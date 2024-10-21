[ 德 國 _ 慕 尼 黑 到 國 王 湖 一 日 遊 ] ​

安妮王在歐洲流浪的倒數第二天，決定從慕尼黑當天來回國王湖，在寒冷的冬日看看這座離市區很遠，但卻是人間仙境的地方

這一篇，主要整理從慕尼黑中央火車站到國王湖的交通方式，搭乘國王湖巴士的城市-貝希特斯加登，以及白雪皚皚的國王湖之景

[ 交 通 方 式 - Bayern Ticket ] ​

在慕尼黑中央火車站的服務台，或者售票亭購買 Bayern Ticket (拜揚邦票)，開始慕尼黑當天國王湖的旅程

票價 : 一張Bayern Ticket 票價 25歐，約台幣900元，一天可以選擇遊玩巴伐利亞邦的城市，例如，慕尼黑、紐倫堡、班堡、羅騰堡、福森等；另外，雖然一張Bayern Ticket 超級貴，然而，兩張/31歐、三張/37歐，四張/43歐......由此可知，購買 Bayern Ticket 時，適合多人旅行以及組團購買，較划算

如 何 購 買 Bayern Ticket

Step 01. 在自動售票機的右邊欄位，點選 "Bayern-Ticket"

Step 02. 點選需要的張數

Step 03. 點選車廂類型

Step 04. 何時需要用到 "Bayern-Ticket"

Step 05. 是否需要其他的服務

Step 06. 最後的票卷確認，正確點選 " Pay"，之後投錢付款，拿到新鮮出爐的 "Bayern-Ticket"

安妮王選擇 Bayern Ticket 來回國王湖時後，可以先下載 "DB Navigator APP"，只要輸入起站、到達站的英文目的地，就會出現時刻表，超級實用

從慕尼黑到國王湖的話，先在慕尼黑中央火車站搭火車，搭到 Freilassing後，轉乘到 Berchtesgaden ( 貝希特斯加登) 中央火車站

依稀記得

流浪歐洲的倒數第二天是禮拜日

火車站空蕩蕩的

不過很開心

看到下雪、結霜的寂靜之色

抵達貝希特斯加登中央火車站後，在火車站前尋找通往國王湖的巴士

在貝希特斯加登巴士站前，只要看到 " Konigssee "，正是目的地國王湖。

每一台巴士皆有禮拜一到五、禮拜六、禮拜日的時間表；於是，安妮王搭乘 " 842 "巴士，前往國王湖

搭到 " 842 " 巴士後，只要出示免死金牌 - Bayern Ticket (拜揚邦票) 給司機看，即可隨意入座

從貝希特斯加登火車站到國王湖站，短短的20分鐘路程，用簡易明瞭的動態介面，說明地點的遠近，清楚交代目前的站牌以及終點站

[ 錯過的鷹巢 _ 貝希特斯加登 ] ​

貝希特斯加登，在德國與奧地利的邊界，阿爾卑斯山腳下。如果時間足夠的話，建議可以在貝希特斯加登住一到兩晚，著名的景點為國王湖、德國第二高峰_瓦茨曼山、鹽礦以及希特勒的鷹巢

等待前往國王湖的巴士、回到慕尼黑的火車

短暫停留的貝希特斯加登

巧遇白雪撒在翡翠河流上

點綴一幅清澈動人的冬日湖水畫

瞬間

後悔沒有在這地方多多停留

沒有耀眼的陽光

僅有陰暗的雲朵

多彩的世界褪去

白雪、冰霜、枯枝留下

唯一不變的是那條反射一切的河流

綿綿不絕的河流

孕育文化的源頭

人們在河流旁築巢、立業

演奏一段 "正在進行式" 曲目

謝謝在歐洲流浪的尾聲

讓我摸到成群的 "雪"

