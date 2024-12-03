[ 新加坡必吃 _ 咖椰吐司 (Kaya Toast) 大攻略 ]

每一個國家都有獨特的早餐文化，以新加坡而言，"咖椰吐司 (Kaya Toast)" 算是當地人引以為豪的庶民小吃；更是來一趟新加坡時，必嘗的餐點。

然而，"咖椰吐司 (Kaya Toast)"的外觀與口感，根據店家的料理方式而有所差異；因此，酷愛甜食的安妮王，品嘗眾多新加坡的 "咖椰吐司 (Kaya Toast)" 後，挑選交通便利+獨樹一格的店家，分別是亞坤、東亞餐室、吐司工坊以及喜園咖啡館以上四家，來看看新加坡早餐之光- "咖椰吐司 (Kaya Toast)"

[ 亞坤_ 咖椰吐司 ]

"亞坤" 是新加坡具有傳統南洋風味的早餐店，總店位在牛車水之遠東廣場。創立於1944的老牌早餐店，算是 "咖椰吐司 (Kaya Toast)" 的霸主。

​ 安妮王7:30拜訪這家早餐店，可以選擇戶外/室內用餐，由於4月份的新加坡天氣很熱，因此選室內用餐。

​A套餐 : 咖椰吐司+熱奶茶+兩顆半熟蛋

價錢 : 4.8新幣(約台幣110元)

評價 : CP值很高

咖椰吐司的奶油+咖椰醬很好吃，配上烤得焦焦的吐司，咬下去的剎那，三者完全融合在一起，形成美味的口感

另外，吐司外皮很酥脆，配上逐漸融化的香醇牛油+甜甜的咖椰醬，每咬一口，有一種十分飽足的感覺~

飲料的話，可以選咖啡/奶茶。安妮王選熱奶茶，是新加坡傳統風味的奶茶，味道很濃郁，好喝

兩顆半熟蛋，如果喜歡流汁的蛋黃的人，一定馬上吃光光(可以搭配醬油、胡椒粉等享用，也可以配咖椰吐司吃)

​

店家 : 亞坤咖椰吐司-總店​

地址 : 01, Far East Square, 18 China St, 01, 新加坡 049560

交通方式 : 牛車水站走路約5-10分鐘

營業時間 : 星期一至星期五_07:30 am-07:00 pm，星期六 : 07:30 am-16:30 pm，星期日 : 08:30am-15:00 pm

安妮王評價 : 亞坤咖椰吐司的分店很多，可以在牛車水、怡豐城等景點看到，以"咖椰吐司 (Kaya Toast)"而言，屬於焦脆香濃的口感，如果喜歡烤土司那種脆脆的感覺的話，亞坤的咖椰吐司會是很不錯的選擇。

[ 東亞餐室_ 咖椰吐司 ]

"東亞餐室" 也是新加坡老牌的早餐店，至今以傳承到第四代，以復古的紅白建築為特色，營造傳統的感覺。

以交通位置而言，離 "牛車水" 走路約10-15分鐘的距離，位於恭錫街上，可以一邊欣賞別致的建築街道，一邊尋找"東亞餐室" 的蹤跡。

餐點 : 單點咖椰吐司

價錢 : 依稀記得是1.2-1.5新幣。(約台幣26-33元)

評價 : 很像吐司版的冰火菠蘿油

如果亞坤的咖椰吐司屬於焦焦脆脆的吐司外皮的話，東亞餐室的咖椰吐司偏向外焦內軟的吐司，放置一段時間後，熱氣足以將香醇的牛油融化，加上粉粉帶有顆粒感的咖椰醬，更能凸顯椰子的香氣

店家 : 東亞餐室​

地址 : 35 Keong Saik Rd., 新加坡 089142

交通方式 : 牛車水站走路約5-10分鐘

營業時間 : 07:00-22:00

安妮王評價 : 牛車水的老牌咖椰吐司店，沒有分店，以獨特的融化牛油+真材實料的咖椰醬為主要特色，吐司外焦內軟，就像吐司版的冰火菠蘿油。

[ 吐司工坊_咖椰吐司 ]

​以新加坡 "咖椰吐司"的連鎖店而言， "亞坤" 與 "吐司工坊" 算是顯眼的品牌。

在政府大廈站附近的新達城裡，便可以尋獲吐司工坊的蹤跡，安妮王點了熱咖啡以及咖椰吐司。

​跟亞坤的咖椰吐司比起來，安妮王比較喜歡鬆軟的吐司+甜甜的咖椰醬+逐漸融化的奶油，一咬下去，瞬間爆漿，堪稱絕配

如果喜歡焦焦脆脆的吐司皮的話，亞坤的咖椰吐司會比較好。

店家 : 吐司工坊-新達城分店​

地址 : 3 Temasek Boulevard Suntec City Tower 5, #B1-167/168, 新加坡

交通方式 : 政府大廈站走路約5-10分鐘

營業時間 : 大約 08:00-21:00

網址 : https://www.toastbox.com.sg/signatures.html

安妮王評價 : 在眾多咖椰吐司中，以賣相而言，"吐司工坊" 的咖椰吐司可以說是 "網美等級"，白嫩鬆軟的吐司外皮，搭配薄博的牛油與金黃的咖椰醬，最後放置在潔白典雅的餐盤上，再點一杯咖啡，靜靜地坐在角落，享受新加坡寧靜的用餐時光~

[ 喜園咖啡館_ 咖椰吐司 ]

在新加坡政府大廈站附近，有一家傳統的早餐店，復古的老洋樓以及早上的排隊人潮，讓安妮王默默地等到下午來品嘗這家老字輩的 "咖椰吐司"。

餐點 : 單點咖椰吐司

價錢 : 依稀記得是1.2-1.5新幣。(約台幣26-33元)

評價 : 安妮王超愛喜園咖啡館的咖椰醬，採用咖椰糖熬煮而成，甜甜焦焦的口感十分濃郁，配上鬆軟厚實的吐司，有種幸福的感覺~

店家 : 喜園咖啡館

地址 : 37 Beach Rd, #01-01, Singapore 189678

交通方式 : 政府大廈站走路約5-10分鐘

營業時間 : 星期一至星期五_07:30 am-21:30 pm，星期六/日 : 08:00 am-21:30 pm

安妮王評價 : 政府大廈站 的老牌咖椰吐司店，沒有分店，以香醇的咖椰糖醬+彷彿棉被的吐司為主要特色，吐司外焦內軟，咬下去的瞬間，甜甜的咖椰糖帶有濃郁香醇的味道，超級好吃

[ 總結_ 咖椰吐司 ]

以上為安妮王覺得交通便利與富有歷史的四種咖椰吐司，根據製作方式的不同，口感也不盡相同，大致而言

(1) 喜愛焦脆的吐司外皮，請選亞坤

(2) 獨愛冰火菠蘿油口感的旅人，請到牛車水的東亞餐室

(3) 想要打卡拍照、享用鬆軟的咖椰吐司的話，請選吐司工坊

(4) 如果喜歡甜甜的焦糖口感，請安排時間到政府大廈站附近的喜園咖啡館

最後，附上安妮王規劃其他新加坡系列的文章，期待下次還有機會一賭新加坡的風采

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