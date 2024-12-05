[ 柏 林 _ 交 通、景 點 懶 人 包 ]

這一天，柏林的天氣非常好，晴朗的藍天白雲+微微冷風......

早上，吃完旅館的早餐後，便慢慢散步著......欣賞柏林的市容...

(1) 喜歡柏林大教堂+電視塔+博物館島圍成的三角地帶...

(2) 通往布蘭登堡門的街道寧靜卻又不失熱鬧...

(3) 德國國會大廈到波茨坦廣場的一直線地帶...看盡柏林建築的縮影...

本篇，為大家介紹安妮王在柏林的五天四夜裡，建議的交通方式以及必去景點，享受、漫步這座充滿都會風、歷史情懷的城市

[ 柏 林 _ 購 買 火 車 票 ]

逛柏林市區的交通方式很多，火車、巴士甚至走路等，以安妮王而言，由於住宿地點在博物館島附近，離柏林市區的著名景點走路即可到達，另外，搭配地鐵一日票，前往柏林圍牆等地方，因此，在柏林市區交通上，安妮王只花7歐，約台幣252元

如果心血來潮，想要購買柏林地鐵一日票的話，在每座地鐵站裡，都有一台票卷販賣機，地鐵一日票_7歐元，大概搭乘地鐵四次以上就回本了，還蠻推薦的!!!

購買地鐵票時，到這台機器點選所需的票即可(內有英文選單，別擔心!!!)

買到票後，記得到圖右側的機器打卡，票才算可以使用。

如我發現沒購票或沒打卡搭乘地鐵的話，最高可以罰50歐(約1800台幣)，要乖乖買票喔!!!

地鐵沒有傳聞中的不安全，有工作人員在指揮，感覺很像捷運

火車進站囉~~柏林市區景點攻略開始

[ 景 點 1 _ 博 物 館 島 ]

以博物館島而言，為世界文化遺產之一，總共有五座博物館，分別為帕加馬博物館( Pergamonmuseum)、柏林新博物館( Neues Museum ) 、柏林舊博物館( Altes Museum )、( Bode Museum)以及舊國家美術館( Alte Nationalgalerie )，如果對文藝展品有興趣的旅人，可以購買博物館島套票(18歐)，五座展覽館逛透透。

延伸閱讀 博物館島大攻略

[ 景 點 2 _ 柏 林 大 教 堂 ]

柏林大教堂是德國柏林的一座基督教路德宗教堂，位於柏林市區博物館島的東部，曾是德意志帝國霍亨索倫王朝的宮廷教堂。由於其英文寫作Berlin Cathedral，柏林大教堂有時被誤譯作「柏林主教座堂」，但該教堂屬於路德宗，並不是主教座堂，也從未有主教進駐。是一座文藝復興+巴洛克時期的建築物

柏林大教堂是世界文化遺產之一，參觀/門票資訊如下

參觀時間 :

星期一至星期六_9:00-20:00

星期日_12:00-20:00

彌撒時間_18:00-18:45

另外，教堂有辦活動以及彌撒，不開放參觀~~

門票資訊 :

成人票_7歐元

優惠票_4歐元(學生、殘障人士、大於20人的團體票)

18歲以下免門票

夜晚...佇立在大街的柏林大教堂

官網 : http://www.berlinerdom.de/

[ 景 點 3 _ 柏 林 電 視 塔 ]

柏林電視塔，柏林電視塔位於柏林東區的中心，靠近亞歷山大廣場，是德國最高建築物同時也是歐洲第四高的建築物。在1969年建成時曾是世界第二高電視塔同時每年超過100萬人次的遊客 也屬於德國十大最受歡迎的景點

在電視塔內，捕捉電視塔_柏林熊~~So Cute!!!

購票後，搭稱電梯抵達電視塔高層，用電視塔形狀顯示樓層所在，充滿動態的美感~~

觀景的地方，不僅可以喝杯咖啡，休息一下~~

也可以欣賞猶如積木般的柏林市容~~

在柏林最高的建築物裡，俯瞰街道建築，真心覺得晚上待在柏林電視塔的話，燈光照耀下的景色一定很漂亮

柏林電視塔_地址 : Panoramastraße 1A, 10178 Berlin, 德國

柏林電視塔_營業時間 : 10:00-00:00

柏林電視塔_網址 : https://tv-turm.de/en/homepage/

柏林電視塔_票價 : 成人票一張大約14歐(約500台幣)，不能重複進場。

安妮王建議 : 早上跟下午逛博物館島+柏林大教堂後，在Mutter Hoppe吃豐盛的水煮豬腳大餐，最後去電視塔看夜景，會是不錯的選擇。

[ 景 點 4 _ 菩 提 樹 下 大 街 ]

從博物館島附近到布蘭登堡門的路上，可以選擇坐地鐵，也可以步行20分鐘抵達布蘭登堡門...

這條路上，有號誌小人販賣店、紀念品區以及柏林熊，處處充滿驚奇~~

德國最著名的紅綠燈小人-約倫，不僅出現在紅綠燈裡，也可以在明信片、背包見到。設計者是一名來自東德的交通心理學家-Karl Peglau。

關於號誌小人的官網，如下所示 https://www.ampelmann.de/

在菩提樹下大街上，也是著名的紀念品區，有號誌小人外，也有柏林木偶、馬克杯等，在禮拜一到禮拜六，可以逛逛

在紀念品商店前的雪白柏林熊~~

看到這隻柏林熊，布蘭登堡們便不遠了...

