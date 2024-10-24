[ 呂 貝 克_世 界 文 化 遺 產 城 市 ]

交通資訊 : 從漢堡中央火車站到呂貝克中央火車站，坐火車大約1小時，其地理位置如下所示

景點位置 : 從呂貝克火車站出來後，沿著電車軌道走，即可到達老城區；著名景店為霍爾斯坦大門、瑪麗教堂等

呂貝克必吃 : 呂貝克不僅為世界文化遺產之一，更擁有世界最好吃的杏仁糖；其中， Niederegger咖啡館的杏仁蛋糕，更是呂貝克之特色甜點

[ 起點＿呂貝克中央火車站 ]

呂北克，位於德國北部波羅的海沿岸，經聯合國教科文組織列為世界文化遺產，是歐洲北部第一個入列世界文化遺產的城市

地理位置坐落於特拉維河沿岸，是德國在波羅的海最大的港口

出站後，跟著人潮後，或者直直往前走，往老城區的方向前進

[ 招牌地標＿霍爾斯坦大門 ]

霍爾斯坦大門為德國中世紀晚期的重要城門，於1464年至1478年之間建造完成。由於歷史意義與保存完整，被列為世界文化遺產之一

大門外觀有兩座尖塔的雙子塔城門，是呂貝克的象徵

通過城門後，往前走即可到達老城區

城門細節，用紅磚自然的色彩以及中古世紀的雕刻，保留歷史韻味

[ 呂貝克之最高點＿瑪麗教堂 ]

穿越城門後，來到呂貝克老城區，商家、教堂林立；如果迷路的話，抬起頭，往教堂的方向前進，必是觀光景點

最高建築物 - 瑪麗教堂

呂貝克的一座大型路德會教堂，興建於1250年到1350年；多年以來，它是這座漢薩同盟首府財富和權勢的象徵。現在仍是德國第三大教堂，呂貝克的最高建築。它的規模超過了呂貝克主教座堂

瑪麗教堂一處紅磚教堂， 其建築樣式為磚砌哥德式風格的代表。在這裡，高聳的法國風格結合了當地的磚。這座教堂擁有世界最高的磚拱頂（38.5米）

有名的雕像為黃金惡魔，傳說，摸了惡魔的角會帶來好運，因此亮亮的~

可愛的惡魔雕像，快來摸我的角吧

[ 漫步＿呂貝克街道之美 ]

呂貝克之街道，每一個轉角、巷子，散發出一種寧靜的感覺，很愜意

從山坡俯瞰，就像好多小城堡一樣，井然有序

往教堂方向走，慢慢接近人煙稀少的復古街道

回眸一看，教堂就像高聳的城堡，成為萬中之最

[ 神遊＿呂貝克港口之景 ]

呂貝克是波羅的海最大的港口城市，霧濛濛的港口，絲毫不減其壯闊之風

沿著河堤

遠遠望著呂貝克港口之美

中古世紀的建築風格

一覽無遺

[ 世界最好吃的杏仁蛋糕＿Niederegger ]

在呂貝克市政廳附近，最有名的杏仁蛋糕咖啡店- Niederegger

Niederegger咖啡店裝潢，昏黃的燈光+典雅的家具擺設，充滿復古溫馨的感覺

安妮王先點了經典咖啡+杏仁蛋糕，總共6.9歐，其中，杏仁蛋糕3.2歐，大約台幣120元，還蠻划算的

咖啡附牛奶跟杏仁餅乾，溫暖我的胃

杏仁蛋糕口感很札實，而且外層的杏仁膏QQ的，與內容的奶油餡結合恰到好處，有一種杏仁牛奶般香醇的感覺

蛋糕剖切面，口感濃郁，奶油不甜膩，超級好吃 !

