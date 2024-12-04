[ 走 訪 歷 史 _ 柏 林 圍 牆 ]

柏林圍牆(Berliner Mauer)之歷史 : 柏林圍牆(Berliner Mauer)是德國分裂期間，東德政府環繞西柏林邊境修築的全封閉的邊防系統。始建於1961年，最初以鐵絲網和磚石為材料，後期加固為由瞭望塔、混凝土牆、開放地帶以及反車輛壕溝組成的邊防設施。東德政府稱此牆為「反法西斯防衛牆」或「強化邊境」，其目的是阻止東德居民逃往西柏林以前往西德。後來，1989年，柏林圍牆(Berliner Mauer)的倒塌了， 被歷史學家認為是東西方冷戰終結和東西德統一的標誌

殘存的柏林圍牆(Berliner Mauer) : 如果現在想看看柏林圍牆(Berliner Mauer)​​​​​​​，安妮王推薦有兩處可以前往，其位置如以下地圖所示

1. Bernauer 街北部

此處有部分重建的圍牆，並在1999年改為柏林圍牆之紀念場所，如果想仔細了解柏林圍牆(Berliner Mauer)​​​​​​​歷史的旅人，此處的柏林圍牆紀念館，是不錯的選擇

2. 東邊畫廊

此處的柏林圍牆(Berliner Mauer)​​​​​​​位於施普雷河沿岸以及奧伯鮑姆橋附近，存有大量塗鴉，總共有105幅畫作，為著名的柏林景點之一。

[ 漫 步 Bernauer _ 柏 林 圍 牆 ]

這一處柏林圍牆(Berliner Mauer)附近有博物館，位於柏林中央火車站附近，是一處倡導自由、追求和平的地方

斑駁的塗鴉，流露歲月的痕跡；一位德國總理事曾說 :「我希望你們永遠都不會忘記那一天的感受，至少我將永遠都不會忘記；我等待了35年才有那種自由的感覺，這改變了我的人生」。

柏林圍牆(Berliner Mauer)，這座圍牆建於1961年，目的是將當年早已分裂狀態的柏林劃分東西。1989年時，歷經數周的抗爭，東德政權終於決定在11月9日這天讓境內民眾跨越圍牆到西邊去。 然而，柏林圍牆一開始僅有部份被敲碎，它真正被人毀壞「倒下」是在下一年。

柏林圍牆紀念館_地址 : Bernauer Str. 111, 13355 Berlin, 德國

柏林圍牆紀念館_營業時間 : 08:00-22:00

柏林圍牆紀念館_網址 : https://www.berliner-mauer-gedenkstaette.de/de/

安妮王建議 : 在 Bernauer街道上，可以看到一系列的柏林圍牆塗鴉，如果想深入了解歷史的話，可以前往，經由館內的照片、文字，詳細記載當時柏林圍牆建立到拆除的過程。

[ 深 入 其 境 _ 東 邊 畫 廊 ]

東邊畫廊是柏林圍牆中最長、最有名的一段 ，為磨坊街柏林圍牆上的藝術作品展示區，該段柏林圍牆位於柏林腓特烈斯海因-十字山，沿施普雷河一側修築，全長1.3公里。該地成為了流行的自由象徵和紀念地。該段柏林圍牆因靠近東柏林市區分界線，亦被稱作「腹地牆」。 東邊畫廊收錄了1990年在柏林圍牆東側繪製的105幅繪畫作品

最著名的塗鴉內容，便是 "兄弟之吻"，為戈巴契夫(左)恭喜東德最後一位領導人埃里希·昂奈克(Erich Honecker)贏得選舉給了他一個吻 ，象徵友好和平

其他的塗鴉主題，也有生命孕育類的意象，仔細欣賞每一幅塗鴉，都有不同的收穫

塗鴉街道-彷彿來到進階版的西門町塗鴉街，有一種熱情奔放的感覺

一雙雙翅膀

象徵代表自由的渴望

沒有自由的感覺

彷彿世界只剩黑白色

東邊畫廊_地址 : Mühlenstraße 3-100, 10243 Berlin, 德國

東邊畫廊_網址 : http://www.eastsidegallery-berlin.com/

安妮王建議 : 東邊畫廊算是柏林圍牆(Berliner Mauer)​​​​​​​裡最知名的一段，多彩的塗鴉，每一幅皆有詳細的介紹，可以靜靜地、不限時、免費的詳讀這些象徵自由、和平的作品

以上是安妮王利用在柏林五天四夜裡，走訪兩處柏林圍牆(Berliner Mauer)之記錄

每一座城市，皆有獨特的歷史，對於德國的首都-柏林(Berlin)，在現今的都市風、自由民主的面紗下，柏林圍牆(Berliner Mauer)是前人努力爭取的痕跡；曾經造就的歷史，沒有對或錯，只有承擔以及接受，最後，向未來邁進

最後，附上安妮王在歐洲自助一個月時，遊歷德國其它座城市之記錄，如果有幸在踏上德國，真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築

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