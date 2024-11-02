[ 新 加 坡 _ 怡 豐 城 ]

如果想在新加坡大肆揮霍購物的話，絕對不能錯過新加坡的怡豐城。

怡豐城(Vivo City)，號稱是全亞洲最大的濱海購物中心，建築出自日本建築大師-伊東豐雄

安妮王在新加坡的最後一天早上，搭乘地鐵到聖淘沙站，來到了瘋狂血拚的地方。

以下，為大家介紹安妮王在怡豐城的記錄，包含有特色的餐廳、掃貨必去的FairPrice 超市、怡豐城內部的商家以及通往聖淘沙的地方

[ 怡豐城內的印尼餐廳 - ENCIK TAN ]

從聖淘沙站出站後，便直達怡豐城的地下街。

這時，安妮王沒有吃早餐，肚子很餓，所以，來到這家充滿繽紛色彩的小吃店

還蠻喜歡這種用餐環境，用平面化的建築牆壁，凸顯穆斯林餐廳的特色

安妮王點了這些新加坡甜點，一共有五種，分別為大家介紹一下食用感

品名 : Kuih Talam (達蘭糕)

內容物 : 椰子糕、椰子粉、班蘭糕

安妮王推薦 : 白色是椰子糕、綠色是斑蘭葉糕，吃起來軟軟的，是一種清爽的感覺

斑蘭葉糕，如果喜歡QQ涼涼的感覺的話，這一款可以說是最佳的選擇，清新的口感+脆脆的椰子粉，帶有一絲甜甜的感受

迷你紅龜粿，裡頭包花生米，安妮王私心覺得......還好==

品名 : Getuk lindri

內容物 : Gethuk是用木薯製成的印度尼西亞-爪哇菜。將木薯去皮，煮沸並搗碎。然後將其與磨碎的椰子，糖和少量鹽混合。糖也可以用棕櫚糖代替，使其呈褐色並具有更獨特的味道。製作gethuk的其他方法是用絞肉機將其磨碎，然後切成小塊。這種getuk也稱為getuk lindri

安妮王推薦 : 繽紛的色彩吸引我，口感脆脆的，吃不太出來不同顏色所代表的口味

品名 : Kue lapis

內容物 : Kue的青金石是印尼KUE，或彩色分層軟米粉糕的傳統小吃。在印尼語中，青金石是“層”的意思。這種蒸的分層蛋糕或布丁在印度尼西亞很受歡迎，也可以通過其殖民地聯繫在荷蘭找到。Kue lapis在鄰近的馬來西亞，新加坡和汶萊也很受歡迎，被稱為kueh lapis。

安妮王推薦 : 本身沒有特別的味道，因此大部分的外表十分鮮豔討喜、層次分明的七彩糕點，可以享受分離的樂趣，口感Q軟，是一道精緻的甜點

這是一家價格平易近人的店，除了有甜點外，也有麵、飯等正餐可以選擇。

ENCIK TAN，是一家穆斯林餐廳，其臉書如下 : https://www.facebook.com/enciktansg/

[ 怡 豐 城 聖 淘 沙 ]

乘著電梯，來到了怡豐城正門口，渾圓的建築造型，呈現一種未來感的氛圍。

像植物細胞形狀的透天窗，連室內的建築裝飾，參考雙股螺旋DNA的構造，使整棟怡豐城充滿生命力

許多知名品牌進駐的商城，喜歡血拚的人，可以花一整天晃晃怡豐城。

怡豐城不僅有許多知名品牌店，更聚集不同文化+有特色裝潢的餐廳。

有吃有逛外，在怡豐城的最頂層，更是親子們的天堂

在怡豐城的頂樓往外遠眺，可以看見珍珠纜車，纜車門，果然像一串串的珍珠，很有意境。

如果要從怡豐城前往聖淘沙的話，先搭乘電梯來到怡豐城最上層後，便可以看到明顯的橘色櫃台。

凡是通往聖淘沙的4新幣地鐵票、聖淘沙代幣點數等，都可以排隊換取。

[ 怡 豐 城 掃 貨 專 區 - FairPrice 超 市 ]

