[ 新加坡聖淘沙_SEA海洋館大攻略 ]

在第二次獨行新加坡的旅程中，終於把 "聖淘沙" 列為必去景點之一。聖淘沙，在馬來語中意為「寧靜」，是很受歡迎的新加坡島嶼和旅遊勝地，每年有2千萬遊客到訪。島的南岸有長度超過2公里的海灘，二戰留下的西羅索炮台、兩個高爾夫球場及7間酒店。當中包括聖淘沙名勝世界及新加坡環球影城主題公園。

對於背包客而言，其實環球影城、名勝世界沒有很大的吸引力；不過，這裡擁有 "全球容量最大的海洋館 "，豐富的海洋生物、璀璨的海洋世界，適合獨遊的背包客放空

因此，本篇統整了 "新加坡聖淘沙_SEA海洋館大攻略"，包含交通、門票、行銷方式以及建議參觀時間

[ 交通_從 "怡豐城" "聖淘沙" ]

如何前往聖淘沙?

到聖淘沙地鐵站後，搭乘電梯到3樓(或者跟著人潮走，一路向上)，便會來到顯眼的橘色櫃台 - 聖淘沙售票櫃台。

向櫃檯人員購買聖淘沙輕軌快捷一日票-4新幣，約台幣90元

附註 : 此種方式安妮王覺得最簡潔方便，不需要做任何功課，跟著人潮走就可以輕鬆入島

當然，也可以視需求，選擇纜車(最貴)、公車、步行等方式前往。

另外，如果事先有在 KLOOK購買聖淘沙歡樂景點套票的話，也可以在此處兌換。

成功買到聖淘沙地鐵票後，跟著人潮，開始聖淘沙一日遊之旅

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以聖淘沙而言，總共有4個站，依照名稱 / 景點，安妮王大致歸納如下

(1) 聖淘沙站（Sentosa Station）: 沒意外的話，只有在出發與回歸才會經過。另外，購買輕軌4新幣，如果在聖淘沙站（Sentosa Station）刷出後，想再入島的話，則需要再買一次4新幣的輕軌票，才可以再次入島。

(2) 海濱坊站（Waterfront Station）: 新加坡環球影城、SEA海洋館、水上探險樂園、馬來西亞美食街(午餐/晚餐聚集地)、仙鶴芭蕾等。

(3) 英比奧站（Imbiah Station）: 魚尾獅塔(已成過去式)、杜莎夫人蠟像館、斜坡滑車、空中吊椅等。

(4) 海灘站（Beach Station）: 時光之翼、高空彈跳、西樂索海灘（Siloso Beach)、巴拉灣海灘（Palawan Beach）、丹戎海灘（Tanjong Beach)等。

綜觀上述交通與景點，安妮王推薦 "輕軌"，只要付4新幣，就可以輕鬆安排聖淘沙一日遊。

[ 初訪_SEA海洋館]

"SEA海洋館" 位在海濱坊站（Waterfront Station)，出站後沿路有清楚的指標，會先看到著名的環球影城，彷彿來到童話故事般，接著，順著海灣的方向走，也就是環球影城的反方向，就可以看到 "SEA海洋館"。

購完票之後，憑著票根+打開包包給管理員檢查，就可以進入。

門票的價格依照搭配方案的不同而有所差異，不過，可以確定的是，預先在線上買票或者搭配套票，比現場單純購買一張SEA海洋館來得划算

舉個例子，安妮王這次購買 "聖淘沙55代幣套票"，在 "SEA海洋館" 花費35代幣，約台幣770元；在現場購買一張成人票則需要40新幣，約台幣900元，價格就有差異。

平日的早上，安妮王跟著人潮來到了 "SEA海洋館"，帶著純粹的好奇心，看看這座湛藍璀璨的海底世界。

[ SEA海洋館之行銷策略 ]

(1) 保育 / 知識 / 生態並存

以 "SEA海洋館"的規劃而言，每一區都有主打的生物，以 "鯊魚" 為例，在廣闊的櫥窗內，有各種多樣的鯊魚群，非常壯觀；另外，搭配魚翅、鯊魚骨模型，闡述不肖商人為了魚翅大量捕捉鯊魚，最終造成環境的迫害等面向，達到寓教於樂的效果。

