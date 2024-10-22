[ 德 國 - 漢 堡 一 日 遊 ]

漢堡是德國第二大城市，全名為漢堡漢薩自由市，位於德國北部的港口城市。

雖然這座城市在第二次世界大戰時，被嚴重摧毀，然而，經過不斷地修復，已發展成獨具特色的城市。

景點 : 在漢堡中央火車站附近的景點為，漢堡市政廳、高聳的教堂們、倉庫城、易北愛樂廳(漢堡最高的建築物)

[ 漢 堡 中 央 火 車 站 ]

漢堡中央火車站很大，出入人口也比較複雜。另外，火車站附近有一些遊民、乞丐、會亂叫的人，但整體給我的感覺，就像台北車站的狀態，不用太緊張。

漢堡火車站上方，有一家超市-EDEKA，不想花大錢買外食的話，可以考慮這家超市。

[ 漢堡吉祥物-提著水桶的人 ]

在漢堡中央火車站看到的吉祥物-提著水桶的人，據說主角名字叫胡梅兒，色彩繽紛逗趣，真想讓人幫他提一下水桶，覺得他好累......

漢堡中央火車站外圍，有一輛類似胖卡車的店，裡面賣不同口味的薯條，許多人跟他們買，於是安妮王也跟著買

一份大約3歐，份量十足，建議在當地吃完，有垃圾桶可以丟棄

現炸的薯條+酸甜番茄醬，真開心。

漢堡中央火車站全貌

[ 漢 堡 最 繁 華 的 購 物 大 街 ]

漢堡中央火車站出站後，即可看見一條寬敞的道路，皆是知名的品牌，此為漢堡最有名的購物大街

名牌林立的大街，一條龍貫穿漢堡街道

[ 漢 堡 市 政 廳 ]

從漢堡火車站出來後，往教堂的方向走，即可到達漢堡市政廳...

下雨天的漢堡市政廳，花了將近11年的時間建造，屬於德意志文藝復興時期的建築物

漢堡市政廳參觀導覽時間如下

星期一至五 : 10:00-15:00

星期六 : 10:00-17:00

星期日 : 10:00-16:00

每30分鐘一場，導覽時間約30-40分鐘，語言為德文，另有英文以及法文

費用 : 成人4歐 / 0-14歲免費 / 團體15人以上3歐

[ 漢 堡 倉 庫 城 ]

再往教堂的方向走，來到漢堡倉庫城。

漢堡倉庫城位於德國漢堡港，有1.5公里長，是世界最大的倉庫區，其建築為哥德復興式多層紅磚建築，有塔樓、水路、陸路、橋等，非常壯觀

倉庫城的街道

即使下過雨、烏雲密布

仍舊掩蓋不住

雄偉輝煌

順著河岸一直走下去，可以欣賞倉庫城美景。彷彿來到航海王-水之七島般的場景

漢堡到處可以看到高高的教堂，因此，我的漢堡筆記為 : 只要往教堂的方向走，一定可以看到著名景點

[ 易 北 愛 樂 廳 ]

位於倉庫城的最西端，高達110米，是漢堡最高的居住建築，為最新的代表性地標

音樂廳屋頂是模仿波浪的形狀，覆蓋著巨大的亮片，另外，建築物的四面八方，由1000片狀玻璃面板組成，可以在不同的光線照耀下，呈現多樣豐富的色彩

在現場，向櫃檯人員領取免費入場卷之後，即可入場

彷彿蜂窩形狀的牆壁，據說有隔音的效果

通往海景區、咖啡廳、紀念品區的樓梯。

附註，現場沒有開放音樂廳參觀，只能買一場音樂會去聆聽

迷濛的漢堡港

灰灰的海面

寬廣深沉

沉載著

從古至今的財富泉源

愛樂廳內的咖啡廳，小憩片刻。

點了一塊蘋果派，3.5歐元。

除了有蘋果切片+肉桂粉之外，還有酒漬葡萄乾，還蠻好吃的

愛樂廳內部的樓梯

紅磚打造的古典華麗色彩

向前邁進

前往未知的旅途

德國漢堡為全德國第二大城市，第一大為首都－柏林，因此，想去遊玩北德－漢堡的旅人，可以依照自己的需求安排適合的天數

安妮王這次遊歷的漢堡景點(漢堡中央火車站周遭、教堂、市政廳、倉庫城、愛樂廳)，需要花一天的時間

如果對繩索街(漢堡夜生活)、魚市場(只有禮拜天開放)、微型景觀世界展覽等有興趣的人，可以安排兩日好好探索漢堡這座城市

在此，漢堡的地理位置很好，可以連同周圍城市一起規劃。例如 : 像安妮王這一次的漢堡四天三夜，玩不來梅以及呂貝克兩座古城

另外，喜歡當地節慶的話，安妮王建議遊玩月份為5月份，可以參加漢堡港口節，為期3天，可以規劃一下

最後，附上安妮王在歐洲自助一個月時，遊歷德國其它座城市之記錄，如果有幸在踏上德國，真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築

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