杏仁巧克力蛋糕，吃到軟綿的杏仁膏+巧克力脆片的口感，以及牛奶香醇般的硬奶油，營造更多重的口感層次(軟綿、細膩、硬奶油在嘴裡緩緩融化，與杏仁膏結合在一起的味覺饗宴)。

價格 : 3.6歐元(約台幣130元)。

蛋糕剖切面，料多且層次豐富的口感

[ Niederegger之精美蛋糕 ]

產自於 Lübeck（呂貝克）的杏仁糖，以前是權貴富賈的專享美食。如今普通人也能吃到手工製作的杏仁糖了。

雖然並不是呂貝克人發明了杏仁糖，但正是通過他們的改良和追捧才使得這種甜點更加完美，並為世人接受。

以蛋糕價格而言，約在台幣１２０左右，甜而不膩的杏仁蛋糕，沒有人工香精味，是自然的杏仁所散發的味道

另外，除了杏仁產品外，也有魔鬼巧克力蛋糕，看這料多的切面，真想再點一盤

Niederegger_地址 : Breite Str. 89, 23552 Lübeck, 德國

Niederegger_營業時間 : 09:00-19:00(禮拜一到禮拜五)、09:00-18:00(禮拜六)、10:00-18:00(禮拜日)

Niederegger_網址 : https://www.niederegger.de/en/cafe-niederegger/

安妮王建議 : 來到呂貝克，不妨拜訪這家出產世界最好吃的杏仁製品咖啡店，點一盤杏仁蛋糕+咖啡，靜靜休息一下後，繼續呂貝克老城區之旅。

[ 呂貝克-伴手禮介紹 ]

呂貝克有名的是杏仁製品，例如，杏仁糖巧克力、杏仁膏、杏仁糖等，在老城區的街道上，皆有商家販售，另外，在火車站內，也有杏仁糖專賣店

如果想在呂貝克帶伴手禮回去，杏仁製品絕對是還蠻不錯的選擇。

以下為大家介紹常見的杏仁甜點伴手禮

1. 杏仁巧克力，一塊1.2歐，大約台幣43元

是常見的杏仁巧克力包裝樣式，適合一人獨享

2. 馬鈴薯造型的杏仁糖(印象中是4.9歐)

適合送禮，拿來整人使用。

3. 多種口味的杏仁巧克力(一盒5.95歐)

高級款的杏仁巧克力，非常適合送人，只是，不適合還有三個禮拜在歐洲流浪的背包客

4. 心型杏仁巧克力(印象中約7-8歐)

適合送人或分食的巧克力包裝設計

5. 杏仁酒(一罐8.95歐)

拿來烹飪、送人、自己喝都是不錯的選擇，感覺很特別

6. 杏仁軟膏(一袋1.95歐)

很經典的杏仁糖產品，適合自己享用

7. 呂貝克城門造型的杏仁巧克力

富有紀念性質的杏仁巧克力設計，不過，依舊要吃掉

在火車站內，琳瑯滿目的杏仁糖巧克力，小心荷包啊!!!

(附註 : 這牌子的杏仁巧克力很有名，在呂貝克的種類比較多，然而，在德國之超市，也可以看到蹤跡)

最後，安妮王買了這一盒杏仁巧克力，大約2-3歐，分給漢堡民宿的老闆、工讀生，以及來自奧地利的室友

打開後，是一顆完成的巧克力塊

咬一口，散發一股濃濃的杏仁味，口感沙沙的，很好吃

以北德的港口城市而言，不來梅為童話大道的終點，充滿歡笑聲以及童趣；漢堡為德國第二大城市，容納許多人種且繁華；呂貝克則是保留中古世紀的風範，三座海港城市值得漫步遊玩

美食而言，德國有名的是豬腳，甜點為黑森林蛋糕，到訪呂貝克後，世上最好吃的杏仁蛋糕、杏仁糖、杏仁巧克力，皆出自於呂貝克

如果安排北德，呂貝克是一天大致可以逛玩得城市，最佳拜訪時間為為7-8月份，有赫爾斯坦因音樂節，可以享受古城風貌外，也可以一邊遊船、一邊聽音樂，展開一場放鬆之旅。

最後，附上安妮王在歐洲自助一個月時，遊歷德國其它座城市之記錄，如果有幸在踏上德國，真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築

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