(2) 多彩繽紛 / 乾淨清澈 / 海底世界

以 "SEA海洋館"的展示窗而言，每一格櫥窗就像精心裝置的藝術品，不同的櫥窗就像多樣化的海底世界，清澈的海水擁抱鮮豔的生態物種，讓每一位參觀者窺探海底的面貌。

(3) 身歷其境的臨場感

每一區都是不同的生態/特色，安妮王記得有一區偏向沼澤、泥濘的區域，生物從魚類變成猶如一顆顆閃耀寶石般的兩棲類，參觀時，本來是冷冷的區域，逐漸變為有點濕冷的感受。

(4) 實際的觸摸與體驗

在靠近出口的地方，設置觸摸海星的活動，在專人的指導下，可以短暫觸摸海星，增加難忘的海洋體驗。

(5) 鬼蝠魟 / 招牌明星 / 利益與保育

在 "SEA海洋館"的館藏中，最出名的就是 "鬼蝠魟"，可以製成中藥，長期遭盜獵捕，已經被世界自然保育聯盟列 "次級保育類動物"。

以新加坡而言，在 "SEA海洋館" 的空間規劃上，給 "鬼蝠魟" 最大的生態櫥窗與展示空間，也是 "SEA海洋館"的中繼站，給遊客休憩、吃飯、稍微填飽肚子的地方；讓遊客可以在此區稍作停留，多多認識這種保育類動物。

沒有意外的話，每日16:00，會在此處舉辦 "鬼蝠魟餵食秀"，雖然只是短短的15分鐘，不過可以看見活繃亂跳的海底生物覓食，十分可愛。

另外，生態教育從小開始，將 "鬼蝠魟"打造平易近人的玩偶，不定時出沒；並且官方不定時舉辦繪畫大賽等活動，用簡單易懂的方式，為小孩灌輸保育觀念，同時也能賺親子財。

以 "觀光" 角度而言，這種方式兼顧漁業、觀光、保育創造三贏局面，加強生態環境教育，從小培養。

(6) 紀念品的威力

紀念品是很常見的行銷手法，以東南亞地區而言，比較常見將海洋館生物設計成可愛的玩偶、衣物等，以"商品設計" 比較多。

在日本，以名古屋港水族館為例，在海豚秀附近，則是紀念品販售區，除了相關的商品外，更有包裝精美、可愛的海豚巧克力、餅乾等食品。

值得一提的是，"SEA海洋館" 在紀念品區的規劃上設立兩處，第一處是靠近 "鬼蝠魟"的地方、另一處則是在靠近出口的地方，增加民眾失血的機率大增。

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(7) 回憶無價 / 最恐怖的行銷手法

在 "SEA海洋館" 中，有一個地方，館內人員會要求幫你免費拍照，如果不想要節外生枝，可以想辦法離開，千萬不要排進隊伍拍照即可。

如果被拍到的話，會拿到一張收據，在快要靠近出口的地方......

這一處地方，是許多遊客的相本簿、有些是水晶球，看著自己的相片被放在冷冰冰的架子上，總會想要把它買下來......

於是，安妮王花了55新幣，約台幣1100元，買到屬於自己的相本簿+SEA海洋館帆布袋，落入恐怖的觀光手法。

[ 總結_SEA海洋館 ]

景點 : SEA海洋館

地址 : 8 Sentosa Gateway, Sentosa Island, 新加坡 098269

交通方式 : 搭到 "聖淘沙地鐵站"後，轉搭輕軌到海濱坊站（Waterfront Station），走路約5-10分鐘即可抵達。

營業時間 : 10:00-19:00

網址 : https://www.rwsentosa.com/en/attractions/sea-aquarium/explore

安妮王建議 : "SEA海洋館" 對於獨行客、情侶、親子、校外教學者等，均是大小通吃的重量級景點，不僅有豐富的館藏、璀璨的海底世界，最重要的是，將艱難的保育知識轉換為平易近人的方式(例如，公仔、玩偶、招牌明星、繪畫比賽等)傳遞，"利益" 與 "教育" 並重，是一趟收獲良多的海洋體驗之旅。

安妮王建議的參觀時間 :

新加坡的觀光景點一直都很多人，以安妮王參觀 "SEA海洋館" 的時間為例，是平日的早上，不過當時遇到學生團體，所以早上也很多人；然而，從馬來西亞美食街吃完午餐後再回來時，人潮變少許多+躲太陽，而且在16:00可以看到壯觀的海底餵食秀，順帶一提，館內當日憑著票根以及出口的印章可以重複入場。因此，除非有特別的表演，否則平日下午算是不錯的參觀時間

最後，附上安妮王規劃其他新加坡系列的文章，期待下次還有機會一賭新加坡的風采

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