綿密、融化、稍縱即逝後

輕微的油膩感留在手中

雪的記憶

遠離貝希特斯加登火車站後

獨自走了半小時

走入尋常百姓家

空蕩蕩、寂寥的街道

只剩雪花清醒

陽光輕撫

為這翡翠色的河流

披上一層層金沙

旅程

有開始必會結束

無法停留

只能向前邁進

[ 冬 日 仙 境 _ 國 王 湖 下 游 ] ​

搭乘巴士到國王湖站時，跟著人潮走過佈滿商家的街道後，抵達國王湖下游

國王湖位於貝希特斯加登國家公園，為德國最乾淨、美麗的湖泊；在環境保育上，1909年起，只允許電動船、手划船在湖上航行，維護國王湖清澈的湖水

國王湖之遊船票價

來到國王湖，不能錯過的便是遊船之旅，然而，安妮王的旅費只剩8歐，付不起個人船票15歐，因此作罷

國王湖的遊船票價，夏季與冬季所行駛的地方不相同，票價也不同，安妮王整理如下

1. 夏季 :

1.1 國王湖往返紅蔥頭教堂 : 成人票15歐，約台幣550元。

1.2 國王湖往返上游區 : 成人票18.5歐，約台幣666元。

2. 冬季 :

僅有國王湖往返紅蔥頭教堂 : 成人票15歐，約台幣550元。

上游區由於冬日湖水結冰，因此不開放。

白雪皚皚的國王湖

少了夏日的湛藍深邃

呈現 "高級灰" 的寂靜山水

好不愜意

猶如鏡子般的湖水

倒映了湖上之景

一幢幢的小木屋

撒上白色的糖粉

彷彿來到了童話故事裡的糖果屋

烏雲與陽光

只有 "先後" 的差別

泥濘的道路上

有著鳥類作陪

毫無目的的走著

雪花飛舞

漂落零散的潔白圓球

點綴這座清澈的國王湖

雪花紛飛

無色彩構成的人間仙境

[ 國王湖_小資女的一餐 ] ​

從慕尼黑到國王湖，飢腸轆轆，尤其在冬日，除了有溫暖的食物外，加上一杯熱騰騰的飲料甚好。

然而，雖然在國王湖附近，小吃攤林立，不過，光是食物+飲料，價錢幾乎都5歐以上

國王湖巴士站到國王湖的街道餐廳，純樸高級，價錢並不親民

這時，速食店成為背包客的好朋友

安妮王帶著僅存的8歐，來到位於國王湖巴士站附近的麥當勞，點了3.99歐 (約台幣150元) 的快樂兒童餐

那時的快樂兒童餐，贈送的是寶可夢公仔，超級開心

150元的快樂兒童餐，漢堡、小包薯條、熱可可、軟糖以及切片水果，雖然比台灣的價錢貴一倍，但與國王湖附近的商家比較，安妮王覺得很划算

簡易的漢堡，漢堡肉+起司，外表雖然不顯眼，仍溫暖了冷冷的胃

德國軟糖，主要有橘子、香蕉口味，Q彈好吃

賞景飽餐一頓後，循著原路回到國王湖巴士站，回歸慕尼黑

抬頭仰望天空

藍天出現

想必明日歸程是好天氣

以上為安妮王當日從慕尼黑往返國王湖之旅，一張Bayern Ticket(25歐)付清火車、巴士票，卻忽略的國王湖冬日遊船票(15歐)，因此，如果想從慕尼黑或者薩爾斯堡往返國王湖的話，安妮王建議預留三種花費

1. 交通票 : 火車+巴士、自駕等到國王湖需要的花費；安妮王選擇單張Bayern Ticket(25歐)，KO

2. 國王湖遊船票 : 冬季15歐，夏季18.5歐，如果想省旅費或沒帶夠錢，也可以選擇在國王湖下游附近走走，QQ

3. 伙食費 : 抵達國王湖要吃的食物，自己帶食物、國王湖的商家、麥當勞，或者餓一天到晚上再吃等，可以規劃一下

另外，如果想靜靜欣賞自然景色之美的話，安妮王真心建議可以依照個人需求，在貝希特斯加登住宿，連帶逛逛鹽礦、鷹巢等渾然天成之景，再算好國王湖遊船的班次，來一場不慌不忙、悠閒的行程

最後，附上安妮王在歐洲自助一個月時，遊歷德國其它座城市之記錄，如果有幸在踏上德國，真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築

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