[ 景 點 5 _ 布 蘭 登 堡 門 ]

柏林的象徵性建築、地標，屬於新古典主義風格建築，由普魯士國王腓特烈·威廉二世下令於1788年至1791年間建造，以紀念普魯士在七年戰爭取得的勝利。

布蘭登堡門是柏林的象徵，也是德國的國家象徵標誌，它見證了柏林、德國、歐洲乃至世界的許多重要歷史事件

旁邊設有遊客資訊中心，可以購買地鐵交通票以及博物館島通票。

白天，乳黃色的布蘭登堡門，呈現雍容華貴的氣質

夜晚的布蘭登堡門，遠處看就像鍍金的小城門，跟白天的感覺截然不同。

這一天晚上，柏林飄雪+飄雨+結霜，溫度-2度，拍照的手...麻了~~

布蘭登堡門_地址 : Pariser Platz, 10117 Berlin, 德國

柏林電視塔＿網址 : berlin.de

安妮王建議 : 柏林必去的景點地標，以布蘭登堡門為主，連同附近的德國國會大廈一起遊玩

[ 景 點 ６ _ 德 國 國 會 大 廈 ]

離布蘭登堡門走路約3-5分鐘，便可抵達德國國會大廈，也是柏林必去的景點之一。

建議先網路預約參觀時間，之後排隊參觀較佳。

這一天，安妮王預約13:00，在德國國會大廈入口處，擠滿了參觀的民眾...

通過安全檢查後，搭乘電梯前往最上層。

順著螺旋型的道路，壯觀的柏林場景盡收眼底...

玻璃的圓形穹底，中間由360面鏡子組合而成的圓錐柱，十分壯觀，也可以將日光引入室內

從建築物往外看，彷彿看到一顆湛藍的寶石，心情很舒服...

在德國國會大廈內，也可以看到柏林市景

德國國會大廈_地址 : Platz der Republik 1, 11011 Berlin, 德國

德國國會大廈_營業時間 : 08:00-00:00

德國國會大廈＿預約網址 : https://visite.bundestag.de/BAPWeb/pages/createBookingRequest.jsf?lang=en

安妮王建議 : 喜歡登高高看景色的人，德國國會大廈不僅免費，而且可以待很久，欣賞柏林的早晨、日落、夜晚，直到閉館為止...

[ 景 點 ７ _ 猶 太 人 紀 念 碑 ]

猶太人紀念碑為哀悼浩劫中受害的猶太人，以尺寸不一的方形水泥塊構築此區域，是一處很沉重的地方。(不是遊玩、捉迷藏、乘坐的地方ㄟ!!!)

來到這裡，靜靜地走在水泥城牆裡，一種寧靜惆悵的感覺緩緩流露，無比沉靜

猶太人紀念碑_地址 : Cora-Berliner-Straße 1, 10117 Berlin, 德國

猶太人紀念碑＿營業時間 : 10:00-20:00，禮拜一休館

猶太人紀念碑＿網址 : stiftung-denkmal.de

安妮王建議 : 逛完布蘭登堡門＋德國國會大廈後，往波茨坦廣場方向前進，可以順便來到猶太人紀念碑

[ 景 點 ８ _ 波 茨 坦 廣 場 ]

波茨坦廣場是柏林的交通樞紐之一，許多商業大樓、百貨公司、店家林立。

是一處繁華且可以吃連鎖餐廳的地方。

不過，吸引我的是廣場的看板介紹，遠看是一遍遍充滿狂野蜂的石牆，近看卻是成堆的口香糖渣，很有藝術感!!!

波茨坦廣場_地址 : Potsdamer Platz, 10785 Berlin, 德國

波茨坦廣場＿網址 : https://potsdamerplatz.de/

安妮王建議 : 波茨坦廣場算是柏林繁華的地帶之一，如果想看看柏林人的都會生活，此景點可以看盡在德國工作的模樣

[ 景 點 9 _ 恐 怖 地 形 圖 ]

恐怖地形圖是免費參觀的博物館。位在以前被炸得粉碎的納粹總部，展覽內容為當時納粹第三帝國暴政的場景紀錄，一處沉重安靜的展覽空間。

博物館外圍保留了破碎的牆壁，做成一處開放式的長廊，講述希特勒執政的狀況

恐怖地形圖_地址 : Niederkirchnerstraße 8, 10963 Berlin, 德國

恐怖地形圖＿營業時間 : 10:00-20:00

恐怖地形圖＿網址 : http://www.topographie.de/

安妮王建議 : 來到柏林，除了體驗充滿都市風的城市風情外，想要了解這座城市的歷史，恐怖地形圖是一座沉重、安靜的場所

[ 景 點 10 _ 柏 林 圍 牆 ]

柏林圍牆(Berliner Mauer)是德國分裂期間，東德政府環繞西柏林邊境修築的全封閉的邊防系統。後來，1989年，柏林圍牆(Berliner Mauer)的倒塌了，被歷史學家認為是東西方冷戰終結和東西德統一的標誌。其中，東邊畫廊以大量的塗鴉，顯現自由、和平的意念。

延伸閱讀 柏林圍牆訪古趣

以上為柏林市區的十大景點介紹，安妮王建議可以分為三天遊玩這些景點

Day 01_博物館島+柏林大教堂，晚餐Mutter Hoppe，最後去電視塔看夜景。

Day 02_恐怖地形圖(對歷史有興趣的人必排)、波茨坦廣場(吃午餐)、之後步行到猶太人紀念碑、布蘭登堡門、德國國會大廈，最後在菩提樹下大街Shopping~~

Day 03_購買地鐵１日票，前往柏林圍牆、東邊畫廊，享用柏林的街頭美食-咖哩香腸、Kebap等。

最後，附上安妮王在歐洲自助一個月時，遊歷德國其它座城市之記錄，如果有幸在踏上德國，真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築

延伸閱讀-德國超市美食篇

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