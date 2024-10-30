[ 神秘的巫婆城 - 戈斯拉爾一日遊 ]

交通資訊 : 從卡塞爾搭乘火車到漢諾威中央火車站，在旅館放好行李後，便再搭乘火車到戈斯拉爾。(從漢諾威中央火車站到戈斯拉爾，坐火車大約1小時)

景點位置 : 從戈斯拉爾火車站出來後，前往老城區以及皇帝行宮，其地圖如下所示

本篇為大家介紹戈斯拉爾一日遊，主要遊玩戈斯拉爾老城區(中古建築超級棒)、皇帝行宮(德國最大的宮殿建築)，以及當地名物-巫婆娃娃

[ 戈斯拉爾之中央火車站 ]

戈斯拉爾位於德國下薩克森州哈茨山區，古有「北方羅馬」之稱，現號稱「巫婆城」。被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄

安妮王下車後，回頭看看戈斯拉爾火車站，高聳尖端的建築，真像哈利波特的場景

戈斯拉爾火車站出站後，跟著人潮走，即可到老城區

[ 戀 與 巫 婆 城 之 街 道 ]

看到這兩座肥肥可愛的胖夫婦雕像，就知道老城區到囉

這裡的房子每一棟都很有特色，看不到水泥鐵條，只有木材、磚頭、泥土等為主要的建材。當初蓋這些房子的建材都很牢固，可以保存幾百年都不會變形。因此，整座城市留有中古世紀的感覺，被列為世界文化遺產之一

以木頭與黏土為主的建築材料，建造工法良好，加上德國法律規定，民眾購買老房子時，只能更改房子內部，外觀不能改變，以致悠久的建築外觀得以保存

市場廣場上的人氣雕像。

街道房子的紋路，充滿中古世紀般的色彩。

橋上一景

小河潺潺

中古建築林立

回到歷史

走著走著

如果這是一場夢

不想清醒

可惜是現實

稍縱即逝

巫婆城教堂鐘聲響起

悅耳好聽的聲音

就像童話故事的場景

高聳的教堂佇立於中古房子裡，也許是色彩相近，顯得融為一體

[ 戈斯拉爾必訪_皇帝行宮 ]

遠離戈斯拉爾老城區後，算是來到了郊外，眼前出現與老城區溫馨質樸建築毫不相干的景色，冰冷冷，但不失威嚴......

於是，安妮王緩緩向前邁進

綠油油的草地，覆蓋著的，不是柔軟的雪，而是硬梆梆的霜

皇帝行宮，建於11世紀，當時的戈斯拉爾是一座富有的城市，加上附近有赫茲山，因此，皇宮貴族時常來此處遊玩。

現今，皇帝行宮是德國目前規模最大的宮殿建築，札實的石砌技法，外觀雖然沒有像哥德式教堂般的華麗，也不失氣勢磅礡的感受

行宮之氣派

歷經百年歷史

屹立不搖

訴說著曾經輝煌的歷史

以前的北方羅馬

現在的巫婆城

都是戈斯拉爾(Goslar)

追隨君王的背影

看著遼闊的巫婆城

零下2度的氣溫

君高臨下

原來如此寒冷

仰視、崇拜、尊敬

古人對上位者的敬仰

透過雕像

完整重現

石頭的色彩

彷彿斑駁的壁畫

土壤黃、星空灰、夕陽紅、日光白

自然莊嚴

[ 戈斯拉爾之名物_巫婆 ]

傳說中，戈斯拉爾三面環山，其中布羅肯峰就是傳說中巫婆聚會的「據點」。

冬天山上風雪很大，山頂大風雪時候光線折射，行人眼前往往會出現自己朦朧的倒影，仿佛「活見鬼」

因此，有種惡趣味的巫婆娃娃，便是戈斯拉爾的名物

比起巫婆娃娃，安妮王更喜歡娃娃背後的故事，也就是巫婆節的由來

5月1日為夏日的開端，因此，在4月30日的夜晚，是巫婆聚會之日；當天晚上會舉辦巫婆節遊行，當地居民和遊客穿上巫婆、樂手等角色的服裝走上大街，前往荒蕪的布羅肯山。

之後，巫婆舞開始，在午夜點燃焰火後回家，象徵著巫婆把山讓給夏季

戈斯拉爾(Goslar)這座巫婆城，充滿濃濃的鄉村質樸風味，可以靜靜地漫步在巫婆城街道，悠閒地度過一天

如果喜歡熱鬧，建議旅遊時間為4月底，可以與當地的居民體會盛大的-巫婆節(4月的最後一天)，來個Cosplay

最後，附上安妮王在歐洲自助一個月時，遊歷德國其它座城市之記錄，如果有幸在踏上德國，真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築

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