FairPrice是新加坡最大的連鎖超市。公司是新加坡全國工會代表大會或職工總會的一家合作社。集團擁有100多家超市，在全島有超過50家暢貨中心。

安妮王是個有金錢預算的背包客，但又很想買許多伴手禮歸國。

因此，推薦怡豐城內的超市，這裡是可以買到新加坡名產的地方

以超市規模而言，安妮王還蠻喜歡位於怡豐城內的FairPrice超市，動線優良、空間寬廣、販賣商品種類多且價格優惠，唯一的缺點就是沒有退稅的服務。

新加坡必買-百勝廚叻沙拉麵

被譽為全世界第一好吃的叻沙拉麵，採用黑色包裝，麵條採用蒸煮的，食用後麵條很有彈性。湯頭有一陣淡淡的椰子香，搭配微辣的口感，促進食慾。

另外，也可以自己加高麗菜、番茄、蛋等食材，便是一道豐富的叻沙拉麵。

一大包有4小包，一個人食用一包，約一餐的分量

一大包價錢 : 9.95新幣，約台幣220元

新加坡必買-肉骨茶

吃不到松發肉骨茶，覺得人太多沒關係。在怡豐城超市，也可以買得到肉骨茶調理包，大約7新幣，約台幣160元。

跟百勝廚拉麵擺在一起，根本就是......一掃而空的感覺。

在怡豐城超市，可以買到百勝廚拉麵-叻沙跟辣椒螃蟹口味，都是不錯的選擇。

另外，肉骨茶調理包以及咖椰醬，也可以在怡豐城超市購買。

因此，安妮王推薦 : 想買新加坡有特色的名產的話，怡豐城可以排在回國的前一天

[ 怡 豐 城 - 充 滿 糖 果 的 地 方 ]

怡豐城是逛街的地方、買生活用品的地方、親子共遊的所在，也是享受不同國家甜食的地方。

這家位於怡豐城的糖果店，雖然在樟宜機場有設置。然而，安妮王覺得，怡豐城的空間布置，彷彿來到童話故事的情境

將一根根的棒棒糖，呈波浪狀排列，遠遠看，像極了繽紛的樹叢

這就是所謂的-甜蜜的負擔?

好多遊客會跟這輩蛋糕壓垮的甜點師傅拍照><

在糖果店的最深處，販售新加坡的造型巧克力禮盒-魚尾獅，超級可愛!!!

[ 怡 豐 城 - 大 食 代 ( 最 佳 覓 食 場 所 ) ]

逛累了，一定會想要找一個地方，坐下來品嘗美食，再繼續血拚

怡豐城的大食代，可說是不二選擇

大食代廣場，位於怡豐城，採用中國風-紅燈籠的場景布置。

用餐時間，已是滿滿的人潮

安妮王選擇吃叻沙麵，品嘗一下辣辣的口感。

一碗15新幣，份量有點少

不過料算多，有半顆蛋、油豆皮、切半的蝦子*2、香菜、很像花枝片的食材以及麵條

湯頭對安妮王而言，偏辣，對於較少吃辣的人而言，可以把麵跟料吃吃即可。

景點 : 怡豐城

地址 : 1 Harbourfront Walk, 新加坡 098585

營業時間 : 每日 10:00-22:00

交通方式 : 地鐵聖淘沙站

安妮王推薦 : 這座繁華的商城不僅建築奇特、大量運用流線型營造科技感，販售的產品從平價的伴手禮到昂貴的精品皆有，在餐廳方面，基本上屬於中高價位，不過在聖淘沙而言，算是方便覓食的景點。

最後，附上安妮王規劃其他新加坡系列的文章，期待下次還有機會一賭新加坡的風采

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