[ 童 話 大 道 之 終 點 _ 不 來 梅(Bremen) ]

交通資訊 : 從漢堡中央火車站到不來梅中央火車站，坐火車大約1小時，其地理位置如下所示

景點位置 : 從不來梅火車站出來後，沿著電車軌道走，即可到達老城區。其中，羅蘭石雕以及不來梅市政廳，被列為世界文化遺產之一

不來梅(Bremen)是德國童話大道上的終點城市，源自於 "不來梅樂隊"，故事內容為

有四隻動物，分別為雞、貓、狗以及驢，因為年紀太大，飼主想要把牠們殺掉，所以這四隻動物逃了出來，乾脆組一個樂團到不來梅表演

途中，四隻動物來到了一幢森林小屋，小屋裡的強盜正在大吃大喝；四隻動物本想演奏音樂乞求換來一頓飽餐，強盜反而被音樂嚇跑了

當天晚上，強盜回到小屋想一探究竟，結果，受到四隻動物的合力攻擊，趕走了強盜

從此，四隻動物就在這幢森林小屋哩，過著幸福快樂的日子

因此，在不來梅(Bremen)這座城市裡，主打的便是團結力量大的雞、貓、狗、驢四隻小動物

[ 起點_不來梅(Bremen)火車站 ]

不來梅，是德國第二大港口城市和第五大工業城市；其中，不來梅中央火車站為主要的交通命脈，也是通往老城區最近的火車站

出站後，沿著電車軌道走，或跟著人潮走，慢慢進入老城區

在橋上看到風車建築物，就知道離老城區不遠了~

[ 漫步_不來梅老城區 ]

童話大道的終點城市-不來梅

這是格林兄弟的童話故事-不來梅樂隊=不來梅的四個動物音樂家。

看到這尊雕像，便知道這是不來梅老城區的入口

在不來梅老城區，除了著名的動物雕像外，羅蘭石雕、市政廳、水晶教堂等，也是有名的地標

除此之外，各式各樣的攤販、商家等，也是不來梅老城區熱鬧的原因

[ 不來梅老城區_景點走透透 ]

1. 世界文化遺產 - 羅蘭石雕

羅蘭石雕是世界上最古老、最具代表性的羅蘭像。為以前神聖羅馬帝國致力發展城市時，倡導公民自治權利和自由貿易權利的象徵。

仰望羅蘭石雕，巨大威風

就像巨人

高大的身軀

守衛這片土地

羅蘭石雕的金色線條

是歲月流逝的痕跡

戰爭的傷痛

或者

未來的科技線

2. 世界文化遺產 - 不來梅市政廳

不來梅市政廳是歐洲主要的哥德式建築，現在是不來梅市長跟議會主席的駐地

不來梅市政廳是神聖羅馬帝國發展自由的痕跡，為公民自治的傑出體現；在建築工法上，為中世紀樓廳夾層式建築的代表，也是德國北部威悉文藝復興風格的範例

門上的精緻雕花

市政廳外，休憩的人們

從古至今

依舊是以人民為主的建築

不來梅市政廳以及羅蘭石雕，雖然是世界文化遺產，卻讓電車經過，與當地的建築物以及人民生活融為一體，是兩處具有親和力的文化遺產

3. 帶來好運的雕像 - 不來梅樂隊

在市政廳旁，著名的不來梅樂隊雕像，傳說中，摸了驢子的腳會帶來好運，因此，金光閃閃的

不來梅這座城市，以童話大道之終點城市聞名，加上良好的地理位置，吸引許多當地學校來場校外教學

4. 巷弄裡的水晶教堂

往廣場附近，一處充滿紅磚氣息的巷子，循著清脆的水晶教堂聲，慢慢走過去...

整點時，發出閃亮悅耳的水晶音樂，十分動聽

散發濃濃紅磚味道的巷弄裡

循著人潮

聽聞夢幻的水晶教堂鐘聲

此時

各國語言的讚嘆聲

緩緩流露

4.1 巷弄裡的糖果店

往水晶教堂的巷弄裡，有一些充滿童趣的商家；其中，吸引安妮王雙眼的，正是這家剛好關門的糖果店

這家糖果店的櫥窗裡，擺設俏麗可愛的糖果，很適合拿來送禮

5. 聖母教堂前的菜市場

往聖母教堂方向走去，看見富有人情味的市場，裡頭賣生鮮蔬果、肉類食品等產品

新鮮的肉肉食品

井然有序的蔬果販售架

教堂前的小童噴水池，之後往前走，遠離老城區

[ 不來梅的日常_走入尋常百姓家 ]

沿著電車軌道，筆直著，走了一個小時...

人潮越來越少

空氣卻越來越好

這一區比較多商家跟住宅，較貼近當地人民的生活狀態

隨處可見

逗趣的塗鴉圍牆

為這寧靜的街道

注入活力的泉源

住宅後方的小巷子

塗鴉畫像

增添童趣

轉角內，正在前往老城區的校外教學團體，童話城市+小孩子，真可愛

下午，慢慢走回老城區，踏上歸程

不來梅(Bremen)為童話大道的終點城市，同時也是德國第二大港口城市，離德國漢堡坐火車約1小時的距離，可以說是北德著名的觀光景點

如果時間充足+不排斥走路的話，逛完老城區後，可以再深入地前進，慢慢看到不來梅安靜的面貌

在旅遊建議上，喜歡熱鬧的旅人，建議為2月份，在不來梅舉辦德國最大的桑巴嘉年華，將與當地人一起在旅館、酒吧、街道等地跳舞狂歡

最後，附上安妮王在歐洲自助一個月時，遊歷德國其它座城市之記錄，如果有幸在踏上德國，真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築

延伸閱讀-德國超市美食篇

延伸閱讀-柏林必吃(水煮豬腳、咖哩香腸、Kebap)

延伸閱讀-柏林交通、景點懶人包

延伸閱讀-柏林圍牆訪古趣

延伸閱讀-柏林_博物館島大攻略

延伸閱讀-漢堡一日遊

延伸閱讀-呂貝克一日遊

延伸閱讀-童話大道之終點_不來梅一日遊

延伸閱讀-德國之工業城市_漢諾威半日遊

延伸閱讀-老鼠的故鄉_哈梅恩一日遊

延伸閱讀-北方羅馬_戈斯拉爾一日遊

延伸閱讀-童話大道之中點_卡塞爾半日遊

延伸閱讀-萊茵河畔城市_美茵茲一日遊

延伸閱讀-玩具之城_紐倫堡一日遊

延伸閱讀-玩具博物館大攻略

延伸閱讀-慕尼黑老城區半日遊

延伸閱讀-BMW Welt+奧林匹克公園半日遊

延伸閱讀-人間仙境_國王湖一日遊