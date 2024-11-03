[ 新加坡自由行 _ 中峇魯半日遊 ]

提到 "新加坡"，會先想到熱鬧、雄偉的獅城、閃閃發光的天空樹與金沙水舞等；不過，提到新加坡最文青、安靜、傳統又充滿書香氣息的地方，"中峇魯"是數一數二有名的區域。

雖然 "中峇魯" 沒有像武吉士、小印度區多彩豐富的特色建築、濱海灣花園的壯觀，然而，如果想在早上，找個地方安靜的走走，體驗新加坡的日常生活，就安排一個 "中峇魯半日遊"吧

在新加坡的第一天早上，安妮王搭乘地鐵來到 "中峇魯地鐵站"，主要逛三處景點，分別為，中峇魯地鐵站、中峇魯市場(楗柏水粿、潮州粿)、 Yong Siak St (充滿咖啡店、書店等文青街道)，路線如以下地圖所示，內有Google地圖連結

[ 中峇魯景點1 _ 中峇魯地鐵站 ]

"中峇魯地鐵站" 與連鎖咖啡店、餐廳、小型購物商場設置在同一處，由於附近比較偏向商業大樓，因此，大概在11:00過後，店家陸陸續續開始營業，比較多人潮聚集。

從"中峇魯地鐵站"出站後，沿著寬闊的馬路街道、上班族匆忙的腳步，走個大約10-15分鐘，緩緩來到安靜悠閒的區域。

景點 : 中峇魯地鐵站

交通方式 : Tiong Bahru MRT Station，地鐵代號EW17

安妮王推薦 : 中峇魯地鐵站為典型的商業地鐵站，給我的感覺很像台北的西門町捷運站，離商圈都很近；因此，如果想逛逛這座 "中峇魯地鐵站" 的話，建議11:00過後前往較佳，比較多店家營業、搭配各式各樣的促銷活動，越來越熱鬧。

[ 中峇魯景點2 _ 中峇魯市場 ]

來到中峇魯地區，在傳統、質樸的景點而言，"中峇魯市場" 有舉足輕重的地位。以主要樓層而言，大致可以分為兩層。

第一層主要販售花、農產品、肉類等生鮮食品，就像傳統的菜市場。

在"中峇魯市場"內的規劃上，在市場中央是一遍廣大的空地，有色彩鮮艷的塗鴉牆之外，也有些許的遊樂設施，供親子遊玩。

在 "中峇魯市場" 的第二層，正是安妮王最喜歡的區域。許多特色的小吃、攤販以及寬廣乾淨的用餐空間，讓人食慾大開。

"中峇魯市場" 的美食很多元，以特色+道地的食物來看，安妮王推薦兩種必吃的攤販。

(1) 楗柏水粿: 這家店創立於1958年，為"中峇魯市場"具有指標性的老店，販買 "水粿" 出名，外帶的話用塑膠盒裝、在市場內用的話，則用油皮紙墊著。

品名 : 水粿

價格 : 5顆 / 2.5新幣 / 約台幣60元

歷史 : 源自廣東潮汕的傳統小吃，也在馬來西亞和新加坡流行， 製作方式為把米打成漿，再舀進小碟，清蒸而成的粿食。

以一個小資女的食量而言，千萬不要覺得一次購買5顆水粿太多......

軟綿熱騰騰的水粿，就像豆花一樣的口感；搭配用蝦米、蔥、辣椒等熬煮而成的配料，越吃越對味

白白嫩嫩的水粿，是一種很特殊難忘的口感，米的香甜+用料的鹹辣，緩緩溫暖的早晨的味蕾。

"中峇魯市場" 的美食很多元，除了讓安妮王印象深刻的楗柏水粿外，中峇魯市場內的潮州粿，也算鼎鼎有名的老攤販之一。

(2) 中峇魯潮州粿: 這家店創立於1974年，為"中峇魯市場"具有指標性的老店之一，販買 "潮州粿" 出名，以用料天然的糯米為主，打造健康的糯米飯、潮州粿等傳統小吃。

