得眼花撩亂。要安妮王再玩一次的話，會還蠻想在宜蘭火車站附近的背包客站住宿，好好的重遊宜蘭古城的浪漫。
2. 宜蘭火車站一日遊行程參考 : 上述的10個景點+5個美食伴手禮，是安妮王宜蘭一日遊的行程，推薦給大家參考，如果自駕的話，可以加入窯烤山寨村、亞典果子工場．蛋糕密碼館、橘之鄉蜜餞形象館等景點，來個充實的宜蘭景點之旅~