品名 : 紅龜粿

美麗的意外 : 本來想點一個潮州粿嚐嚐，結果看到小巧玲瓏的紅龜粿，十分討喜，就買了

每一種顏色都有不同的口味。

紅色為花生米，札實甜甜的口感，配上軟嫩的皮，還蠻好吃的~

紫色為最喜歡的芋泥，香甜綿密的芋頭，超好吃~

綠色很特殊，是椰子粉，咬下去的瞬間，可以吃到椰子粉粉、一粒一粒的感覺。

黃色就是很傳統的口味，蓮蓉~

粉紅色則是紅豆泥，整體而言，是一道縮小版的紅龜粿，不過外型、顏色、口味多元，是一道很吸睛的新加坡糕點。

景點 : 中峇魯市場

地址 : 30 Seng Poh Road Tiong Bahru Market #01-45, 新加坡 168898

交通方式 : 中峇魯地鐵站走路約10分鐘後，抵達中峇魯市場

網站 : http://tiongbahru.market/

安妮王推薦 : 中峇魯市場是中峇魯地區必去的景點之一，少了老巴剎熟食中心的人潮，中峇魯市場相對乾淨整潔，而且也有許多隱藏版的美味小吃。安妮王的小鳥胃只能推薦兩家 "老字號" 的攤販。

新加坡的道地早餐，除了眾所皆知的咖椰吐司外，也可以試試中峇魯市場的楗柏水粿。安妮王在市場內，無意間看到一對老公公跟老婆婆，點了一盤熱騰騰的水粿+新加坡咖啡，度過他們平靜美好的早餐時光

[ 文青聚集地 _ Yong Siak St ]

在 "中峇魯市場" 吃飽喝足後，先不要急著離開，可以逛逛附近的街道，當個短暫的文青旅人。

景點 : Tiong Bahru Bakery (傳說中新加坡最好吃的可頌麵包)

地址 : 56 Eng Hoon St, #01-70, 新加坡 160056

交通方式 : 中峇魯市場走路約3分鐘

營業時間 : 08:00-22:00

網站 : https://www.tiongbahrubakery.com/

安妮王殘念 : 如果去完"中峇魯市場"，還沒吃飽喝足的話，"Tiong Bahru Bakery"，可以說是另一處中峇魯必吃的店家之一。擁有 "新加坡最好吃的可頌"之稱，除此之外，咖啡以及蛋糕，也是當地人推薦的美食清單；可惜的是，安妮王當天約早上10點多經過時，店家的位置已滿，而且許多人在排隊，只能在門口乾燈眼......

在中峇魯的街景規劃上，可以看見許多綠地、樹木構築的休閒之地。

在寧靜的午後，帶著小孩嬉戲乘涼，度過新加坡的平凡生活。

在灰色與黃色交織的色塊旁

林立著高大的樹木

灰白色的水泥牆承載著橘紅色的磁磚建築

井然有序的街道

指引旅人

邁向文青的世界

Yong Siak St，一條短短的街道，以傳統的書店、手工藝品店，清新自然的咖啡店為主，久而久之，充滿文青風格的街道逐漸代表 "中峇魯"。

在Yong Siak St，安妮王第一次在新加坡看到如此悠閒的畫面，一杯咖啡、一本書，就可以讓人度過閒適的半日......

可惜在新加坡的時間有限，如果有幸在新加坡工作、出差，我像，在繁忙的工作之餘，來Yong Siak St的咖啡店消遣，應該是個還不錯的解壓行程。

景點 / 地址 : Yong Siak St

交通方式 : 中峇魯市場走路約5-10分鐘

安妮王建議 : 如果去完"中峇魯市場"，想消食一下的話，"Yong Siak St" 會是一處絕佳的散步地點。以"白色"、"綠色"以及"咖啡色" 為主的色彩，構築的牆壁、花草植物以及木頭地板/店家，營造清新自然、富有文青味的景點

在新加坡的早上，除了世界文化遺產-植物園、政府大廈站的英式教堂、國民早餐-咖椰吐司外，安妮王覺得 "中峇魯半日遊"，還蠻適合排在新加坡的早上。

搭乘地鐵來到中峇魯地鐵站，走個十分鐘，享受中峇魯市場的洗禮、道地傳統、物美價廉的新加坡小吃、留個肚子再去Tiong Bahru Bakery塞個新加坡最好吃的可頌，最後來到Yong Siak St散步，在異國來一個知性的文青之旅，度過充實的新加坡早晨。

最後，附上安妮王規劃其他新加坡系列的文章，期待下次還有機會一賭新加坡的風采

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